Столетия под песками: в Египте нашли затерянный монастырь

В Египте обнаружен византийский монастырский комплекс

Археологи Высшего совета по древностям Египта сообщили о находке, которую называют одной из самых значимых для центральной части Верхнего Египта: на участке "Аль-Дейр" в деревне Аль-Карья (провинция Сохаг) выявлены остатки целого монастырского жилого комплекса византийского времени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Расчистка древней мозаики кисточкой

Комплекс описывается как наиболее полный в своём роде в регионе и даёт редкий материал для понимания того, как были устроены ранние христианские общины на юге Египта — там, где зарождалось и развивалось монашество, пишет planet-today.

Что именно нашли археологи

Раскопки выявили сооружения, целиком сложенные из сырцового кирпича - традиционного материала долины Нила, который широко применяли в позднеантичную эпоху. По оценке специалистов, находка фиксирует не отдельное здание, а организованную монастырскую среду, где были и общие пространства, и зоны уединения, и хозяйственные элементы.

Почему открытие считают исключительным

Министр туризма и древностей Шериф Фатхи подчеркнул, что находка демонстрирует богатство и разнообразие культурного наследия Египта разных эпох и помогает продвигать культурный туризм, в том числе через "нетрадиционные" археологические точки, интересные исследователям истории религий.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мохамед Исмаил Халед, в свою очередь, сделал акцент на научной стороне: по его словам, данные раскопок важны для понимания реальной повседневности монашеской жизни в Верхнем Египте при византийском правлении. Предварительные выводы указывают на устойчивое и организованное поселение, что позволяет предположить существование самодостаточной общины, жившей и обеспечивавшей себя на месте.

Как был устроен монастырский жилой комплекс

Руководитель Египетского сектора древностей профессор Мохамед Абдель Бади сообщил, что обнаружены несколько прямоугольных зданий, ориентированных с запада на восток. Их размеры варьируются примерно от 8x7 метров до 14x8 метров.

Внутри зданий археологи зафиксировали прямоугольные залы; на стенах сохранились следы штукатурки, а также ниши и альковы. В некоторых помещениях в восточной части видна апсидная структура, которую интерпретируют как пространство для молитвы и общего богослужения.

К общим залам примыкали небольшие комнаты, перекрытые кирпичными сводами. Их трактуют как келии монахов - индивидуальные кельи для уединения и личной молитвы.

Дворы, входы и места для общей трапезы

Планировка дополняется внутренними дворами на южной стороне зданий, которые, по описанию, выполняли роль основных входных зон. Также обнаружены остатки вспомогательных построек круглой формы, которые исследователи связывают с трапезной практикой — вероятно, это были столы или скамьи, где община собиралась на совместные приёмы пищи.

Хозяйственная часть и следы "жизни на самообеспечении"

Помимо жилых и молитвенных пространств, находка включает элементы, связанные с хозяйством. По словам Мохамеда Нагиба, руководителя управления древностей Сохага, выявлены фундаменты сооружений, которые могли служить складскими помещениями или резервуарами. Это хорошо ложится в гипотезу о самодостаточном укладе: монастырь должен был хранить запасы и управлять водой и продуктами, особенно в условиях Верхнего Египта.