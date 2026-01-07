500-летний рисунок да Винчи выдал сенсацию: ДНК проливает свет на тайны гения

Учёные заявили о возможном прорыве в изучении личности Леонардо да Винчи: им удалось извлечь образец ДНК с его рисунка, который может принадлежать самому художнику и учёному эпохи Возрождения.

ДНК с рисунка XVI века

В апреле 2024 года участники проекта Leonardo da Vinci DNA Project аккуратно взяли мазок с рисунка красным мелом под названием "Святой Младенец". Исследователи утверждают, что полученная человеческая ДНК могла быть оставлена Леонардо да Винчи более 500 лет назад — через пот, частички кожи или другие биологические следы.

По словам учёных, бумага является пористым материалом и способна сохранять биологические следы на протяжении столетий.

Почему выбрали рисунки, а не картины

Знаменитые полотна вроде "Моны Лизы" за века неоднократно подвергались реставрации, чистке и контактам с людьми, из-за чего возможные следы оригинальной ДНК на них утрачены. В отличие от них, рисунки и эскизы да Винчи реже обрабатывались и потому считаются более перспективными для генетического анализа.

Анализ Y-хромосомы

В исследовании использован анализ Y-хромосомы — участка ДНК, который передаётся по мужской линии практически без изменений. Учёные сравнили ДНК, найденную на рисунке, с образцом, полученным из письма, написанного двоюродным братом Леонардо.

Оба образца принадлежат к одной генетической группе, характерной для людей, имеющих общего предка в Тоскане — родном регионе да Винчи. Это совпадение пока не является окончательным доказательством, но рассматривается как важный шаг вперёд.

Что может дать расшифровка ДНК

Если удастся однозначно подтвердить, что найденная ДНК действительно принадлежит Леонардо да Винчи, это может открыть путь к изучению его генетических особенностей. Исследователи полагают, что некоторые из них могли быть связаны с его уникальным восприятием мира.

Известно, что да Винчи изображал процессы, которые трудно уловить человеческому глазу. Например, он точно передал, как стрекоза поочерёдно поднимает передние и задние крылья в полёте.

Генетика и "замедленное зрение"

В одном из недавних исследований учёные смоделировали течение воды вокруг пирса, изображённого да Винчи, и обнаружили мельчайшие вихри, которые совпадают с его рисунком. Это позволило предположить, что художник мог воспринимать мир как бы в замедленной съёмке — с эквивалентом до 100 кадров в секунду, тогда как обычный человек воспринимает около 30-60 кадров.

Исследователи не исключают, что такая особенность могла быть связана с мутациями в генах KCNB1 и KCNV2, которые участвуют в работе белков сетчатки глаза.

Что дальше

Пока учёные подчёркивают: их главная задача — окончательно подтвердить, что извлечённый образец ДНК действительно принадлежит Леонардо да Винчи. Лишь после этого можно будет говорить о более глубоком анализе его генома и возможных врождённых особенностях.

Если это удастся, исследование может не только пролить свет на биологию одного из величайших гениев в истории, но и дать новые знания о связи генетики и выдающихся когнитивных способностей.