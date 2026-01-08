Гений под микроскопом: ДНК, извлечённая с рисунка да Винчи, намекнула на источник его уникальности

Впервые исследователи смогли извлечь человеческую ДНК с рисунка Леонардо да Винчи, который пролежал более пяти веков. Эта находка может приблизить науку к пониманию того, каким уникальным человеком был мастер эпохи Возрождения. Ученые изучили фрагменты, оставшиеся на бумаге от прикосновений художника, и сопоставили их с генетическими данными его родственников. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Художник за работой

Как ученым удалось получить ДНК с рисунка

Весной 2024 года команда проекта Leonardo da Vinci DNA Project взяла микроскопический мазок с рисунка "Святой Младенец", созданного красным мелом. Подобная работа требует исключительной точности, поскольку бумага XVI века чрезвычайно хрупкая. Исследователи использовали метод секвенирования Y-хромосомы — генетического маркера, передающегося строго по мужской линии. Это позволило сравнить предполагаемую ДНК Леонардо с образцом, полученным из письма его двоюродного брата.

"Бумага пористая. Она впитывает пот, кожу, бактерии, ДНК. Всё это остаётся внутри", — рассказал биолог Ноберто Гонсалес-Хуарбе.

Результаты показали, что оба образца принадлежат генетической группе, происходящей из Тосканы, где родился Леонардо. Учёные подчёркивают, что связь пока нельзя считать окончательно доказанной, но она открывает путь к возможной идентификации генома мастера.

Что ДНК может рассказать о гении да Винчи

Если удастся подтвердить подлинность образца, исследователи смогут искать генетические особенности, связанные со зрительным восприятием и обработкой информации. Работы Леонардо часто отражали способность замечать мгновенные явления, которые современные науки могут объяснять лишь замедленной съёмкой — в этом контексте особое значение приобретает понимание того, как визуальное восприятие формируется в человеческом мозге.

"Леонардо описывал "моментальные снимки" явлений, которые большинство из нас не воспринимает как отдельные события", — отметил генетик Дэвид Талер.

Специалисты предполагают, что редкие варианты генов, отвечающих за работу белков сетчатки, могли усиливать его способность фиксировать мельчайшие движения — например, поочередную работу крыльев стрекозы. Сравнение генетических данных потомков Сер Пьеро да Винчи с ДНК, полученной с рисунков, поможет определить, принадлежали ли эти особенности Леонардо.

Почему подтверждение происхождения ДНК так сложно

У исследователей нет гарантированно подлинных образцов биоматериала художника, поэтому идентификация опирается на генеалогию его рода. В проект включены 14 прямых потомков линии Сер Пьеро, чьи профили ДНК будут сопоставлены с находками.

"Необходимы точные контрольные точки: эти точки можно получить из генеалогического древа семьи Да Винчи… генеалогия не всегда отражает биологию", — отметил доктор Давиде Карамелли.

Следующим шагом может стать анализ других рисунков и записных книжек Леонардо, где также могли сохраниться следы ДНК. Доступ к предполагаемой гробнице в Амбуазе учёным разрешат только после того, как будет найден независимый образец для сравнения.

ДНК с рисунков и другие методы изучения исторических личностей

Работа с художественными материалами даёт шанс обнаружить биологический след там, где традиционные методы бессильны. Кости и ткани многих выдающихся личностей либо утрачены, либо недоступны. Бумажные артефакты, напротив, часто сохраняют биологические следы лучше, чем полотна, подвергавшиеся реставрации.

Однако рисунки уязвимы к загрязнению — к ним могли прикасаться множества людей, что усложняет анализ.

Популярные вопросы

Можно ли уже утверждать, что найденная ДНК принадлежит Леонардо

Нет, происхождение образца ещё не подтверждено — требуется сравнение с данными его современных потомков.

Какие сведения о мастере может дать ДНК

Она может помочь выявить особенности зрения и восприятия, предположительно связанные с его уникальными художественными способностями.

Почему анализ проводят по Y-хромосоме

Потому что этот тип ДНК передаётся по мужской линии и позволяет проследить родственные связи с предками и потомками Леонардо.