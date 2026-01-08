Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Байкал раскрыл скрытый процесс: робот показал кадры, которые намекают на пробуждение глубин

В озере Байкал обнаружен ранее неизвестный тип грязевого вулкана — Sciencepost
Наука

Исследование глубин Байкала вновь доказало, что это озеро остаётся одним из самых загадочных природных объектов планеты. Подводный робот, работавший летом прошлого года, обнаружил на дне следы необычной активности, которую ранее никто не фиксировал. Речь идёт о совершенно новом типе грязевых вулканов, формирующих рельеф и влияющих на подповерхностные процессы, сообщает Sciencepost.

Лёд озера
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Лёд озера

Новые данные о геологии Байкала

Байкал — древнейший пресноводный водоём Земли, сформировавшийся около 25 миллионов лет назад. Он известен своей рекордной глубиной — почти 1642 метра, а также исключительной чистотой воды и уникальной экосистемой. Несмотря на десятилетия исследований, даже современные методы наблюдения продолжают открывать неизученные явления, скрытые в его холодных глубинах.

Район северо-западного побережья привлекает внимание учёных из-за активных тектонических процессов. Подводная роботизированная платформа позволила впервые увидеть структуры, которые формируются при грунтовых выбросах — глубокие кратеры, заполненные грязью, и участки деформированных пород. Эти элементы указывают на локальную вулканическую активность, ранее не описанную в научной литературе.

Исследователи отмечают, что Байкал — не просто озеро, а действующий рифт с продолжающимся расхождением литосферных плит. Такое геологическое строение создаёт условия для образования грязевых вулканов, газовых выходов и других динамичных процессов, сходных с тем, как формируются глубокие структуры в мантии Земли.

Где обнаружены новые грязевые вулканы

Обнаруженные структуры расположены на глубине 100-165 метров в двух районах: Малой Коса-Бей и Горячинской бухте. На снимках видно крупные кратеры, из которых выбрасывались грязевые массы, а также сотни мелких конусовидных образований. Они формируются в результате выхода газов и жидкостей, поднимающихся по ослабленным зонам земной коры.

Особую важность открытию придаёт его географическое положение — объекты находятся рядом с Северобайкальским разломом. Этот тектонический участок уже становился источником сильных землетрясений в прошлом, что делает любые новые признаки активности предметом тщательного анализа. Учёные обращают внимание, что подобные структуры могут указывать на напряжения внутри земной коры, хотя прямой связи с грядущими землетрясениями пока не подтверждено.

Научные группы подчеркивают, что для экосистемы озера эти процессы не представляют угрозы. Речь идёт о естественных явлениях, сопровождающих развитие глубоководных зон рифта. Они, напротив, могут приносить питательные вещества и способствовать поддержанию микробного сообщества. Подобные экосистемы фиксируют и в других регионах мира, например в зонах максимальных глубин, где камеры находили разнообразие жизни, как в глубоководных впадинах у берегов Японии.

Микробная жизнь в экстремальных условиях

Отбор образцов вокруг новых вулканов показал наличие микроорганизмов, приспособленных к высоким давлениям, низким температурам и химически активной среде. Открытие таких экстремофилов важно для понимания устойчивости жизни в разных условиях. Их присутствие помогает расширять представления о возможных формах биологической активности в глубинах земных водоёмов.

Научные данные этого типа также усиливают интерес к поиску жизни на ледяных спутниках, таких как Европа или Энцелад, где подо льдом могут существовать условия, сходные с глубоководными районами Земли. Такие параллели подчёркивают ценность Байкала как природной лаборатории.

Популярные вопросы

Чем опасны такие вулканы для озера

Они не угрожают экосистеме и являются естественным элементом рифтовой зоны.

Могут ли грязевые извержения быть предвестниками землетрясений

Они могут отражать подземные процессы, но однозначная связь с будущими землетрясениями не доказана.

Почему открытие важно для науки

Оно позволяет лучше понять геологическую активность Байкала, оценить риски разломных зон и изучить экстремофильные микроорганизмы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука байкал ученые природа исследование
Новости Все >
Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулём — данные Actualno
Две семьи в Подмосковье могли отравиться кониной
Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Выживание тихоходок связано с окислением аминокислоты цистеина — Popular Science
Японская Toho Gas подчеркнула значимость поставок СПГ из России
Игровое поле патолли из мозаики выявили в Гватемале
Холостой прогрев двигателя увеличивает износ и расход топлива — вывод Actualno
Сейчас читают
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Аэрофритюрницы всё чаще заменяют микроволновки на домашних кухнях
Недвижимость
Аэрофритюрницы всё чаще заменяют микроволновки на домашних кухнях
Популярное
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской

Шоколадный заварной крем с какао — удобная альтернатива вариантам на творожном сыре, подходящая для тортов, эклеров и аккуратного декора.

Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Яичницу лучше готовить без крышки для сохранения текстуры белка
Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Археологи нашли стоянку с костями слонов и следами разделки возрастом почти 2 млн лет
Физическая нагрузка повышает послушание у упрямых пород собак
Акцентные элементы вместо мини-мебели улучшают планировку небольших комнат
96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулём — данные Actualno
Дублёнка в стиле бохо стала главным трендом зимы 2026 — стилист Анна Притчина
Чередование медленных и быстрых повторений повышает эффективность тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.