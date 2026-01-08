Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху

Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
Наука

Африканский климат может измениться куда радикальнее, чем принято думать. Новые научные прогнозы указывают на резкий рост осадков в Сахаре — регионе, который десятилетиями считался символом абсолютной засухи. На первый взгляд это выглядит как хорошая новость, однако ученые предупреждают: последствия могут оказаться дестабилизирующими для всего континента. Об этом сообщает Science&Vie.

Пустыня
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустыня

Африка на пороге климатического перелома

Климатическое равновесие Африки всегда держалось на хрупком балансе между хронической нехваткой воды и сезонными дождями. Согласно исследованию, опубликованному в 2025 году в журнале npj Climate and Atmospheric Science, этот баланс может быть нарушен гораздо быстрее, чем ожидалось.

Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго пришли к выводу, что к концу XXI века количество осадков в Сахаре может увеличиться до 75%. Вывод основан на анализе сорока климатических моделей и охватывает как умеренные, так и экстремальные сценарии выбросов парниковых газов (SSP2-4.5 и SSP5-8.5). В обоих случаях тенденция одинакова: африканский климат становится заметно более влажным.

Почему в пустыне может стать дождливо

Рост глобальных температур увеличивает способность атмосферы удерживать влагу. В результате усиливаются потоки влажного воздуха из Атлантики и Индийского океана, что напрямую влияет на африканские муссоны. Эти изменения затрагивают не только Сахару, но и другие регионы континента.

Прогнозы показывают, что центральная и южная части Африки могут получить на 17-25% больше осадков, тогда как крайний юг континента, напротив, рискует столкнуться с небольшим снижением дождей. Такой контраст подчеркивает сложность атмосферной системы, где потепление не приводит к единообразным последствиям.

Атмосферная циркуляция и реактивация воды в Сахаре

Команда под руководством постдока Университета Иллинойса Тьерри Ндетасина Тагуэлы сравнила климатические данные за период с 1965 по 2014 год с прогнозами до 2099 года. Моделирование выявило двойной механизм: повышение температуры усиливает конденсацию и конвекцию, что увеличивает частоту и интенсивность осадков.

По данным, опубликованным SciTechDaily, ключевую роль играет изменение атмосферной циркуляции. Потепление смещает ячейки Хэдли — гигантские воздушные потоки, регулирующие тропические дожди. Их движение на север способствует увлажнению Сахары.

Более 70% будущих осадков в регионе, по расчетам ученых, будут носить конвективный характер и сопровождаться грозами. Это может привести к временному превращению окраин пустыни в полузасушливые зоны или даже подобие саванн.

Зеленая Сахара: благо или новая угроза

Идея "зеленеющей" Сахары давно будоражит воображение, но ученые призывают не идеализировать этот сценарий. Почвы пустыни плохо приспособлены к впитыванию воды. Избыточные осадки могут вызывать быстрый сток, наводнения и усиленную эрозию.

Кроме того, высокая температура будет способствовать быстрому испарению влаги, делая водный цикл нестабильным и труднопредсказуемым. Вместо устойчивого озеленения регион может столкнуться с чередованием засух и разрушительных ливней.

Последствия для экосистем и общества

Речь идет не только о Сахаре. Миллиарды людей на континенте зависят от режима осадков. Даже смещение муссонов на несколько недель способно нарушить сельское хозяйство, миграцию животных и доступ к питьевой воде.

Некоторые районы Сахеля потенциально выиграют от восстановления пастбищ. В то же время юго-запад Африки, по прогнозам, может потерять до 5% осадков. Таким образом, потепление не увеличивает количество воды повсеместно, а усиливает региональные дисбалансы.

Популярные вопросы о будущем климата Африки

Может ли Сахара действительно стать зеленой?
Частично — да, но это будет сопровождаться высокой климатической нестабильностью.

Опасны ли обильные дожди для пустынных регионов?
Да, из-за слабой впитываемости почв возрастает риск наводнений и эрозии.

Затронут ли изменения весь континент одинаково?
Нет, одни регионы получат больше осадков, другие — столкнутся с их сокращением.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы осадки климат африка глобальное потепление
Новости Все >
Сбербанк заявил о снижении мошеннических хищений у клиентов — Кузнецов
Минпромторг продвигает "российскую полку" в рознице
Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулём — данные Actualno
Две семьи в Подмосковье могли отравиться кониной
Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Выживание тихоходок связано с окислением аминокислоты цистеина — Popular Science
Японская Toho Gas подчеркнула значимость поставок СПГ из России
Сейчас читают
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Еда и рецепты
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Популярное
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров

В хрущёвке можно разместить полноценную гардеробную, даже если кажется, что места нет совсем. Достаточно одного нестандартного решения.

Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie
Угги признаны самой комфортной обувью холодного сезона — Elle
Сбербанк заявил о снижении мошеннических хищений у клиентов — Кузнецов
Собаки отказываются гулять из-за уличных страхов
К 2026 году китайские бренды формируют новые модельные линейки для России
Потепление в Арктике изменило траекторию реактивного потока — Science&Vie
Гигантская мурена вырастает до 3 метров и 50 килограммов
Картонные коробки впитывают влагу и привлекают вредителей — Southern Living
Окрашивание "Какао-кор" стало главным трендом для брюнеток
8 января проходит под знаком порядка и методичных решений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.