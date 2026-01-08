Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху

Климатические модели зафиксировали резкий рост дождей в Сахаре — Science&Vie

Африканский климат может измениться куда радикальнее, чем принято думать. Новые научные прогнозы указывают на резкий рост осадков в Сахаре — регионе, который десятилетиями считался символом абсолютной засухи. На первый взгляд это выглядит как хорошая новость, однако ученые предупреждают: последствия могут оказаться дестабилизирующими для всего континента. Об этом сообщает Science&Vie.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустыня

Африка на пороге климатического перелома

Климатическое равновесие Африки всегда держалось на хрупком балансе между хронической нехваткой воды и сезонными дождями. Согласно исследованию, опубликованному в 2025 году в журнале npj Climate and Atmospheric Science, этот баланс может быть нарушен гораздо быстрее, чем ожидалось.

Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго пришли к выводу, что к концу XXI века количество осадков в Сахаре может увеличиться до 75%. Вывод основан на анализе сорока климатических моделей и охватывает как умеренные, так и экстремальные сценарии выбросов парниковых газов (SSP2-4.5 и SSP5-8.5). В обоих случаях тенденция одинакова: африканский климат становится заметно более влажным.

Почему в пустыне может стать дождливо

Рост глобальных температур увеличивает способность атмосферы удерживать влагу. В результате усиливаются потоки влажного воздуха из Атлантики и Индийского океана, что напрямую влияет на африканские муссоны. Эти изменения затрагивают не только Сахару, но и другие регионы континента.

Прогнозы показывают, что центральная и южная части Африки могут получить на 17-25% больше осадков, тогда как крайний юг континента, напротив, рискует столкнуться с небольшим снижением дождей. Такой контраст подчеркивает сложность атмосферной системы, где потепление не приводит к единообразным последствиям.

Атмосферная циркуляция и реактивация воды в Сахаре

Команда под руководством постдока Университета Иллинойса Тьерри Ндетасина Тагуэлы сравнила климатические данные за период с 1965 по 2014 год с прогнозами до 2099 года. Моделирование выявило двойной механизм: повышение температуры усиливает конденсацию и конвекцию, что увеличивает частоту и интенсивность осадков.

По данным, опубликованным SciTechDaily, ключевую роль играет изменение атмосферной циркуляции. Потепление смещает ячейки Хэдли — гигантские воздушные потоки, регулирующие тропические дожди. Их движение на север способствует увлажнению Сахары.

Более 70% будущих осадков в регионе, по расчетам ученых, будут носить конвективный характер и сопровождаться грозами. Это может привести к временному превращению окраин пустыни в полузасушливые зоны или даже подобие саванн.

Зеленая Сахара: благо или новая угроза

Идея "зеленеющей" Сахары давно будоражит воображение, но ученые призывают не идеализировать этот сценарий. Почвы пустыни плохо приспособлены к впитыванию воды. Избыточные осадки могут вызывать быстрый сток, наводнения и усиленную эрозию.

Кроме того, высокая температура будет способствовать быстрому испарению влаги, делая водный цикл нестабильным и труднопредсказуемым. Вместо устойчивого озеленения регион может столкнуться с чередованием засух и разрушительных ливней.

Последствия для экосистем и общества

Речь идет не только о Сахаре. Миллиарды людей на континенте зависят от режима осадков. Даже смещение муссонов на несколько недель способно нарушить сельское хозяйство, миграцию животных и доступ к питьевой воде.

Некоторые районы Сахеля потенциально выиграют от восстановления пастбищ. В то же время юго-запад Африки, по прогнозам, может потерять до 5% осадков. Таким образом, потепление не увеличивает количество воды повсеместно, а усиливает региональные дисбалансы.

Популярные вопросы о будущем климата Африки

Может ли Сахара действительно стать зеленой?

Частично — да, но это будет сопровождаться высокой климатической нестабильностью.

Опасны ли обильные дожди для пустынных регионов?

Да, из-за слабой впитываемости почв возрастает риск наводнений и эрозии.

Затронут ли изменения весь континент одинаково?

Нет, одни регионы получат больше осадков, другие — столкнутся с их сокращением.