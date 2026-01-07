NASA показала, как звезда Кеплера до сих пор разрывает космос: обломки и ускоряются, и тормозят

Астрономы создали уникальное видео смерти звезды — NASA

Взрыв звезды, произошедший более четырёхсот лет назад, неожиданно получил "вторую жизнь" благодаря современным технологиям. Астрономы опубликовали уникальную последовательность кадров, которая позволяет буквально по годам проследить, как космические обломки продолжают разлетаться в пространстве.

Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ взрыв звезды

Эти данные дают редкую возможность наблюдать последствия сверхновой почти в реальном времени, несмотря на колоссальные расстояния. Об этом сообщает NASA.

Как был зафиксирован взрыв звезды Кеплера

В основе нового видео лежат наблюдения рентгеновской обсерватории "Чандра". Учёные использовали снимки, сделанные в 2000, 2004, 2006, 2014 и 2025 годах, чтобы создать самый продолжительный таймлапс в истории рентгеновой астрономии. На кадрах показан остаток сверхновой Кеплера — светящиеся фрагменты звезды, расположенной примерно в 17 000 световых лет от Земли.

Сама вспышка была впервые замечена в 1604 году немецким астрономом Иоганном Кеплером. Тогда на небе появилась новая яркая звезда, которая вскоре исчезла, оставив после себя расширяющееся облако вещества.

Почему эта сверхновая считается особенной

По современным данным, взорвавшаяся звезда была белым карликом, который поглотил слишком много вещества у своего компаньона. Это привело к сверхновой типа Ia — одному из самых мощных и ярких процессов во Вселенной. Такие взрывы играют важную роль в астрономии, поскольку используются для измерения расстояний до далёких галактик и изучения расширения Вселенной.

Что показал таймлапс "Чандры"

На видео видно, как ударная волна продолжает прорываться сквозь окружающий газ. Самые быстрые обломки движутся со скоростью почти 14 миллионов миль в час — около двух процентов скорости света. Более медленные фрагменты, сталкиваясь с плотными участками межзвёздной среды, замедляются до примерно четырёх миллионов миль в час.

Эта разница скоростей позволяет учёным детально изучать структуру вещества вокруг места взрыва и понимать, как энергия сверхновых перераспределяется в галактике.

Популярные вопросы о сверхновой Кеплера

Почему взрыв, произошедший в XVII веке, виден до сих пор?

Потому что остатки сверхновой продолжают светиться и расширяться, взаимодействуя с межзвёздным газом, а свет от этих процессов доходит до Земли спустя тысячи лет.

Зачем изучать сверхновые типа Ia?

Они служат "космическими ориентирами" для измерения расстояний во Вселенной и помогают понять её расширение.

Можно ли увидеть такие объекты без телескопа?

Нет, сегодня остаток сверхновой Кеплера виден только с помощью мощных инструментов, таких как рентгеновская обсерватория "Чандра".