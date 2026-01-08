Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Мир становится жарче, но снежные бури только крепчают: что происходит с зимой на самом деле

Потепление в Арктике изменило траекторию реактивного потока — Science&Vie
Наука

Зимние снегопады по-прежнему вызывают удивление, особенно на фоне разговоров о глобальном потеплении. Кажется парадоксальным видеть сугробы и метели в мире, где средняя температура стабильно растет. Однако для климатологов в этом нет противоречия: снег и потепление вполне могут сосуществовать. Об этом сообщает Science&Vie.

Зимний лес на рассвете
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Зимний лес на рассвете

Климат и погода: почему снег никуда не исчез

Глобальное потепление отражает долгосрочные климатические тенденции, которые измеряются десятилетиями. Погода же — это краткосрочные процессы, меняющиеся изо дня в день. Именно поэтому даже на фоне общего роста температур отдельные зимы или недели могут оставаться холодными.

Снег формируется при вполне конкретных условиях. Когда температура воздуха колеблется около 0 °C, а в атмосфере достаточно влаги, осадки продолжают выпадать в твердом виде. При этом граница между дождем и снегом чрезвычайно тонкая — иногда ее определяют всего один-два градуса.

По данным региональных наблюдений, в ряде районов число снежных дней остается относительно стабильным. При этом общее количество снега в среднем сокращается, особенно на равнинах и в среднегорье. Осадки становятся менее регулярными, но полностью не исчезают, особенно в районах со сложным рельефом.

Почему в теплую эпоху снег может быть обильнее

Потепление климата влияет не только на температуру, но и на влагосодержание воздуха. Более теплые воздушные массы способны удерживать больше водяного пара. В результате при резком похолодании эта влага быстро конденсируется и выпадает в виде осадков.

Так формируются короткие, но интенсивные снегопады. Мягкие периоды сменяются резким вторжением холодного воздуха, что приводит к сильным осадкам за ограниченное время. Именно поэтому снег все чаще становится тяжелым и влажным, быстрее налипает на дороги, линии электропередач и деревья.

Таким образом, глобальное потепление не отменяет снег, а меняет его характер. Зимы становятся более контрастными, а снежные эпизоды — более редкими, но заметными.

Арктика и реактивный поток: ключ к пониманию зимних аномалий

Изменения в Арктике напрямую отражаются на погоде в умеренных широтах. Этот регион нагревается быстрее остальной планеты — явление известно как арктическое усиление. Оно нарушает температурный баланс между полюсами и южными широтами.

Исследования показывают, что такое потепление ослабляет реактивный поток — мощное воздушное течение на большой высоте. В норме оно удерживает холодный воздух в северных широтах. При ослаблении поток становится извилистым, а холодные массы могут смещаться южнее и задерживаться там на несколько дней.

Это создает условия для устойчивых морозов и снегопадов в регионах, где они раньше были менее выражены. Подобные процессы увеличивают вероятность суровых зимних эпизодов, несмотря на общий тренд к потеплению.

Что меняется на самом деле

Климатологи отмечают: в долгосрочной перспективе среднее количество снега снижается. Однако полностью он не исчезает. Меняется его распределение — по времени, интенсивности и географии. Снег становится менее предсказуемым, но не менее значимым фактором зимней погоды.

Популярные вопросы о снегопадах и глобальном потеплении

Почему идет снег, если климат теплеет?
Потепление — это долгосрочный тренд, а снег формируется при краткосрочном похолодании и высокой влажности.

Станет ли снега меньше в будущем?
В среднем — да, но полностью он не исчезнет и может выпадать интенсивнее.

Где снег сохранится дольше всего?
В горных районах и регионах с устойчивыми холодными воздушными массами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы зима погода климат арктика снегопад глобальное потепление
Новости Все >
Минпромторг продвигает "российскую полку" в рознице
Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun
Верховный суд Швеции отказал акционерам "Укрнафты" в пересмотре дела о компенсации
96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулём — данные Actualno
Две семьи в Подмосковье могли отравиться кониной
Берлин остался без света, школы закрылись, а власти играли в теннис — Tagesspiegel
Зачем низовые структуры мэрии Москвы пытаются подставить Сергея Собянина из-за снега
Выживание тихоходок связано с окислением аминокислоты цистеина — Popular Science
Японская Toho Gas подчеркнула значимость поставок СПГ из России
Игровое поле патолли из мозаики выявили в Гватемале
Сейчас читают
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Популярное
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров

В хрущёвке можно разместить полноценную гардеробную, даже если кажется, что места нет совсем. Достаточно одного нестандартного решения.

Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Шоколадный заварной крем держит форму без сливочного сыра
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Потепление в Арктике изменило траекторию реактивного потока — Science&Vie
Гигантская мурена вырастает до 3 метров и 50 килограммов
Картонные коробки впитывают влагу и привлекают вредителей — Southern Living
Окрашивание "Какао-кор" стало главным трендом для брюнеток
8 января проходит под знаком порядка и методичных решений
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Заправку волос под ворот назвали новым зимним стайлингом
Чистка стекла без разводов требует микрофибры и точной дозировки средств
Нежный сливочный гуляш готовят с тушением говядины 90 минут
Землетрясения усиливают рост фитопланктона в Южном океане — Nature Geoscience
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.