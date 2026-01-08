Мир становится жарче, но снежные бури только крепчают: что происходит с зимой на самом деле

Потепление в Арктике изменило траекторию реактивного потока — Science&Vie

Зимние снегопады по-прежнему вызывают удивление, особенно на фоне разговоров о глобальном потеплении. Кажется парадоксальным видеть сугробы и метели в мире, где средняя температура стабильно растет. Однако для климатологов в этом нет противоречия: снег и потепление вполне могут сосуществовать. Об этом сообщает Science&Vie.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Зимний лес на рассвете

Климат и погода: почему снег никуда не исчез

Глобальное потепление отражает долгосрочные климатические тенденции, которые измеряются десятилетиями. Погода же — это краткосрочные процессы, меняющиеся изо дня в день. Именно поэтому даже на фоне общего роста температур отдельные зимы или недели могут оставаться холодными.

Снег формируется при вполне конкретных условиях. Когда температура воздуха колеблется около 0 °C, а в атмосфере достаточно влаги, осадки продолжают выпадать в твердом виде. При этом граница между дождем и снегом чрезвычайно тонкая — иногда ее определяют всего один-два градуса.

По данным региональных наблюдений, в ряде районов число снежных дней остается относительно стабильным. При этом общее количество снега в среднем сокращается, особенно на равнинах и в среднегорье. Осадки становятся менее регулярными, но полностью не исчезают, особенно в районах со сложным рельефом.

Почему в теплую эпоху снег может быть обильнее

Потепление климата влияет не только на температуру, но и на влагосодержание воздуха. Более теплые воздушные массы способны удерживать больше водяного пара. В результате при резком похолодании эта влага быстро конденсируется и выпадает в виде осадков.

Так формируются короткие, но интенсивные снегопады. Мягкие периоды сменяются резким вторжением холодного воздуха, что приводит к сильным осадкам за ограниченное время. Именно поэтому снег все чаще становится тяжелым и влажным, быстрее налипает на дороги, линии электропередач и деревья.

Таким образом, глобальное потепление не отменяет снег, а меняет его характер. Зимы становятся более контрастными, а снежные эпизоды — более редкими, но заметными.

Арктика и реактивный поток: ключ к пониманию зимних аномалий

Изменения в Арктике напрямую отражаются на погоде в умеренных широтах. Этот регион нагревается быстрее остальной планеты — явление известно как арктическое усиление. Оно нарушает температурный баланс между полюсами и южными широтами.

Исследования показывают, что такое потепление ослабляет реактивный поток — мощное воздушное течение на большой высоте. В норме оно удерживает холодный воздух в северных широтах. При ослаблении поток становится извилистым, а холодные массы могут смещаться южнее и задерживаться там на несколько дней.

Это создает условия для устойчивых морозов и снегопадов в регионах, где они раньше были менее выражены. Подобные процессы увеличивают вероятность суровых зимних эпизодов, несмотря на общий тренд к потеплению.

Что меняется на самом деле

Климатологи отмечают: в долгосрочной перспективе среднее количество снега снижается. Однако полностью он не исчезает. Меняется его распределение — по времени, интенсивности и географии. Снег становится менее предсказуемым, но не менее значимым фактором зимней погоды.

Популярные вопросы о снегопадах и глобальном потеплении

Почему идет снег, если климат теплеет?

Потепление — это долгосрочный тренд, а снег формируется при краткосрочном похолодании и высокой влажности.

Станет ли снега меньше в будущем?

В среднем — да, но полностью он не исчезнет и может выпадать интенсивнее.

Где снег сохранится дольше всего?

В горных районах и регионах с устойчивыми холодными воздушными массами.