Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Движущийся диван без опоры на компьютерные переборы: 60-летний спор закрыт строгим доказательством

Давняя задача о движущемся диване получила строгую победу без компьютерных переборов
Наука

Двигать диван по коридору с поворотом на 90 градусов — знакомая бытовая задача, но в математике она десятилетиями оставалась одним из самых упрямых геометрических ребусов.

Диван
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Диван

Южнокорейский математик Пэк Чжинён (Baek Jin Eon) представил доказательство, которое закрывает вопрос о предельной "форме дивана" для такого поворота.

Важная деталь: результат получен без опоры на компьютерные переборы и масштабные симуляции. Об этом сообщает Yahoo News.

В чём суть "проблемы движущегося дивана"

Так называемая moving sofa problem сформулирована как задача оптимизации: нужно найти двумерную фигуру максимальной площади, которую можно протащить (перемещая и поворачивая, но не деформируя) через Г-образный коридор фиксированной ширины 1. Несмотря на простую визуализацию, десятилетиями не удавалось доказать, что найденный кандидат действительно лучший.

В 1992 году математик Джозеф Гервёр предложил сложную криволинейную конструкцию — "диван Гервёра". Её площадь оценивают примерно как 2,2195… (при ширине коридора 1), но долгое время оставался главный пробел: никто не мог строго показать, что фигуры большей площади не существует. 

Что сделал Пэк Чжинён 

Пэк Чжинён, 31-летний исследователь из Korea Institute for Advanced Study, заявил, что доказал оптимальность "дивана Гервёра": фигура большего размера не сможет пройти через прямоугольный поворот коридора. Свой труд он выложил на arXiv в конце 2024 года — это объёмный текст на 119 страниц, где вывод строится на логическом рассуждении, а не на компьютерном поиске.

Его работу Scientific American включил в редакционную подборку "Top 10 Math Discoveries of 2025", отдельно подчеркнув, что финальное решение не опирается на компьютеры.

Сравнение: "диван Гервёра" и компьютерные попытки найти максимум

"Диван Гервёра" — это конкретная конструкция, собранная из множества участков кривых (в классическом описании — 18 аналитических фрагментов границы). Её сильная сторона — высокая площадь при сохранении проходимости через угол. 

Компьютерные подходы обычно работают иначе: они приближают оптимум численно, уточняют верхние/нижние оценки, исследуют семейства фигур и траекторий. Такие методы полезны для поиска кандидатов, но "закрыть" задачу можно только строгим доказательством — именно это и заявляет Пэк.

Популярные вопросы о задаче "движущегося дивана"

Можно ли представить задачу без формул?

Да. Вообразите Г-образный коридор шириной 1 метр и плоскую "фигуру-диван", которую можно только двигать и поворачивать, не сгибая. Вопрос в том, какой максимальной площади может быть эта фигура, чтобы всё равно пройти угол.

Сколько "примерно" составляет максимальная площадь?

Для ширины коридора 1 ключевое число связано с "диваном Гервёра" и оценивается как 2,2195… единиц площади; в препринте Пэка заявлено, что это и есть максимум.

Что лучше: компьютерный поиск или строгие доказательства?

Компьютерный поиск хорош, чтобы находить кандидатов и проверять гипотезы на численных примерах. Но окончательный ответ в таких задачах даёт только доказательство — потому что оно исключает существование "ещё лучшей" фигуры, которую компьютеры могли не заметить.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы наука
Новости Все >
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Поддельные БАДы на маркетплейсах выявляют по маркировке — эксперт Ларина
Овсяный напиток не показал эффектов препаратов для снижения веса – The Conversation
Новый вид морской рептилии возрастом 202 млн лет выявили в Британии — Popsci
Консервация недостроенного дома зимой защищает конструкции от влаги и мороза
Фото арестованного Николаса Мадуро в Nike вызвало резкий скачок спроса на этот бренд
Телефон можно подключить к классическому авторадио без замены — Car And Motor
Сейчас читают
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость
Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк
Наука и техника
Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Участившиеся подземные толчки в регионе Овернь свидетельствуют об активности магмы
Мирабилис халапа раскрывает цветы только в сумерках — MATEORED tameteo.com.
Перестановка ковров сокращает расходы на отопление на 10% — Aptaerials
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Ревматологи рекомендуют короткие частые нагрузки для хряща после 55
Рождественский десерт из мандаринов и сметаны готовится за 10 минут без выпечки
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Горячие источники Южной Кореи, где зима становится сказкой — Korea Herald
Поддельные БАДы на маркетплейсах выявляют по маркировке — эксперт Ларина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.