Наталья Клементьева

Спящий гигант просыпается: вулканы Франции готовятся напомнить о себе

Участившиеся подземные толчки в регионе Овернь свидетельствуют об активности магмы
Наука

В самом сердце Франции есть пейзажи, которые кажутся идеально спокойными: мягкие хребты, зелёные долины и "спящие" вулканы, ставшие магнитом для путешественников. Но под этой открыткой продолжается незаметная работа земных недр, и учёные всё внимательнее к ней присматриваются.

вулкан
Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain
вулкан

Новое исследование связывает участившиеся глубинные толчки с процессами на большой глубине. Об этом сообщает La Première.

Почему вулканы Оверни снова обсуждают

Массив Центральный занимает около 85 тысяч квадратных километров — это примерно 15% территории материковой Франции. Здесь, между Альпами и Пиренеями, расположена цепь примерно из сотни вулканов вокруг таких городов, как Клермон-Ферран, Сент-Этьен и Лимож. В материале подчёркивается: вулканы считаются спящими, а последняя извержение в регионе произошло около 6700 лет назад.

Однако "спящий" не значит "мертвый". С конца 2024 года приборы, которые фиксируют колебания земной поверхности, зарегистрировали 82 глубоких землетрясения в Массиве Центральном, в том числе в районе Пюи-де-Дом. А 31 июля 2025 года толчок магнитудой 3,8 ощущался в Окситании — от Ауриака (Канталь) до Родеза (Аверон).

Что показало исследование и где "живёт" магма

Группа исследователей из CNRS и Университета Гренобль-Альпы опубликовала работу в Geophysical Research Letters. Учёные изучали "очень низкочастотные" вибрации и пришли к выводу, что магматическая система под регионом остаётся активной на глубине порядка 30 километров. По их логике, движение земной коры способно не только усиливать сейсмичность, но и со временем создать условия, при которых магма начнёт подниматься.

Ключевой момент здесь — неопределённость сроков. Речь не о "прогнозе извержения на календаре", а о сценариях, которые требуют наблюдений: от очень долгого ожидания до более быстрого развития событий.

Зачем нужны наблюдения и что могут сделать учёные

Главный практический вывод — усиливать мониторинг. Чем точнее сеть датчиков, тем лучше можно отделять обычный "фоновый шум" от признаков, которые действительно меняют картину. Отмечается, что гренобльские исследователи поддерживают контакт с коллегами в Германии, в районе Айфель, где тоже фиксируют магму на сопоставимой глубине — это помогает сравнивать процессы и согласовывать подходы.

Сравнение: "спящий вулкан" и "потухший вулкан"

Спящий вулкан — это система, которая давно не извергалась, но теоретически способна активизироваться при изменении условий в недрах.

Потухший вулкан — тот, у которого вероятность возвращения к активности в обозримой геологической перспективе считается крайне низкой. Для туристов разница обычно незаметна на тропе, но для учёных она принципиальна: именно "спящие" объекты требуют постоянной диагностики.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы франция исследование землетрясение
