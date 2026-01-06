Спящий гигант просыпается: вулканы Франции готовятся напомнить о себе

В самом сердце Франции есть пейзажи, которые кажутся идеально спокойными: мягкие хребты, зелёные долины и "спящие" вулканы, ставшие магнитом для путешественников. Но под этой открыткой продолжается незаметная работа земных недр, и учёные всё внимательнее к ней присматриваются.
Новое исследование связывает участившиеся глубинные толчки с процессами на большой глубине. Об этом сообщает La Première.
Массив Центральный занимает около 85 тысяч квадратных километров — это примерно 15% территории материковой Франции. Здесь, между Альпами и Пиренеями, расположена цепь примерно из сотни вулканов вокруг таких городов, как Клермон-Ферран, Сент-Этьен и Лимож. В материале подчёркивается: вулканы считаются спящими, а последняя извержение в регионе произошло около 6700 лет назад.
Однако "спящий" не значит "мертвый". С конца 2024 года приборы, которые фиксируют колебания земной поверхности, зарегистрировали 82 глубоких землетрясения в Массиве Центральном, в том числе в районе Пюи-де-Дом. А 31 июля 2025 года толчок магнитудой 3,8 ощущался в Окситании — от Ауриака (Канталь) до Родеза (Аверон).
Группа исследователей из CNRS и Университета Гренобль-Альпы опубликовала работу в Geophysical Research Letters. Учёные изучали "очень низкочастотные" вибрации и пришли к выводу, что магматическая система под регионом остаётся активной на глубине порядка 30 километров. По их логике, движение земной коры способно не только усиливать сейсмичность, но и со временем создать условия, при которых магма начнёт подниматься.
Ключевой момент здесь — неопределённость сроков. Речь не о "прогнозе извержения на календаре", а о сценариях, которые требуют наблюдений: от очень долгого ожидания до более быстрого развития событий.
Главный практический вывод — усиливать мониторинг. Чем точнее сеть датчиков, тем лучше можно отделять обычный "фоновый шум" от признаков, которые действительно меняют картину. Отмечается, что гренобльские исследователи поддерживают контакт с коллегами в Германии, в районе Айфель, где тоже фиксируют магму на сопоставимой глубине — это помогает сравнивать процессы и согласовывать подходы.
Спящий вулкан — это система, которая давно не извергалась, но теоретически способна активизироваться при изменении условий в недрах.
Потухший вулкан — тот, у которого вероятность возвращения к активности в обозримой геологической перспективе считается крайне низкой. Для туристов разница обычно незаметна на тропе, но для учёных она принципиальна: именно "спящие" объекты требуют постоянной диагностики.
Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.