Защита от потопа или древняя ловушка для рыб: на дне моря обнаружили гигантскую стену возрастом 7800 лет

У берегов Бретани обнаружена гигантская стена TAF1 возрастом около 7800 лет

На глубине девяти метров у берегов Бретани обнаружилась каменная конструкция, которую трудно объяснить случайностью.

Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Подводные раскопки

Учёные считают, что она могла повлиять даже на местные легенды о "городе, ушедшем под воду". Об этом сообщает Big Think.

Что увидели на карте глубин

Геолог Ив Фуке изучал свежую карту рельефа морского дна, составленную с применением LIDAR, в водах у Финистера — западной оконечности Франции. Его насторожила идеально прямая линия, пересекавшая подводную долину почти "по линейке" и тянувшаяся примерно на 120 метров.

Проверить догадку удалось зимой, когда из-за сезонных изменений улучшилась видимость. Морские археологи погрузились недалеко от небольшого острова Сен и подтвердили: на дне лежит рукотворная каменная стена.

Как устроена TAF1 и почему находка важна

Сооружение обнаружили на глубине около 9 метров: в среднем оно достигает примерно 20 метров в ширину и около двух метров в высоту. Конструкция собрана из массивных гранитных монолитов, которые стоят попарно на скальном основании, а промежутки между ними заполнены плитами меньшего размера и бутовым камнем — так стена превращается в единый "каркас".

Команда обозначила объект как TAF1 — по названию участка моря Toul ar Fot ("Дыра в волне"). Общая масса сооружения оценивается примерно в 3300 тонн, и исследователи называют это крупнейшим подводным объектом такого рода, найденным во Франции.

По реконструкции древней береговой линии учёные датируют строительство периодом между 5800 и 5300 годами до н. э. Это время позднего мезолита и перехода к неолиту, когда уровень моря был ниже, но продолжал повышаться после окончания последнего ледникового периода.

Для чего могла понадобиться стена

Единого ответа пока нет, но обсуждаются две основные версии. Первая — защитная: стена могла быть попыткой удержать прибрежную линию и прикрыть поселения от наступающей воды. Вторая — практическая и "рыболовная": сооружение могло находиться в зоне приливов и работать как ловушка, где во время отлива рыба оставалась в заграждениях из сетей, веток и деревянных элементов, натянутых между камнями.

Важно и то, что TAF1 не одинока. Вокруг нашли ещё как минимум дюжину меньших каменных стен — более узких и извилистых, которые могли направлять потоки воды, рыбу или животных, формируя продуманный ландшафт для длительного использования.

Масштаб работ намекает на высокий уровень организации: добыть, перевезти и поставить многотонные блоки без планирования и согласованных действий было бы почти невозможно.