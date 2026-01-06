Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Защита от потопа или древняя ловушка для рыб: на дне моря обнаружили гигантскую стену возрастом 7800 лет

У берегов Бретани обнаружена гигантская стена TAF1 возрастом около 7800 лет
Наука

На глубине девяти метров у берегов Бретани обнаружилась каменная конструкция, которую трудно объяснить случайностью.

Подводные раскопки
Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Подводные раскопки

Учёные считают, что она могла повлиять даже на местные легенды о "городе, ушедшем под воду". Об этом сообщает Big Think.

Что увидели на карте глубин

Геолог Ив Фуке изучал свежую карту рельефа морского дна, составленную с применением LIDAR, в водах у Финистера — западной оконечности Франции. Его насторожила идеально прямая линия, пересекавшая подводную долину почти "по линейке" и тянувшаяся примерно на 120 метров.

Проверить догадку удалось зимой, когда из-за сезонных изменений улучшилась видимость. Морские археологи погрузились недалеко от небольшого острова Сен и подтвердили: на дне лежит рукотворная каменная стена.

Как устроена TAF1 и почему находка важна

Сооружение обнаружили на глубине около 9 метров: в среднем оно достигает примерно 20 метров в ширину и около двух метров в высоту. Конструкция собрана из массивных гранитных монолитов, которые стоят попарно на скальном основании, а промежутки между ними заполнены плитами меньшего размера и бутовым камнем — так стена превращается в единый "каркас".

Команда обозначила объект как TAF1 — по названию участка моря Toul ar Fot ("Дыра в волне"). Общая масса сооружения оценивается примерно в 3300 тонн, и исследователи называют это крупнейшим подводным объектом такого рода, найденным во Франции.

По реконструкции древней береговой линии учёные датируют строительство периодом между 5800 и 5300 годами до н. э. Это время позднего мезолита и перехода к неолиту, когда уровень моря был ниже, но продолжал повышаться после окончания последнего ледникового периода.

Для чего могла понадобиться стена

Единого ответа пока нет, но обсуждаются две основные версии. Первая — защитная: стена могла быть попыткой удержать прибрежную линию и прикрыть поселения от наступающей воды. Вторая — практическая и "рыболовная": сооружение могло находиться в зоне приливов и работать как ловушка, где во время отлива рыба оставалась в заграждениях из сетей, веток и деревянных элементов, натянутых между камнями.

Важно и то, что TAF1 не одинока. Вокруг нашли ещё как минимум дюжину меньших каменных стен — более узких и извилистых, которые могли направлять потоки воды, рыбу или животных, формируя продуманный ландшафт для длительного использования.

Масштаб работ намекает на высокий уровень организации: добыть, перевезти и поставить многотонные блоки без планирования и согласованных действий было бы почти невозможно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы история франция археология
Новости Все >
Овсяный напиток не показал эффектов препаратов для снижения веса – The Conversation
Новый вид морской рептилии возрастом 202 млн лет выявили в Британии — Popsci
Консервация недостроенного дома зимой защищает конструкции от влаги и мороза
Фото арестованного Николаса Мадуро в Nike вызвало резкий скачок спроса на этот бренд
Телефон можно подключить к классическому авторадио без замены — Car And Motor
Гривна обновила исторический минимум, достигнув отметки 42,42 за доллар
Британцам раскрыли хитрый способ сохранить тепло в доме и сократить расходы — The Sun
NASA зафиксировало вулкан Арсия Монс над облаками Марса — SFP Versilia
Археологи обнаружили элементы входа Александрийского маяка — SFP Versilia
В швейцарском баре Le Constellation проверок пожарной безопасности не было годами
Сейчас читают
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Садоводство, цветоводство
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
Многолетники формируют чёткий бордюр вдоль садовых дорожек
Миндальные корзиночки готовятся за 20 минут из слоеного теста
Близнецы нередко оказываются источником флирта вне пары
Бирманские питоны во Флориде уничтожают местную фауну — CPG
Тепловизионная камера поможет выявить щели в утеплении стен — Aptaerials
Геронтологи выявили эффективный режим движения для возраста 70+ — Aptaerials.co.uk
Монстера обликва требует высокой влажности и стабильной температуры — Actualno
Снег и лёд нарушают работу камер и датчиков помощи водителю
Запекание лосося на противне обеспечивает равномерную готовность — Epicurious
Блонд не подходит женщинам с тёплым цветотипом внешности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.