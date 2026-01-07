Погребённые под водой 140 000 лет: океан открыл следы мира, где жили люди и гигантские звери

На дне океана у Индонезии нашли следы Homo erectus — Daily Mail

На дне океана у берегов Индонезии исследователи обнаружили находку, которая способна изменить наше представление о ранней истории человечества. На глубине, где сейчас лишь песок и ил, лежали кости древнего предка человека и останки животных, живших здесь десятки тысяч лет назад. Учёные полагают, что именно в этих местах когда-то существовала суша, ушедшая под воду в эпоху глобальных изменений климата. Об этом сообщает Daily Mail.

Как появились свидетельства утраченного ландшафта

Открытие стало возможным благодаря добыче морского песка в Мадуранском проливе между Явой и Мадурой. Рабочие наткнулись на многочисленные окаменелости позвоночных животных, а среди них — на два фрагмента человеческого черепа. Учёные сразу предположили, что находки могут принадлежать представителям ранних человеческих популяций, и приступили к анализу.

Исследование отложений в зоне находки позволило реконструировать древнюю речную сеть, существовавшую здесь в конце среднего плейстоцена. Речь идёт о долине реки Соло, которая когда-то протекала по территории Сундаленда — обширной равнины, соединявшей крупные острова Юго-Восточной Азии.

Позже специалисты определили возраст костей с помощью оптически стимулированной люминесценции. Метод позволил установить, что материалы пролежали под слоем ила и песка более 140 тысяч лет. Это стало важным подтверждением того, что именно здесь проходили пути миграций древних гомининов, адаптировавшихся к переменам окружающей среды.

Что нашли на морском дне

"Этот период характеризуется большим морфологическим разнообразием и мобильностью популяций гомининов в регионе", — отметил археолог Харольд Бергхейс, руководивший исследованием.

Выяснилось, что обнаруженные фрагменты принадлежат Homo erectus — одному из ключевых звеньев эволюции человека. Эти предки отличались крепким телосложением, длинными ногами и строением тела, позволявшим проходить большие расстояния.

Помимо человеческих останков, исследователи собрали около 6000 окаменелостей животных. Среди них — кости комодских варанов, водяных буйволов, оленей, слонов и вымерших стегодонов. На некоторых костях сохранились следы разрезов, что говорит о применении ранними людьми охотничьих инструментов и технологий обработки добычи.

Такой набор находок свидетельствует о богатой экосистеме, существовавшей на месте современного морского дна. По структуре фауны учёные предположили, что здесь простирались луга и открытые леса — оптимальная среда обитания для крупных травоядных и их хищников.

Почему эта находка так важна

В период от 14 до 7 тысяч лет назад таяние ледников значительно подняло уровень Мирового океана. Сундаленд — обширная территория суши, где жили ранние человеческие группы, — постепенно ушёл под воду. Люди, населявшие эти места, были вынуждены перемещаться на более высокие острова.

Открытие в Мадуранском проливе стало первым подводным местонахождением гомининового материала в этом регионе. Оно не только расширило географию распространения Homo erectus, но и доказало, что ранние люди активно осваивали равнины, которые позже погрузились под воду.

Работы международной команды показали, что сочетание палеоэкологических методов и геологии помогает восстановить страницы истории, которые долгое время оставались скрытыми.

Популярные вопросы о находке

Почему находка считается уникальной

Потому что это первое подводное местонахождение останков гомининов в Сундаленде, расширяющее известный ареал Homo erectus.

Как ученые определили возраст материалов

Для датировки использовали оптически стимулированную люминесценцию, позволяющую определить время последнего контакта частиц осадка с солнечным светом.

Какую информацию дают сопутствующие окаменелости животных

Они помогают восстановить древнюю экосистему, в которой жили ранние люди, и определить тип ландшафта региона до его затопления.