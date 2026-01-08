Землю ждёт адская жара: тектонический сдвиг может превратить планету в раскалённый суперконтинент

Суперконтинент может сделать Землю непригодной для млекопитающих — Popular Science

Земля уже не раз переживала катастрофы, меняющие ход эволюции, но одно из самых радикальных испытаний, возможно, ещё впереди. Учёные считают, что через сотни миллионов лет тектонические процессы могут превратить планету в раскалённый суперконтинент. В таких условиях выживание млекопитающих, включая человека, окажется под угрозой, сообщает Popular Science.

Углекислый газ как дополнительный фактор риска

Модели также показывают рост концентрации CO₂ в атмосфере — от примерно 410 до 816 частей на миллион в течение миллионов лет. Это сопоставимо с нынешними значениями или вдвое превышает их, что усиливает парниковый эффект и ускоряет нагрев планеты.

Геофизик Росс Митчелл из Китайской академии наук, не участвовавший в исследовании, отметил, что ключевую роль играет сочетание факторов.

"Это своего рода двойной удар: суперконтинент и высокий уровень углекислого газа", — подчеркнул он.

Уроки прошлого: массовые вымирания Земли

История планеты показывает, что подобные климатические потрясения уже приводили к катастрофическим последствиям. Самый яркий пример — пермско-триасовое вымирание, произошедшее около 250 миллионов лет назад. Тогда из-за масштабных вулканических извержений исчезло до 90 процентов всех видов.

Палеонтологи считают, что именно "Великое вымирание" наиболее близко по условиям к тому сценарию, который может ожидать Землю в далёком будущем. Эти события связывают с крупномасштабной перестройкой недр планеты, подобной тем процессам, которые сегодня объясняют появление континентальных пород в океанах и указывают на сложную динамику мантии.

Человечество уже было на грани

Даже в относительно недавнем прошлом наши предки переживали серьёзные кризисы. Около 800-900 тысяч лет назад произошёл так называемый плейстоценовый демографический "бутылочный горлышко". Численность предков человека сократилась до примерно 1 300 особей, а большая часть генетического разнообразия была утрачена.

Причинами стали резкие климатические изменения, засухи и исчезновение крупных животных, таких как мамонты и гигантские ленивцы. Этот эпизод показывает, насколько уязвимыми могут быть даже адаптивные виды.

Сравнение: будущий суперконтинент и древняя Пангея

Древняя Пангея характеризовалась обширными засушливыми зонами и резкими климатическими контрастами. Будущий суперконтинент, по прогнозам, будет ещё более экстремальным из-за более яркого Солнца и повышенной концентрации парниковых газов. В отличие от прошлого, у млекопитающих будет меньше эволюционных "окон" для адаптации.

Плюсы и минусы долгосрочных климатических прогнозов

Долгосрочные модели позволяют понять фундаментальные процессы, формирующие климат планеты, и выявить пределы выживаемости жизни. Однако такие прогнозы неизбежно содержат неопределённости, связанные с будущей тектоникой, вулканизмом и эволюцией биосферы.

Популярные вопросы о будущем млекопитающих на Земле

Почему именно суперконтинент опасен для жизни?

Он нарушает циркуляцию океанов и атмосферы, усиливая жару и засухи внутри материка.

Все ли формы жизни исчезнут?

Нет, речь идёт прежде всего о млекопитающих. Некоторые микроорганизмы и другие формы жизни могут адаптироваться.

Можно ли предотвратить этот сценарий?

Это естественный геологический процесс, который невозможно остановить, но он разворачивается на масштабах сотен миллионов лет.