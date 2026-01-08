Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Его уже признали мёртвым: в стерильной тишине возник сигнал, не вписывающийся в протокол

Врачи в США остановили изъятие органов из-за движений пациента — Sciencepost
Мужчину официально признали мёртвым, но в операционной произошло нечто, к чему никто не был готов. Пациент начал подавать признаки жизни в момент подготовки к изъятию органов. Этот редчайший случай снова поднял вопросы о границе между жизнью и смертью. Об этом сообщает зарубежное издание, ссылаясь на американские медицинские источники.

Бирка на столе
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Когда диагноз "смерть мозга" оказывается под вопросом

В октябре 2021 года 36-летний Энтони "Ти Джей" Гувер II был доставлен в больницу Baptist Health в городе Ричмонд (штат Кентукки) после тяжёлой передозировки. По прибытии у него зафиксировали остановку сердца. Реанимационные мероприятия не дали ожидаемого результата: врачи отметили отсутствие рефлексов и признаков мозговой активности.

На основании действующих клинических критериев пациенту диагностировали смерть мозга — состояние, которое в медицинской практике считается необратимым. Семью уведомили, а поскольку Гувер был зарегистрированным донором органов, началась стандартная подготовка к процедуре изъятия.

Момент, который потряс операционную

Примерно через час после начала подготовки произошло неожиданное. По словам очевидцев, Гувер начал двигаться на операционном столе. Специалист по консервации органов, присутствовавшая в тот день, позже рассказала об этом эпизоде в интервью американскому общественному радио NPR.

"Пациент явно пытался двигаться, его глаза были влажными, и он демонстрировал признаки жизни", — говорится в свидетельстве, переданном NPR.

Двое врачей немедленно отказались продолжать процедуру, сочтя, что пациент не может считаться мёртвым. Изъятие органов было остановлено, а Гувера вновь перевели в отделение интенсивной терапии.

Последствия и редкость подобных случаев

Энтони Гувер выжил, но перенёс серьёзные последствия: нарушения памяти, трудности с речью и ограниченную подвижность. Эти проблемы связывают с перенесённой передозировкой и периодом остановки сердца. В дальнейшем заботу о нём взяла на себя его сестра.

Медицинские эксперты подчёркивают: подобные эпизоды встречаются исключительно редко. Смерть мозга, подтверждённая в соответствии с протоколами, по-прежнему считается окончательной. Однако в пограничных состояниях — например, при интоксикациях или экстремальном переохлаждении - оценка жизнеспособности мозга может быть особенно сложной.

Делает ли мозг "последний рывок" перед смертью

История Гувера перекликается с научными исследованиями последних лет, посвящёнными последним моментам сознания. Вопреки представлению о мгновенном "угасании", некоторые данные указывают на всплески активности мозга после клинической смерти.

В 2022 году были опубликованы наблюдения, где фиксировались гамма-волны, связанные с памятью и осознанием, уже после остановки сердца. Похожие процессы обсуждаются и в контексте механизмов гибели нервных клеток, когда грань между обратимыми и необратимыми изменениями оказывается тоньше, чем предполагалось.

Учёные предполагают, что такая активность может быть последней попыткой мозга сохранить целостность функций или обработать критическую информацию. Эти наблюдения частично объясняют рассказы людей о ярком свете или "прокрутке жизни" в предсмертных состояниях и вновь поднимают вопрос: когда именно смерть мозга становится окончательной.

Почему подобное невозможно во Франции

Случай Гувера вызвал широкий резонанс, но специалисты подчёркивают: речь идёт об американской медицинской практике. Во Франции диагностика смерти мозга регулируется строгими нормативными актами и отличается от процедур в США.

Представители Агентства биомедицины официально заявляют, что подобная ситуация в стране исключена. Французское общество анестезиологии и реанимации также напомнило о жёстком регламенте.

"Эта очень строгая процедура, известная каждому анестезиологу-реаниматологу и проверяемая больничными координационными центрами по изъятию органов и тканей, не оставляет места для сомнений: пациент со смертью мозга не может очнуться, поскольку он мёртв и его свидетельство о смерти подписано", — подчёркивается в заявлении.

Сравнение: смерть мозга в США и Франции

В США критерии диагностики могут отличаться в зависимости от штата и клинической ситуации, что иногда приводит к сложным пограничным случаям. Во Франции процедура более унифицирована, включает обязательные инструментальные подтверждения и многоуровневую проверку, что минимизирует риск ошибки.

Плюсы и минусы строгих протоколов донорства органов

Строгие правила позволяют ежегодно спасать тысячи жизней за счёт трансплантации и обеспечивают этическую безопасность процесса. Однако редкие исключительные случаи напоминают, что медицина сталкивается с ситуациями, где граница между жизнью и смертью может быть менее очевидной, чем кажется.

Популярные вопросы о смерти мозга и донорстве органов

Что такое смерть мозга?
Это полная и необратимая утрата всех функций головного мозга, юридически приравненная к смерти человека.

Может ли человек очнуться после смерти мозга?
Согласно медицинским стандартам — нет. Описанные случаи считаются исключениями, связанными с диагностическими сложностями.

Почему важна точность диагностики?
Потому что она лежит в основе этики и безопасности трансплантации органов и доверия общества к медицине.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
