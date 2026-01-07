Годы тишины — и возвращение к поискам: у исчезнувшего рейса появился шанс на разгадку

Поиски пропавшего рейса MH370 возобновят спустя 11 лет — Sciencepost

Ровно спустя более десяти лет после исчезновения рейса MH370 надежда на разгадку трагедии вновь усилилась. Власти Малайзии согласились на новую поисковую операцию в южной части Индийского океана. На этот раз исследовать будут ранее недоступный участок дна, который считают перспективным. Об этом сообщает Sciencepost.

Исчезновение рейса MH370 остаётся без ответа

8 марта 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров вскоре после вылёта. На борту находились 239 пассажиров и членов экипажа. Самолёт прекратил передавать сигналы, изменил курс и, по наиболее вероятной версии, упал в Индийский океан после нескольких часов неконтролируемого полёта.

Несмотря на масштабные международные поиски, проводившиеся с 2014 по 2018 год, основная часть фюзеляжа и бортовые самописцы так и не были найдены. При этом в разные годы на побережьях Индийского океана обнаруживали обломки, идентифицированные как части MH370. Среди них — закрылок, найденный в 2015 году на острове Реюньон, а также элементы крыла и хвостового оперения, обнаруженные в Мозамбике, Танзании, на Маврикии, Мадагаскаре и в Южной Африке.

Версии и ожидания родственников

Причины катастрофы до сих пор остаются предметом споров. Следственные органы склоняются к версии умышленных действий со стороны пилота, однако прямых доказательств этому нет. Родственники погибших продолжают добиваться ответов, подчёркивая, что установление истины важно не только для памяти жертв, но и для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Новая поисковая миссия в Индийском океане

3 декабря 2025 года Министерство транспорта Малайзии официально подтвердило согласие на возобновление поисков. Разрешение получила американская компания Ocean Infinity, специализирующаяся на подводной робототехнике. Ей предстоит обследовать новую зону площадью около 15 000 квадратных километров в южной части Индийского океана.

Поисковые работы такого масштаба всё чаще опираются на опыт глубоководных экспедиций, подобных тем, в ходе которых находили объекты на экстремальных глубинах — например, при исследовании затонувшего авианосца, где применялись автономные подводные аппараты и дистанционные камеры.

"Поиски будут проводиться в целевой зоне, которая считается наиболее вероятной для обнаружения воздушного судна, в соответствии с соглашением о предоставлении услуг между правительством Малайзии и Ocean Infinity", — говорится в официальном заявлении ведомства.

Согласно контракту, операция стартует 30 декабря и продлится 55 дней. Если в указанный срок следов самолёта обнаружить не удастся, миссия будет завершена без выплаты вознаграждения.

Почему выбор снова пал на Ocean Infinity

Ocean Infinity уже участвовала в поисках MH370 в 2017–2018 годах. Тогда компания задействовала судно Seabed Constructor и в течение 90 дней обследовала обширные участки океанского дна, однако безрезультатно. В 2019 году власти Малайзии заявляли, что готовы рассмотреть возобновление поисков только при наличии убедительных новых данных.

Какие именно аргументы позволили компании получить повторное разрешение, официально не раскрывается. Известно лишь, что Ocean Infinity получит вознаграждение в размере 70 миллионов долларов исключительно в случае обнаружения основного обломка самолёта.

Сравнение: предыдущие и новые поисковые операции MH370

Ранние поиски охватывали более широкие районы, но основывались на менее точных моделях дрейфа и ограниченных технологических возможностях. Новая миссия предполагает использование усовершенствованных автономных подводных аппаратов, более точных расчётов и фокусировку на компактной зоне с повышенной вероятностью успеха. При этом исследователям приходится учитывать и подводные геориски, которые могут осложнять работу техники на больших глубинах.

Плюсы и минусы возобновления поисков

Возвращение к поискам даёт шанс наконец найти обломки и бортовые самописцы, что позволит установить причины катастрофы. Это также может принести долгожданное облегчение семьям погибших. В то же время операция сопряжена с высокими затратами, техническими рисками и не гарантирует результата даже при использовании современных технологий.

Популярные вопросы о рейсе MH370

Почему самолёт до сих пор не найден?

Предполагаемое место падения находится в труднодоступной части Индийского океана с большой глубиной и сложным рельефом дна.

Что даст обнаружение обломков?

Основная цель — найти бортовые самописцы, которые могут пролить свет на последние минуты полёта.

Есть ли шанс, что поиски увенчаются успехом?

Новая зона выбрана на основе обновлённых данных, поэтому вероятность выше, чем в предыдущих миссиях, но стопроцентной гарантии нет.