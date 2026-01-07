Мягкое тепло, жёсткие последствия: древний сигнал, который только сейчас расшифровали

Исследование показало уязвимость ледяного щита Гренландии к потеплению — Earth

Гренландия кажется вечной крепостью холода, где ледяной покров не меняется тысячелетиями. Однако новые научные данные заставляют иначе взглянуть на устойчивость этого гигантского ледяного щита. Исследование показало, что в прошлом часть острова уже полностью теряла лед даже при относительно мягком потеплении. Об этом сообщает Earth.

Гренландия оказалась уязвимее, чем считалось

Ученые установили, что ледяная шапка Prudhoe Dome на северо-западе Гренландии полностью растаяла около 7 тысяч лет назад. Это произошло в эпоху голоцена — теплого периода, который начался примерно 11 тысяч лет назад и продолжается по сей день. Ранее считалось, что этот участок ледникового покрова сохранялся значительно дольше.

Новые данные указывают на высокую чувствительность ледяных щитов даже к умеренным изменениям климата. Тогда потепление было естественным и значительно менее резким, чем нынешнее антропогенное, однако его оказалось достаточно для масштабной потери льда. Современные исследования показывают, что угрозу устойчивости острова усиливает и глубинное тепло Гренландии, которое может ускорять деградацию ледников снизу.

"Это было время относительной климатической стабильности, когда люди начали развивать сельское хозяйство и делать первые шаги к цивилизации", — отметил профессор наук о Земле Университета Буффало Джейсон Бринер.

По его словам, если мягкое потепление прошлого смогло привести к деградации ледяной шапки на тысячи лет, то современные климатические изменения могут запустить аналогичные процессы значительно быстрее.

Что скрывается под ледяным щитом

Открытие стало возможным благодаря проекту GreenDrill, финансируемому Национальным научным фондом США. Это первое исследование, в рамках которого ученые пробурили ледяной щит Гренландии и получили образцы горных пород и осадков под ним.

Проектом совместно руководят Джейсон Бринер и профессор Колумбийского университета Йорг Шефер. Ученые подчеркивают, что образцов из-под льда Гренландии крайне мало — их меньше, чем лунных пород, доставленных на Землю.

В 2023 году команда пробурила более 500 метров льда в районе Prudhoe Dome и извлекла осадочные породы с вершины купола. Эти материалы стали ключом к пониманию климатического прошлого региона.

Осадки как свидетели древнего тепла

Для анализа использовался метод люминесцентного датирования. Минеральные зерна в почве накапливают энергию естественного излучения, пока находятся в темноте. Когда на них попадает солнечный свет, эта энергия высвобождается в виде слабого свечения.

Результаты показали, что солнечный свет достигал осадков Prudhoe Dome примерно 6-8,2 тысячи лет назад. Это означает, что лед растаял еще раньше.

"Вероятнее всего, купол Прудо исчез в раннем голоцене, когда температура была на 3-5 градусов Цельсия выше современной", — пояснил ведущий автор исследования Калеб Уолкотт Джордж, ныне доцент Университета Кентукки.

По его словам, климатические модели допускают достижение таких температур в этом регионе уже к концу XXI века.

Таяние льдов и повышение уровня моря

Потеря гренландского льда напрямую связана с ростом уровня Мирового океана. Даже небольшая задержка климатических мер способна ускорить процессы, при которых уровень моря продолжает расти, создавая угрозу для прибрежных регионов по всему миру. Изучение уязвимых зон, подобных Prudhoe Dome, помогает понять, где таяние может начаться в первую очередь и какие территории окажутся под наибольшим риском.

"Породы и осадки подо льдом напрямую указывают на самые слабые участки ледяного покрова, что критически важно для точных локальных прогнозов уровня моря", — подчеркнул Йорг Шефер.

Что будет дальше

GreenDrill работал на двух буровых площадках — на вершине купола и ближе к его краю, где лед тоньше. В дальнейшем ученые планируют изучить образцы с периферии, а также растительные остатки в осадках, чтобы восстановить облик древней Гренландии.

"Когда вокруг тебя только лед, трудно представить, что он исчезал совсем недавно и может исчезнуть снова", — признался Уолкотт Джордж.

Проект показал, что бурение под ледяными щитами не только возможно, но и дает уникальные данные. Эти сведения из прошлого помогают лучше подготовиться к будущим климатическим изменениям.

Сравнение: прошлое потепление и современные климатические изменения

В голоцене повышение температуры происходило медленно и было вызвано естественными причинами. Современное потепление развивается значительно быстрее и связано с деятельностью человека, включая выбросы парниковых газов. При этом масштабы возможных последствий для ледников и уровня моря могут оказаться сопоставимыми или даже более серьезными.

Плюсы и минусы изучения подледных осадков

Такой подход дает прямые доказательства климатических изменений, позволяет уточнять модели таяния льдов и прогнозы уровня моря. Однако бурение в экстремальных условиях требует сложной техники, значительных затрат и ограничено по числу доступных локаций.

Популярные вопросы о таянии льдов Гренландии

Как ученые определяют, когда лед таял в прошлом?

Для этого используют методы датирования осадков, включая люминесцентный анализ, который показывает момент последнего воздействия солнечного света.

Насколько таяние Гренландии влияет на уровень моря?

Гренландский ледяной щит — один из крупнейших резервуаров пресной воды, и его сокращение вносит заметный вклад в повышение уровня океана.

Можно ли остановить эти процессы?

Полностью остановить таяние невозможно, но снижение темпов глобального потепления способно замедлить деградацию ледников.