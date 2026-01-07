Молчавшая 5 миллионов лет трещина вдруг шевельнулась: Суэцкий разлом меняет карту планеты

Африканская и Аравийская плиты продолжают расходиться — GRL

Суэцкий залив десятилетиями считали "неудавшимся" рифтом — разломом, который будто бы остановился и так и не стал новым океаном. Но свежие данные показывают: разрыв между Африкой и Аравийской плитой никуда не делся, он просто стал тише и медленнее. Это меняет взгляд на то, как "умирают" геологические процессы и где мы недооцениваем их инерцию. Об этом сообщает Geophysical Research Letters.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Африка

История, которая тянется миллионы лет

Начало этой геологической драмы относят примерно к 28 миллионам лет назад: тогда Аравийская плита стала отделяться от Африканской, формируя Суэцкий залив. Процесс похож на рифтинг, который когда-то породил крупные океанические бассейны. Однако в учебниках закрепилось другое: около 5 миллионов лет назад рифт будто бы "сдался", а тектоническая энергия сместилась в район Мёртвого моря.

Намеки, которые не вписывались в учебники

На месте давно замечали странности. Древние коралловые рифы, формировавшиеся у уровня моря в тёплые периоды, сегодня оказываются примерно в 19 метрах над уровнем моря. Регион также регулярно испытывает слабые землетрясения, а активные разломы продолжают поднимать отдельные участки суши. Всё это выглядело как тихое подтверждение: движение не закончилось.

Что нашли исследователи

Именно несоответствие между "официальной" версией и полевыми признаками подтолкнуло Дэвида Фернандеса-Бланко и его команду к детальному анализу. Учёные изучали рельеф и рисунок речных русел на протяжении около 300 километров, пытаясь отделить следы эрозии от тектоники. Итог оказался однозначным: Суэцкий залив продолжает расширяться — примерно на 0,5 миллиметра в год.

Почему это важно не только для науки

Темп небольшой, но сравнимый с расширением в провинции Бассейн и Хребет на западе США. Главное — вывод: рифты не обязаны быть либо "успешными", либо "провалившимися". Они могут резко замедлиться и всё равно продолжать работу, будто марафонец, перешедший на шаг. Это означает и практический эффект: если район остаётся активным, то сейсмические риски здесь могут быть выше, чем считалось, а стратегическая инфраструктура вроде Суэцкого канала — уязвимее в долгой перспективе.

Сравнение Суэцкого залива и Красного моря

Красное море принято считать примером рифта, который уверенно движется к формированию океанического бассейна. Суэцкий залив долго ставили ему в противоположность — как "замерший" проект. Новые результаты предлагают промежуточный сценарий: Суэц не остановился, а продолжает расширяться в замедленном режиме.

Популярные вопросы о расширении Суэцкого залива

С какой скоростью расширяется Суэцкий залив?

Исследование указывает темп порядка 0,5 миллиметра в год.

Почему раньше считали, что рифт "провалился"?

Считалось, что около 5 миллионов лет назад движения переориентировались, а активность ушла в район Мёртвого моря.

Есть ли практическое значение у такого медленного процесса?

Да: если разлом остаётся активным, это влияет на пересмотр сейсмических рисков для региона и инфраструктуры, включая Суэцкий канал.