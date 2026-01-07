Сотни лет копают, а тайны лишь множатся: почему Долина царей не раскрывает свои последние захоронения

В Долине Царей находят гробницы спустя 200 лет раскопок — египтолог Салима Икрам

Долина Царей кажется изученной вдоль и поперёк, однако археологи снова и снова находят там новые захоронения. Недавнее открытие гробницы фараона Тутмоса II в феврале 2025 года лишь усилило главный вопрос: как в месте, которое исследуют уже более двух столетий, до сих пор остаются неизвестные гробницы? Ответ кроется в сочетании истории, природы и ограничений науки. Об этом сообщает Science&Vie.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Египетская гробница

Почему Долина Царей была выбрана для погребений

Некрополь на западном берегу Нила использовался фараонами Нового царства с XVI по XI век до нашей эры. Его расположение имело не только практическое, но и сакральное значение. Запад ассоциировался у древних египтян с миром мёртвых, а гора Аль-Курн, напоминающая форму пирамиды, символизировала путь правителя к божественному.

С практической точки зрения долина была удобна для маскировки. Гробницы высекали прямо в известняковой породе, без заметных надземных сооружений. Это делало их менее заметными для грабителей по сравнению с пирамидами, а заодно усложняло поиск для будущих исследователей.

Как сама природа скрыла гробницы

Рельеф долины крайне сложен. Наводнения, оползни и эрозия на протяжении тысячелетий засыпали входы в усыпальницы слоями грязи и камня. Египтяне пытались строить дренажные системы, но без регулярного ухода они быстро пришли в негодность.

"Без обслуживания многие гробницы оказались погребены под потоками осадков", — отмечает археолог Афифи Гоним / говорится в интервью Live Science.

По иронии судьбы именно эти процессы помогли сохранить некоторые захоронения. Гробница Тутанхамона уцелела во многом потому, что её вход был скрыт под естественными наносами.

Потерянные и забытые захоронения

Многие гробницы были намеренно замаскированы ещё в древности. Небольшие усыпальницы могли не иметь чётких указателей, а следы их существования сохранялись лишь в надписях и косвенных находках.

"Бальзамировочные тайники часто указывают на то, что сама гробница находится где-то рядом", — объясняет египтолог Салима Икрам / отмечается в National Geographic.

Кроме того, захоронения нередко использовались повторно. Например, гробница KV64, обнаруженная в 2011 году, изначально предназначалась неизвестному владельцу, но позже была использована для жрицы Немес Бастет.

Ошибки прошлого и возможности настоящего

Раскопки XIX — начала XX века велись примитивными методами. Археологи сосредотачивались на очевидных местах и часто не обследовали сложные участки долины.

"Целые зоны долгое время просто игнорировались", — подчёркивает специалист по королевским гробницам Крис Наунтон / говорится в научных комментариях.

Сегодня ситуацию меняют спутниковые снимки, георадары и 3D-сканирование. Они позволяют выявлять подземные аномалии, но и эти технологии не дают стопроцентной точности: геология долины часто создаёт ложные сигналы.

Популярные вопросы о гробницах Долины Царей

Сколько гробниц ещё может быть найдено?

Точного числа нет, но учёные считают, что несколько захоронений правителей Нового царства всё ещё не обнаружены.

Почему гробницу Рамсеса VIII до сих пор не нашли?

Её могли скрыть осыпи или она находится в ещё не исследованном участке долины.

Реальна ли версия о гробнице Нефертити рядом с Тутанхамоном?

Некоторые подземные аномалии обнаружены, но их природа пока не подтверждена раскопками.