Потепление снимает древний замок с недр Земли: под Антарктидой просыпается опасная взрывная сила

Антарктические вулканы пробуждаются из-за дегляциации — Science&Vie

Антарктида кажется застывшим ледяным континентом, но под её поверхностью скрываются процессы, способные изменить климатическую картину планеты. Ускоренное таяние льдов нарушает не только экосистемы, но и геологическое равновесие. Одним из самых тревожных последствий учёные называют риск пробуждения подлёдных вулканов. Об этом сообщает Science&Vie.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Пылающий вулкан под ледником

Как таяние льдов связано с вулканической активностью

Многокилометровый ледяной покров Антарктиды оказывает колоссальное давление на земную кору и магматические очаги. Этот вес стабилизирует магму и сдерживает извержения. По мере таяния льда давление снижается — происходит так называемая разгрузка. В результате магма расширяется, внутреннее напряжение возрастает, а риск извержений увеличивается.

Исследование под руководством Элли Кунин из Университета Брауна показывает, что ускоренное таяние может заметно повысить частоту и силу подлёдных извержений, особенно в районах Западно-Антарктического рифтового пояса.

Скрытые вулканы подо льдом

В Антарктиде насчитывается более 100 вулканов. Некоторые из них, например гора Эребус, видны на поверхности, но большинство скрыто подо льдом. Эти вулканы долгое время считались относительно стабильными именно благодаря давлению ледяного щита. Однако сокращение его толщины нарушает этот баланс.

Моделирование показало, что при высокой скорости потери льда вероятность активации подлёдных вулканов возрастает в разы. Особую роль играют растворённые в магме газы — водяной пар и углекислый газ, которые при снижении давления начинают активно выделяться и усиливать внутреннее напряжение.

Опасная климатическая обратная связь

Подлёдные извержения редко заметны визуально, но они выделяют большое количество тепла. Это тепло ускоряет таяние окружающего льда, ещё больше снижая давление на магматические очаги. Возникает замкнутый цикл: таяние льда повышает вулканическую активность, а вулканизм ускоряет таяние.

Учёные подчёркивают, что такая обратная связь может сохраняться веками, даже при снижении антропогенных выбросов. Особенно чувствительны к этому процессу крупные магматические системы.

Что говорит опыт прошлого

Аналогичные механизмы уже действовали в истории Земли. Анализ вулканических отложений Анд показал связь между дегляциацией после последнего ледникового максимума и ростом вулканической активности. Это подтверждает, что "ледяная разгрузка" способна запускать извержения с задержкой в десятки и сотни лет.

Глобальные последствия для планеты

Ускоренное таяние антарктических льдов напрямую влияет на уровень мирового океана. По оценкам специалистов, полное разрушение Западно-Антарктического ледяного щита может привести к подъёму уровня моря более чем на три метра, что угрожает прибрежным регионам по всему миру.

Дополнительным фактором становится снижение альбедо Земли: по мере исчезновения льда поверхность начинает поглощать больше солнечного тепла, усиливая глобальное потепление.

Популярные вопросы о вулканах Антарктиды

Сколько вулканов скрыто подо льдом?

Более ста, большинство из них недоступны для прямых наблюдений.

Могут ли извержения ускорять таяние льда?

Да, выделяемое тепло усиливает локальное таяние.

Связано ли это с изменением климата?

Ускоренное потепление напрямую повышает риск вулканической активности.