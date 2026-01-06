Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Купили ради забавы и отпустили — а теперь в болотах США закрепился смертельно опасный захватчик

Бирманские питоны во Флориде уничтожают местную фауну — CPG
Наука

Тропические болота Флориды выглядят как идеальное убежище для дикой природы, но в последние годы здесь закрепился хищник, к которому местные виды не успели "привыкнуть".

Питон
Фото: commons.wikimedia.org by Shahzaib Damn Cruze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Питон

Речь идет о бирманском питоне: когда-то его покупали как экзотического питомца, а затем выпускали или теряли. Теперь борьба с ними стала задачей, где без точной науки и технологий уже не обойтись, пишет CPG.

Как домашний питомец стал угрозой 

Бирманский питон (Python bivittatus) попал в природу южной Флориды из "пет"-торговли и из-за многолетних случаев побегов и выпусков. В болотистой среде он быстро нашёл всё необходимое: укрытия в густой растительности, воду, естественные "коридоры" в каналах и множество потенциальной добычи.

Проблема в том, что для местных экосистем это новый "верхний" хищник. Он действует тихо, маскируется, подолгу лежит неподвижно и способен оставаться незаметным там, где человек ищет его часами.

Что происходит с млекопитающими и почему это меняет баланс

В районах с высокой численностью питонов фиксировали резкое падение некоторых групп млекопитающих: до 99,3% снижения для енотов и до 98,9% — для скунсов, а у рыси отмечается падение на 87,5% в исследованных зонах. Также упоминаются исчезновения местных кроликов и лисиц в отдельных точках и оценки, где суммарное снижение достигает "до 90%" для ряда млекопитающих при высокой плотности змей.

Такое давление не ограничивается одной-двумя жертвами: питон питается широко, около 76 видов (птицы, млекопитающие, пресмыкающиеся). Чем шире "меню" хищника, тем труднее экосистеме быстро вернуться к равновесию.

Почему питона так сложно контролировать

Помимо маскировки, у вида высокий репродуктивный потенциал. Самки способны откладывать 50-100 яиц за цикл, а также приводится пример кладки около 40 яиц у питона длиной порядка 4 метров. Даже при активных кампаниях по изъятию взрослых особей популяция может быстро восстанавливаться, если условия благоприятны.

Ещё одна трудность — низкая вероятность обнаружения: в материале отмечается, что в некоторых полевых контекстах шанс "наткнуться" на питона может быть меньше 1%.

Какие технологии используют для поиска 

Описываются несколько направлений, которые делают поиск более точным:
• телеметрия и радиометки;
• анализ eDNA (ДНК окружающей среды) в воде;
• испытания роботизированных приманок, чтобы привлекать питонов в контролируемые точки и упрощать изъятие.

eDNA помогает подтвердить присутствие змеи в водоёме без визуального контакта, а телеметрия позволяет отслеживать перемещения отдельных особей и выбирать точки для более точных операций.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
