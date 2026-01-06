Повысили урожай в 2 раза: как местные пчёлы перехитрили своих медоносных собратьев

В Неваде фермеры сделали ставку на местных щелочных пчёл для опыления люцерны

Солончаковая Невада долго считалась местом, где сельское хозяйство обречено: белая от соли земля трескается, воды мало, жара выжигает всё живое. Но группа фермеров решила сыграть ва-банк и сделать ставку не на новые удобрения или технику, а на местных насекомых-опылителей.

Фото: https://unsplash.com by Christian Cagni is licensed under Free Пчела на цветке (макро)

Эксперимент с "щелочными" пчёлами неожиданно превратил производство семян люцерны в прибыльную систему. Об этом сообщает издание Click Petróleo e Gás.

Почему люцерна росла, но семян почти не было

Люцерна в солончаковой зоне чувствовала себя лучше многих культур: глубокие корни добывали влагу из нижних слоёв и помогали переживать засуху. На сено её выращивали давно, однако настоящие деньги приносили именно семена, которые ценятся заметно выше.

Проблема была в опылении. Поля могли стоять в фиолетовых цветках, но семенной урожай оказывался слабым: без правильного переноса пыльцы механизм цветка не "срабатывал" так, как нужно для образования семян.

Почему медоносные пчёлы не справлялись

Цветок люцерны устроен хитро: чтобы высвободить пыльцу, нужна определённая "нажимная" работа. Европейские медоносные пчёлы часто либо не могли запускать этот механизм, либо со временем учились его избегать, выбирая более простые цветы. В итоге фермеры получали красивое цветение без ожидаемой отдачи.

Тогда вспомнили исследования 1970-х, где фигурировала местная щелочная пчела — вид, приспособленный к солончакам. Она не живёт как привычная "ульевая" пчела: не производит мёд, не строит общественные ульи и не подчиняется матке. Каждая самка роет собственный тоннель в почве и выращивает потомство отдельно.

Как фермеры построили город пчёл под землёй

Чтобы пчёлы закрепились, на фермах начали готовить специальные участки — bee beds, "пчелиные грядки". Там разрыхляли грунт, подстраивали солёность и, главное, удерживали нужную влажность с помощью трубопроводов и датчиков. Снаружи это выглядело странно: грузовики привозили миллионы пчёл, а вокруг — соль, сухость и почти нет зелени.

Но под коркой солончака пчёлы находили подготовленный влажный слой и быстро создавали сеть ходов и камер — фактически подземное "поселение", заточенное под жизнь в таких условиях.

Что изменилось на полях люцерны

Спустя считанные недели фермеры увидели разницу: цветки стали активно посещаться щелочными пчёлами, и механизм опыления срабатывал стабильнее. В материале приводится сравнение эффективности: одна щелочная пчела могла опылять примерно 200-300 цветков люцерны в день, тогда как медоносные пчёлы — около 50-75.

Когда подошёл сезон сбора, результаты удивили даже оптимистов. На ряде участков производство семян почти удваивалось по сравнению с зонами, где опирались только на медоносных пчёл.