Климатический апокалипсис: взрыв кометы вызвал гибель мамонтов и внезапное похолодание

Тайна исчезновения мамонтов и других гигантов ледникового периода снова получила громкое объяснение. Новая работа связывает вымирание мегафауны в Северной Америке, исчезновение следов культуры Кловис и резкое похолодание начала позднего дриаса с одним событием. Авторы считают, что три процесса могли запуститься почти одновременно из-за серии воздушных взрывов фрагментов кометы.
Об этом говорится в исследовании под руководством Джеймса Кеннета (Калифорнийский университет в Санта-Барбаре), пишет CPG.
Команда описывает сценарий, при котором крупная комета, входя в атмосферу Земли около 13 тысяч лет назад, распалась на фрагменты. Вместо удара о поверхность и образования кратера произошло несколько взрывов в воздухе на небольшой высоте. Такие события, по мнению авторов, способны вызвать масштабные ударные волны и экстремальный нагрев на обширных территориях, при этом не оставив "очевидной" воронки, которую обычно ищут в геологической летописи.
Исследователи анализировали осадки, редкие минералы и археологические слои на трёх площадках, связанных с культурой Кловис: Murray Springs (Аризона), Blackwater Draw (Нью-Мексико) и Arlington Canyon (Калифорнийские Нормандские острова). Во всех трёх случаях изученные слои относятся к периоду, когда в археологической записи исчезают характерные кловисские каменные орудия, а в фаунистических данных фиксируется резкое сокращение крупных животных.
Ключевым аргументом авторы называют обнаружение ударно-изменённого кварца — зерен с микроструктурами, которые связывают с воздействием высоких давлений и температур. Для проверки происхождения таких структур применялись методы микроскопии и инструментальные анализы. В статье утверждается, что сочетание признаков хуже объясняется обычными природными факторами вроде пожаров, молний или вулканизма.
Авторы отмечают совпадение по времени с началом позднего дриаса — периода резкого возвращения холодных условий после потепления конца последнего оледенения. В качестве механизма они рассматривают масштабные пожары и выбросы дыма и сажи, которые могли уменьшить поступление солнечного света и усилить похолодание. В обсуждение также включают "чёрный мат" — тёмный слой осадков, интерпретируемый как богатый углеродом, а также повышенные концентрации редких элементов, которые ассоциируют с космическим веществом.
Главная претензия к подобным моделям традиционно связана с отсутствием крупного кратера. Авторы отвечают, что воздушные взрывы могут оставлять более "размытые" следы, а разрушения и пожары при этом будут значительными.
В их трактовке космический фактор мог стать одним из драйверов экологического шока: резкого похолодания, нарушения пищевых цепей и давления на человеческие сообщества, включая носителей кловисской традиции.
Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.