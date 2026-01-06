Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Климатический апокалипсис: взрыв кометы вызвал гибель мамонтов и внезапное похолодание

Исчезновение мамонтов и похолодание связывают с воздушными взрывами кометы
Тайна исчезновения мамонтов и других гигантов ледникового периода снова получила громкое объяснение. Новая работа связывает вымирание мегафауны в Северной Америке, исчезновение следов культуры Кловис и резкое похолодание начала позднего дриаса с одним событием. Авторы считают, что три процесса могли запуститься почти одновременно из-за серии воздушных взрывов фрагментов кометы.

Гигантская комета летит к Земле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская комета летит к Земле

Об этом говорится в исследовании под руководством Джеймса Кеннета (Калифорнийский университет в Санта-Барбаре), пишет CPG.

Что именно предположили учёные

Команда описывает сценарий, при котором крупная комета, входя в атмосферу Земли около 13 тысяч лет назад, распалась на фрагменты. Вместо удара о поверхность и образования кратера произошло несколько взрывов в воздухе на небольшой высоте. Такие события, по мнению авторов, способны вызвать масштабные ударные волны и экстремальный нагрев на обширных территориях, при этом не оставив "очевидной" воронки, которую обычно ищут в геологической летописи.

Какие данные легли в основу версии

Исследователи анализировали осадки, редкие минералы и археологические слои на трёх площадках, связанных с культурой Кловис: Murray Springs (Аризона), Blackwater Draw (Нью-Мексико) и Arlington Canyon (Калифорнийские Нормандские острова). Во всех трёх случаях изученные слои относятся к периоду, когда в археологической записи исчезают характерные кловисские каменные орудия, а в фаунистических данных фиксируется резкое сокращение крупных животных.

Ключевым аргументом авторы называют обнаружение ударно-изменённого кварца — зерен с микроструктурами, которые связывают с воздействием высоких давлений и температур. Для проверки происхождения таких структур применялись методы микроскопии и инструментальные анализы. В статье утверждается, что сочетание признаков хуже объясняется обычными природными факторами вроде пожаров, молний или вулканизма.

Как это связывают с поздним дриасом

Авторы отмечают совпадение по времени с началом позднего дриаса — периода резкого возвращения холодных условий после потепления конца последнего оледенения. В качестве механизма они рассматривают масштабные пожары и выбросы дыма и сажи, которые могли уменьшить поступление солнечного света и усилить похолодание. В обсуждение также включают "чёрный мат" — тёмный слой осадков, интерпретируемый как богатый углеродом, а также повышенные концентрации редких элементов, которые ассоциируют с космическим веществом.

Почему гипотеза спорная и что она меняет

Главная претензия к подобным моделям традиционно связана с отсутствием крупного кратера. Авторы отвечают, что воздушные взрывы могут оставлять более "размытые" следы, а разрушения и пожары при этом будут значительными.

В их трактовке космический фактор мог стать одним из драйверов экологического шока: резкого похолодания, нарушения пищевых цепей и давления на человеческие сообщества, включая носителей кловисской традиции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
