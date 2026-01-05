Загадки Кастедди: корсиканские крепости бронзового века оказались больше, чем просто щит

Кастедди на Корсике были не только военными крепостями

Тяжёлые каменные укрепления на холмах Корсики веками выглядят как немой ответ на войну. Но новые исследования показывают: бронзовый век на острове был устроен тоньше, чем принято думать, и "крепости" могли работать как центры контроля ресурсов и повседневной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Ксения Сивакова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Корсика

Сегодня кастедди всё чаще рассматривают не как символ постоянной угрозы, а как инструмент управления территорией. Об этом сообщает журнал IpoTESI di Preistoria.

Почему кастедди перестали считать только "военными крепостями"

Кастедди — укреплённые сооружения бронзового века, которые занимают вершины холмов и скальные выступы. Долгое время их трактовали в духе милитаристской модели, связанной с именем археолога Роже Грожана, работавшего на Корсике с 1950-х. Он видел в этих стенах реакцию на насилие, внутренние конфликты и внешние угрозы.

Грожан описывал кастедди как явление с жёсткими рамками: военная функция, южная локализация и фактически единственный формат поселений бронзового века на острове.

Как находки после 1975 года изменили картину

После смерти Грожана в 1975 году его модель стала быстро терять монополию. Исследователи, в том числе Дж. Чезари, Ф. де Ланфранки и П. Небниа, показали, что за стенами шла не только оборона: внутри фиксировали следы повседневной жизни, ремёсел и хранения запасов. На некоторых площадках выявляли жилые зоны, мастерские и зернохранилища — то есть инфраструктуру, которая плохо укладывается в идею "чистой цитадели".

Ключевым поворотом стало открытие около 2000 года неукреплённых поселений, включая Кампу-Стефану. Этот факт показал: кастедди не были единственным способом заселения Корсики, а значит их роль могла быть более специализированной и гибкой.

Что известно о масштабе явления и географии

Современный подход опирается на хронологию и попытку увидеть в укреплениях отражение социальных процессов. На Корсике выявлено и каталогизировано 179 укреплений бронзового века, при этом почти 80% находятся на юге. Это подтверждает "южный перекос" феномена, но не делает его универсальным правилом для всего острова.

Логика выбора мест и оборонительная архитектура

Кастедди строили не где попало. Часто выбирали хребты между реками, доминирующие точки у слияний, изолированные холмы, перепады высот и отроги по краям плато. Средняя высота около 280 метров давала визуальный контроль над долинами и маршрутами.

Стены — основной оборонительный элемент, но типология оказалась богатой. Встречаются односторонние, двухсторонние (самые распространённые, около 2 метров толщиной) и даже трёхсторонние конструкции. Камень укладывали "насухо", иногда с глиняной основой; в отдельных случаях предполагаются деревянные элементы сверху. Сохранившаяся высота стен — от 2 до 6 метров, а в I Stantari di u Frati è a Sora ранний рубеж представлял собой не стену, а частокол и V-образный ров, что подчёркивает адаптивность решений.

Вход почти всегда делали с наиболее доступной стороны и усиливали. На ряде памятников, например в Арагью или Филитосе, проход защищали дополнительными выступами и даже башней.

Торра как "нервный центр" поселения

Со среднего бронзового века в ряде кастедди появляется торра — круглая или полукруглая башня примерно 12 метров в диаметре, сопоставимая с сардинскими протонурагами. Важно, что её функции не сводятся к наблюдению: на нижнем уровне с очагом готовили и хранили пищу, а ниши в толще стен использовали как кладовые. Внутренний пандус вёл наверх, где пространство, вероятно, работало уже на оборону.

Эта планировка выглядит как шаг к централизации: деятельность, ранее рассеянная по разным зонам, концентрируется в одном ядре, что хорошо согласуется с идеей контроля запасов и, возможно, их перераспределения.

Сколько людей могло жить в кастедду

Площадки внутри укреплений часто тесные: многие занимают менее 1000 м² и осложнены скальными выходами. Жилищ обычно немного — нередко менее четырёх, формы варьируются от овальных до прямоугольных и подстраиваются под рельеф.

При этом раскопки последних лет выявили и важное дополнение: существовали "внешние" дома на деревянных столбах без капитального фундамента. Такие постройки трудно обнаружить без широких исследований, но они меняют оценку численности: укреплённый кастедду мог быть центром более крупного поселения с лёгкой периферийной застройкой.

Экономика и символика внутри стен

Помимо жилья, внутри фиксируются хозяйственные зоны: гончарные мастерские, места забоя скота (например, в Куккуруццу) и, главное, складирование. Силосы могли встраиваться прямо в заполнение стен, превращая оборонительную архитектуру в часть "инфраструктуры запасов".

Наконец, важен символический слой: на памятниках вроде Филитосы или Монти Барбату встречаются статуи-менгиры, иногда повторно использованные как строительный материал. Это намекает на существование памятных пространств и связей власти с ландшафтом и традицией.

Сравнение военных и "экономико-оборонительных" трактовок кастедди

Военная трактовка делает акцент на стенах, башнях и угрозах извне: кастедду в таком чтении — прежде всего крепость и пункт обороны. Современная версия добавляет другое измерение: укрепление как центр хранения, переработки и контроля ресурсов, вокруг которого могла формироваться более широкая жилая зона.

В итоге стены выглядят не только щитом, но и инструментом управления — тем, что помогает защищать и одновременно "собирать" экономику поселения в одну систему.