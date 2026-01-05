Загадки Кастедди: корсиканские крепости бронзового века оказались больше, чем просто щит

Тяжёлые каменные укрепления на холмах Корсики веками выглядят как немой ответ на войну. Но новые исследования показывают: бронзовый век на острове был устроен тоньше, чем принято думать, и "крепости" могли работать как центры контроля ресурсов и повседневной жизни.
Сегодня кастедди всё чаще рассматривают не как символ постоянной угрозы, а как инструмент управления территорией. Об этом сообщает журнал IpoTESI di Preistoria.
Кастедди — укреплённые сооружения бронзового века, которые занимают вершины холмов и скальные выступы. Долгое время их трактовали в духе милитаристской модели, связанной с именем археолога Роже Грожана, работавшего на Корсике с 1950-х. Он видел в этих стенах реакцию на насилие, внутренние конфликты и внешние угрозы.
Грожан описывал кастедди как явление с жёсткими рамками: военная функция, южная локализация и фактически единственный формат поселений бронзового века на острове.
После смерти Грожана в 1975 году его модель стала быстро терять монополию. Исследователи, в том числе Дж. Чезари, Ф. де Ланфранки и П. Небниа, показали, что за стенами шла не только оборона: внутри фиксировали следы повседневной жизни, ремёсел и хранения запасов. На некоторых площадках выявляли жилые зоны, мастерские и зернохранилища — то есть инфраструктуру, которая плохо укладывается в идею "чистой цитадели".
Ключевым поворотом стало открытие около 2000 года неукреплённых поселений, включая Кампу-Стефану. Этот факт показал: кастедди не были единственным способом заселения Корсики, а значит их роль могла быть более специализированной и гибкой.
Современный подход опирается на хронологию и попытку увидеть в укреплениях отражение социальных процессов. На Корсике выявлено и каталогизировано 179 укреплений бронзового века, при этом почти 80% находятся на юге. Это подтверждает "южный перекос" феномена, но не делает его универсальным правилом для всего острова.
Кастедди строили не где попало. Часто выбирали хребты между реками, доминирующие точки у слияний, изолированные холмы, перепады высот и отроги по краям плато. Средняя высота около 280 метров давала визуальный контроль над долинами и маршрутами.
Стены — основной оборонительный элемент, но типология оказалась богатой. Встречаются односторонние, двухсторонние (самые распространённые, около 2 метров толщиной) и даже трёхсторонние конструкции. Камень укладывали "насухо", иногда с глиняной основой; в отдельных случаях предполагаются деревянные элементы сверху. Сохранившаяся высота стен — от 2 до 6 метров, а в I Stantari di u Frati è a Sora ранний рубеж представлял собой не стену, а частокол и V-образный ров, что подчёркивает адаптивность решений.
Вход почти всегда делали с наиболее доступной стороны и усиливали. На ряде памятников, например в Арагью или Филитосе, проход защищали дополнительными выступами и даже башней.
Со среднего бронзового века в ряде кастедди появляется торра — круглая или полукруглая башня примерно 12 метров в диаметре, сопоставимая с сардинскими протонурагами. Важно, что её функции не сводятся к наблюдению: на нижнем уровне с очагом готовили и хранили пищу, а ниши в толще стен использовали как кладовые. Внутренний пандус вёл наверх, где пространство, вероятно, работало уже на оборону.
Эта планировка выглядит как шаг к централизации: деятельность, ранее рассеянная по разным зонам, концентрируется в одном ядре, что хорошо согласуется с идеей контроля запасов и, возможно, их перераспределения.
Площадки внутри укреплений часто тесные: многие занимают менее 1000 м² и осложнены скальными выходами. Жилищ обычно немного — нередко менее четырёх, формы варьируются от овальных до прямоугольных и подстраиваются под рельеф.
При этом раскопки последних лет выявили и важное дополнение: существовали "внешние" дома на деревянных столбах без капитального фундамента. Такие постройки трудно обнаружить без широких исследований, но они меняют оценку численности: укреплённый кастедду мог быть центром более крупного поселения с лёгкой периферийной застройкой.
Помимо жилья, внутри фиксируются хозяйственные зоны: гончарные мастерские, места забоя скота (например, в Куккуруццу) и, главное, складирование. Силосы могли встраиваться прямо в заполнение стен, превращая оборонительную архитектуру в часть "инфраструктуры запасов".
Наконец, важен символический слой: на памятниках вроде Филитосы или Монти Барбату встречаются статуи-менгиры, иногда повторно использованные как строительный материал. Это намекает на существование памятных пространств и связей власти с ландшафтом и традицией.
Военная трактовка делает акцент на стенах, башнях и угрозах извне: кастедду в таком чтении — прежде всего крепость и пункт обороны. Современная версия добавляет другое измерение: укрепление как центр хранения, переработки и контроля ресурсов, вокруг которого могла формироваться более широкая жилая зона.
В итоге стены выглядят не только щитом, но и инструментом управления — тем, что помогает защищать и одновременно "собирать" экономику поселения в одну систему.
