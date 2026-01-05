Цвет имеет значение: рыбаки выловили редчайшую акулу-няньку с необычным окрасом

У побережья Коста-Рики рыбакам попалась акула, которая моментально привлекла внимание учёных со всего мира. Её кожа имела необычный золотисто-жёлтый оттенок, а глаза были почти белыми — такого окраса ранее не фиксировали у этого вида.
Случай оказался настолько редким, что спустя месяцы после встречи он стал предметом отдельного научного описания. Об этом сообщает журнал Marine Biodiversity.
Необычный улов произошёл 10 августа 2024 года недалеко от национального парка Тортугеро. Двухметровую самку акулы-няньки (Ginglymostoma cirratum) с глубины около 37 метров поднял спортсмен-рыболов Хуан Пабло. Уже на поверхности стало понятно, что окрас хищницы резко отличается от привычного для вида серо-коричневого.
Акулу аккуратно измерили, подробно сфотографировали для научных целей и отпустили обратно в море. Именно фотоматериалы и замеры легли в основу дальнейшего исследования.
Международная группа учёных под руководством Мариоксиса Масиас-Куяре пришла к выводу, что у акулы наблюдается крайне редкое сочетание нарушений пигментации. Речь идёт сразу о двух состояниях — альбинизме и ксанторизме. Вместе они образуют феномен, известный как альбино-ксантохромия.
Специалисты подчёркивают, что ранее подобное сочетание у акул-нянек не описывалось. Альбинизм объясняет отсутствие нормальной пигментации глаз, а ксанторизм — доминирование жёлтых оттенков кожи. В результате животное выглядит почти "золотым", что и сделало находку сенсацией.
Редкие мутации пигментации помогают лучше понять генетику морских видов и влияние окружающей среды на их развитие. Кроме того, необычный окрас может влиять на выживаемость: яркая окраска делает животное более заметным для хищников и добычи, меняя его поведение и шансы на долгую жизнь.
Акула-нянька — один из самых узнаваемых видов в тропических водах. Продолжительность её жизни может достигать 25 лет. Эти акулы известны своей "ленивой" манерой поведения: они часто лежат на дне и активны в основном ночью.
Учёные напоминают ещё одну уникальную особенность вида — акулы-няньки способны активно прокачивать воду через жабры. Благодаря этому они могут долго оставаться неподвижными на дне, не теряя способности дышать, что редкость среди акул.
Обычная акула-нянька имеет серо-коричневую окраску, которая помогает ей маскироваться на дне и среди рифов. У пойманной самки маскировка практически отсутствовала из-за яркого жёлтого цвета и светлых глаз. С точки зрения биологии это не новый вид, а уникальный представитель уже известного, но с крайне редкими генетическими особенностями.
Узнайте, как обычная ходьба может стать вашим секретным оружием в борьбе с жиром на животе после 60. Простые шаги к стройности и здоровью.