Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Клементьева

Цвет имеет значение: рыбаки выловили редчайшую акулу-няньку с необычным окрасом

Пойманная у Коста-Рики акула ошеломила учёных своим цветом
Наука

У побережья Коста-Рики рыбакам попалась акула, которая моментально привлекла внимание учёных со всего мира. Её кожа имела необычный золотисто-жёлтый оттенок, а глаза были почти белыми — такого окраса ранее не фиксировали у этого вида.

Акула-нянька
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Hoggett, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Акула-нянька

Случай оказался настолько редким, что спустя месяцы после встречи он стал предметом отдельного научного описания. Об этом сообщает журнал Marine Biodiversity.

Где и при каких обстоятельствах была поймана акула

Необычный улов произошёл 10 августа 2024 года недалеко от национального парка Тортугеро. Двухметровую самку акулы-няньки (Ginglymostoma cirratum) с глубины около 37 метров поднял спортсмен-рыболов Хуан Пабло. Уже на поверхности стало понятно, что окрас хищницы резко отличается от привычного для вида серо-коричневого.

Акулу аккуратно измерили, подробно сфотографировали для научных целей и отпустили обратно в море. Именно фотоматериалы и замеры легли в основу дальнейшего исследования.

В чём уникальность окраса

Международная группа учёных под руководством Мариоксиса Масиас-Куяре пришла к выводу, что у акулы наблюдается крайне редкое сочетание нарушений пигментации. Речь идёт сразу о двух состояниях — альбинизме и ксанторизме. Вместе они образуют феномен, известный как альбино-ксантохромия.

Специалисты подчёркивают, что ранее подобное сочетание у акул-нянек не описывалось. Альбинизм объясняет отсутствие нормальной пигментации глаз, а ксанторизм — доминирование жёлтых оттенков кожи. В результате животное выглядит почти "золотым", что и сделало находку сенсацией.

Почему такие случаи важны для науки

Редкие мутации пигментации помогают лучше понять генетику морских видов и влияние окружающей среды на их развитие. Кроме того, необычный окрас может влиять на выживаемость: яркая окраска делает животное более заметным для хищников и добычи, меняя его поведение и шансы на долгую жизнь.

Особенности акул-нянек

Акула-нянька — один из самых узнаваемых видов в тропических водах. Продолжительность её жизни может достигать 25 лет. Эти акулы известны своей "ленивой" манерой поведения: они часто лежат на дне и активны в основном ночью.

Учёные напоминают ещё одну уникальную особенность вида — акулы-няньки способны активно прокачивать воду через жабры. Благодаря этому они могут долго оставаться неподвижными на дне, не теряя способности дышать, что редкость среди акул.

Сравнение: обычная акула-нянька и редкий экземпляр

Обычная акула-нянька имеет серо-коричневую окраску, которая помогает ей маскироваться на дне и среди рифов. У пойманной самки маскировка практически отсутствовала из-за яркого жёлтого цвета и светлых глаз. С точки зрения биологии это не новый вид, а уникальный представитель уже известного, но с крайне редкими генетическими особенностями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы наука биология
Новости Все >
Домашний алкоголь может быть опаснее магазинного из-за примесей и метанола
Домашние теплицы повышают риск гибели мирной лилии из-за климата — Actualno
Домашние пирожки с говядиной жарят во фритюре для уличной текстуры — Allrecipes
Металл и изношенная слюда вызывают искры в микроволновке — электрик Клюкин
Фикус Тинеке в фэншуй связывают с благополучием и гармонией в доме — Actualno
Недосып приводит к тусклости кожи и выраженным кругам под глазами
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Германия теряет польских работников — RMF24
Зимний уход за телом снижает выраженность целлюлита и сухость кожи — VWoman
Блокировка выезда с парковки влечет штраф до 3 тысяч рублей — автоюрист Воропаев
Сейчас читают
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Красота и стиль
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Красота и стиль
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Популярное
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма

Узнайте, как обычная ходьба может стать вашим секретным оружием в борьбе с жиром на животе после 60. Простые шаги к стройности и здоровью.

Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Пирамида Менкаура подала странный сигнал: в камне нашли то, что не вписывается в её историю
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Последние материалы
Домашний алкоголь может быть опаснее магазинного из-за примесей и метанола
Домашние теплицы повышают риск гибели мирной лилии из-за климата — Actualno
Корейская косметика в 2026 году сокращает многоступенчатый уход — Elle
Домашние пирожки с говядиной жарят во фритюре для уличной текстуры — Allrecipes
Металл и изношенная слюда вызывают искры в микроволновке — электрик Клюкин
Фикус Тинеке в фэншуй связывают с благополучием и гармонией в доме — Actualno
Стрижки простой формы сохранили актуальность в 2026 году
Недосып приводит к тусклости кожи и выраженным кругам под глазами
Салат "Секунда" готовят из сухариков, фасоли и грибов
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.