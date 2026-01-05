Цвет имеет значение: рыбаки выловили редчайшую акулу-няньку с необычным окрасом

Пойманная у Коста-Рики акула ошеломила учёных своим цветом

У побережья Коста-Рики рыбакам попалась акула, которая моментально привлекла внимание учёных со всего мира. Её кожа имела необычный золотисто-жёлтый оттенок, а глаза были почти белыми — такого окраса ранее не фиксировали у этого вида.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Hoggett, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Акула-нянька

Случай оказался настолько редким, что спустя месяцы после встречи он стал предметом отдельного научного описания. Об этом сообщает журнал Marine Biodiversity.

Где и при каких обстоятельствах была поймана акула

Необычный улов произошёл 10 августа 2024 года недалеко от национального парка Тортугеро. Двухметровую самку акулы-няньки (Ginglymostoma cirratum) с глубины около 37 метров поднял спортсмен-рыболов Хуан Пабло. Уже на поверхности стало понятно, что окрас хищницы резко отличается от привычного для вида серо-коричневого.

Акулу аккуратно измерили, подробно сфотографировали для научных целей и отпустили обратно в море. Именно фотоматериалы и замеры легли в основу дальнейшего исследования.

В чём уникальность окраса

Международная группа учёных под руководством Мариоксиса Масиас-Куяре пришла к выводу, что у акулы наблюдается крайне редкое сочетание нарушений пигментации. Речь идёт сразу о двух состояниях — альбинизме и ксанторизме. Вместе они образуют феномен, известный как альбино-ксантохромия.

Специалисты подчёркивают, что ранее подобное сочетание у акул-нянек не описывалось. Альбинизм объясняет отсутствие нормальной пигментации глаз, а ксанторизм — доминирование жёлтых оттенков кожи. В результате животное выглядит почти "золотым", что и сделало находку сенсацией.

Почему такие случаи важны для науки

Редкие мутации пигментации помогают лучше понять генетику морских видов и влияние окружающей среды на их развитие. Кроме того, необычный окрас может влиять на выживаемость: яркая окраска делает животное более заметным для хищников и добычи, меняя его поведение и шансы на долгую жизнь.

Особенности акул-нянек

Акула-нянька — один из самых узнаваемых видов в тропических водах. Продолжительность её жизни может достигать 25 лет. Эти акулы известны своей "ленивой" манерой поведения: они часто лежат на дне и активны в основном ночью.

Учёные напоминают ещё одну уникальную особенность вида — акулы-няньки способны активно прокачивать воду через жабры. Благодаря этому они могут долго оставаться неподвижными на дне, не теряя способности дышать, что редкость среди акул.

Сравнение: обычная акула-нянька и редкий экземпляр

Обычная акула-нянька имеет серо-коричневую окраску, которая помогает ей маскироваться на дне и среди рифов. У пойманной самки маскировка практически отсутствовала из-за яркого жёлтого цвета и светлых глаз. С точки зрения биологии это не новый вид, а уникальный представитель уже известного, но с крайне редкими генетическими особенностями.