Мария Круглова

Антарктида хранит тайну Рейха: зачем Гитлеру понадобилась база под ледником и почему её не нашли

Немцы планировали разместить в леднике город на 1500 человек
Наука

За десятилетия вокруг антарктической экспедиции Третьего рейха возникло множество версий. Одни уверяют, что нацисты успели возвести секретный объект под толщей льда, другие считают проект не более чем мифом. Но документы и свидетельства указывают: Германия действительно проявляла интерес к южным широтам и рассматривала Антарктиду как стратегическую площадку.

Ледяной тоннель
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Ледяной тоннель

Почему нацисты обратили внимание на Антарктиду

В конце 1930-х годов Германия стремилась расширить присутствие своего флота по миру. Для реализации концепции дальнего патрулирования требовались базы, защищенные от наблюдения и недоступные для противников. Южные широты подходили идеально: удаленные, покрытые льдом, скрытые от морских маршрутов.

Кроме стратегических задач важную роль играл и экономический мотив — в те годы китовый жир был востребован в промышленности, а лов промысловых судов в антарктических водах считался перспективным направлением. Нацистское руководство рассматривало регион как удобную точку для будущих операций, хотя опыта строительства столь сложных сооружений у Германии тогда почти не было.

В 1938 году к берегам Антарктиды отправилась экспедиция, оснащенная техникой, способной работать при экстремальных температурах. Ее задачей было изучить ледовые купола и определить возможность размещения объектов внутри массивов льда — условий, которые сегодня продолжают привлекать внимание исследователей, изучающих антарктические процессы.

Что планировали построить

По данным исследователей, проект предполагал создание скрытой стоянки для подводных лодок и судов обеспечения. Ледовый купол должен был стать естественным укрытием, а внутри планировалось вырубить помещение для проживания нескольких сотен человек.

Некоторые специалисты полагают, что первые строительные работы могли начаться уже в 1939 году. Ледники действительно обладали высокой плотностью, и теоретически там было возможно разместить оборудованные залы, защитные коридоры и подсобные помещения.

Однако масштабная база требовала гигантских ресурсов. Инженеры, знакомые с германскими проектами, отмечают, что внутри ледника было возможно разместить лишь ограниченное число эллингов — не более трех. Это обеспечивало лишь минимальное присутствие флота.

Почему проект не получил развития

Ситуация на фронтах резко изменилась, и Германия сосредоточила силы на европейском театре военных действий. Финансирование антарктического направления сократилось: строительство ледовой базы требовало ресурсов, которые в условиях войны стали недоступными.

По некоторым данным, объект мог существовать в частично готовом виде до зимы 1945 года. Считается, что подводные лодки использовались для снабжения, поскольку именно они обеспечивали максимальную скрытность. Но подтверждений подобным поставкам в архивных документах не найдено.

Сравнение реальных проектов Кригсмарине и предполагаемой базы

В Европе Германия строила укрепленные подводные бункеры из железобетона, рассчитанные на прямые попадания бомб. Ледяные купола Антарктиды обладали прочностью, но не могли выдержать ударов авиации. Кроме того, арктические и антарктические объекты требовали разных логистических схем: доставка материалов на южный континент была значительно сложнее и дороже, сообщает @hi-tech.

Таким образом, даже по техническим параметрам антарктическая база уступала реальным объектам на территории рейха, что подтверждается исследованиями, затрагивающими устойчивость ледовых структур и их способность менять глобальные процессы — например, как это происходит при изменении антарктических ледников.

Популярные вопросы

Правда ли, что под ледниками существовала подлодочная база

Подтверждённых доказательств нет, но Германия изучала регион и обсуждала возможность размещения объектов.

Мог ли Гитлер бежать в Антарктиду

Большинство исследователей считают это невозможным из-за огромного расстояния и логистических сложностей.

Почему тема вызывает такой интерес

Секретность военных проектов, исчезнувшие документы и реальные экспедиции конца 1930-х способствуют появлению множества гипотез.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
