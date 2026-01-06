Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Места, куда не ходят маршруты и не приходят спасатели: самые опасные точки Мирового океана

Глубина Голубой дыры в Красном море достигает 130 м
Наука

Океан кажется безмятежным только с берега. За пределами курортных бухт он скрывает зоны, где человек остается наедине со страхом, глубиной и непредсказуемой природой. Некоторые из этих мест известны ученым десятилетиями, но до сих пор вызывают тревогу.

Океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Океан

Точка Немо: самое одинокое место на планете

Точка Немо расположена в южной части Тихого океана и считается самой удаленной точкой Земли от любой суши. Ближайший участок земли — необитаемый атолл Дюси — находится почти в 2700 километрах. Даже в Антарктиде, где суровые условия, есть исследовательские станции, а здесь — абсолютная пустота.

В этой зоне не проходят маршруты торговых судов, а самолеты пролетают редко. Если человеку понадобится помощь, ждать ее можно неделями. Именно поэтому сюда направляют отслужившие космические аппараты — вероятность того, что обломки кому-то навредят, минимальна. Здесь находится и так называемое "кладбище космических кораблей", где покоятся части орбитальных станций, включая "Мир".

"Это было чувство полного одиночества. Не обычного, а какого-то космического", — вспоминал путешественник Фёдор Конюхов, побывавший в районе точки Немо.

Опасность этого места не в штормах или хищниках, а в полной изоляции. Любая поломка или ошибка может стать фатальной, особенно в океане, где возможны гигантские волны.

Голубая дыра: ловушка для дайверов

На первый взгляд Голубая дыра в Красном море выглядит как идеальное место для погружений. Прозрачная вода, кораллы и живописная подводная арка привлекают дайверов со всего мира. Однако за последние десятилетия это место стало одним из самых опасных для подводных погружений.

Голубая дыра представляет собой карстовый провал глубиной около 130 метров. На отметке примерно 55 метров находится естественная арка, соединяющая пещеру с открытым морем. Именно она часто становится целью неопытных дайверов. Об этом сообщает Дзен-канал "Популярная наука".

Главная угроза — азотное отравление. На больших глубинах азот, содержащийся в сжатом воздухе, вызывает эффект, похожий на алкогольное опьянение. Человек теряет концентрацию, переоценивает свои силы и может не заметить, как заканчивается кислород. Мемориалы погибшим дайверам у входа в воду напоминают, что даже красивое место может быть смертельно опасным.

Саргассово море и Бермудский треугольник: без берегов и с репутацией

Саргассово море уникально тем, что не имеет берегов. Оно образовано круговоротом течений Атлантического океана — Гольфстримом, Канарским, Северным Пассатным и Северо-Атлантическим. Его границы условны и постоянно меняются.

Это море поражает глубиной до 7 километров и прозрачностью воды, где видимость может достигать 60 метров. Но именно здесь появилось выражение "кладбище кораблей". В прошлом парусные суда часто застревали в этой зоне из-за слабых ветров, месяцами дрейфуя без возможности выбраться.

Дополнительную опасность создают огромные массы плавучих бурых водорослей саргассы. В некоторых районах их настолько много, что суда буквально теряли ход. Запасы этих водорослей оцениваются в миллионы тонн.

Внутри Саргассова моря расположен и знаменитый Бермудский треугольник — район между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Самый известный инцидент связан с исчезновением пяти американских военных самолетов в 1945 году. Несмотря на легенды, статистика показывает: количество происшествий здесь не превышает средние показатели по Мировому океану. Сложные погодные условия, частые штормы, отмели и интенсивное судоходство дают логичное объяснение репутации этого места, как и других районов с экстремальной глубиной вроде Марианской впадины.

Популярные вопросы об опасных местах океана

Можно ли попасть в точку Немо случайно?
Практически нет, она находится вдали от всех основных маршрутов.

Почему Голубая дыра так популярна у дайверов?
Из-за визуальной красоты и известности, несмотря на высокий риск.

Есть ли мистика в Бермудском треугольнике?
Современные данные указывают на природные и навигационные причины происшествий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука дайвинг природа путешествия
Новости Все >
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала
В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу
Синдром праздничного сердца связан с фибрилляцией предсердий после алкоголя
На этапе заливки бетона закладывают шумоизоляцию и доступ к стоякам
Постепенное сокращение рациона снижает стресс для организма после праздников
Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером в России в 2025 году
Оса-блестянка откладывает до сотни яиц в одно яйцо жука
Сейчас читают
Сочетание металлов и драгоценных камней перестало подчиняться жёстким правилам
Красота и стиль
Сочетание металлов и драгоценных камней перестало подчиняться жёстким правилам
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске
США и Канада. Новости и аналитика
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Последние материалы
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Глубина Голубой дыры в Красном море достигает 130 м
Большеротый буффало прожил более 120 лет благодаря пренебрежимому старению
Конец 1980-х и начало 1990-х считают золотым веком автопрома
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала
Разделение волос на секции снижает перегрев при сушке
Белоголовый саки почти не издает звуков в дикой природе
В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.