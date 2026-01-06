Места, куда не ходят маршруты и не приходят спасатели: самые опасные точки Мирового океана

Глубина Голубой дыры в Красном море достигает 130 м

Океан кажется безмятежным только с берега. За пределами курортных бухт он скрывает зоны, где человек остается наедине со страхом, глубиной и непредсказуемой природой. Некоторые из этих мест известны ученым десятилетиями, но до сих пор вызывают тревогу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Океан

Точка Немо: самое одинокое место на планете

Точка Немо расположена в южной части Тихого океана и считается самой удаленной точкой Земли от любой суши. Ближайший участок земли — необитаемый атолл Дюси — находится почти в 2700 километрах. Даже в Антарктиде, где суровые условия, есть исследовательские станции, а здесь — абсолютная пустота.

В этой зоне не проходят маршруты торговых судов, а самолеты пролетают редко. Если человеку понадобится помощь, ждать ее можно неделями. Именно поэтому сюда направляют отслужившие космические аппараты — вероятность того, что обломки кому-то навредят, минимальна. Здесь находится и так называемое "кладбище космических кораблей", где покоятся части орбитальных станций, включая "Мир".

"Это было чувство полного одиночества. Не обычного, а какого-то космического", — вспоминал путешественник Фёдор Конюхов, побывавший в районе точки Немо.

Опасность этого места не в штормах или хищниках, а в полной изоляции. Любая поломка или ошибка может стать фатальной, особенно в океане, где возможны гигантские волны.

Голубая дыра: ловушка для дайверов

На первый взгляд Голубая дыра в Красном море выглядит как идеальное место для погружений. Прозрачная вода, кораллы и живописная подводная арка привлекают дайверов со всего мира. Однако за последние десятилетия это место стало одним из самых опасных для подводных погружений.

Голубая дыра представляет собой карстовый провал глубиной около 130 метров. На отметке примерно 55 метров находится естественная арка, соединяющая пещеру с открытым морем. Именно она часто становится целью неопытных дайверов. Об этом сообщает Дзен-канал "Популярная наука".

Главная угроза — азотное отравление. На больших глубинах азот, содержащийся в сжатом воздухе, вызывает эффект, похожий на алкогольное опьянение. Человек теряет концентрацию, переоценивает свои силы и может не заметить, как заканчивается кислород. Мемориалы погибшим дайверам у входа в воду напоминают, что даже красивое место может быть смертельно опасным.

Саргассово море и Бермудский треугольник: без берегов и с репутацией

Саргассово море уникально тем, что не имеет берегов. Оно образовано круговоротом течений Атлантического океана — Гольфстримом, Канарским, Северным Пассатным и Северо-Атлантическим. Его границы условны и постоянно меняются.

Это море поражает глубиной до 7 километров и прозрачностью воды, где видимость может достигать 60 метров. Но именно здесь появилось выражение "кладбище кораблей". В прошлом парусные суда часто застревали в этой зоне из-за слабых ветров, месяцами дрейфуя без возможности выбраться.

Дополнительную опасность создают огромные массы плавучих бурых водорослей саргассы. В некоторых районах их настолько много, что суда буквально теряли ход. Запасы этих водорослей оцениваются в миллионы тонн.

Внутри Саргассова моря расположен и знаменитый Бермудский треугольник — район между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Самый известный инцидент связан с исчезновением пяти американских военных самолетов в 1945 году. Несмотря на легенды, статистика показывает: количество происшествий здесь не превышает средние показатели по Мировому океану. Сложные погодные условия, частые штормы, отмели и интенсивное судоходство дают логичное объяснение репутации этого места, как и других районов с экстремальной глубиной вроде Марианской впадины.

Популярные вопросы об опасных местах океана

Можно ли попасть в точку Немо случайно?

Практически нет, она находится вдали от всех основных маршрутов.

Почему Голубая дыра так популярна у дайверов?

Из-за визуальной красоты и известности, несмотря на высокий риск.

Есть ли мистика в Бермудском треугольнике?

Современные данные указывают на природные и навигационные причины происшествий.