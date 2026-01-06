Южный океан говорит кодом: всплески, записанные 40 лет назад, складываются в пугающе осмысленный ритм

Подводные звуки в Южном океане оказались диалогом — FUTURA

На протяжении более сорока лет странные импульсные звуки из глубин океана вызывали споры и догадки. Их фиксировали в Южном океане, но природа сигналов оставалась неясной — от технических помех до экзотических версий. Новые исследования указывают на неожиданную версию: это может быть форма подводного общения. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: Designed by Freepik by vecstock is licensed under publik domain Глубина моря

Как всё началось: биоутка из глубины

История уходит в 1982 год, когда новозеландские исследователи записали серию необычных звуков — четыре быстрых импульса, напоминавших подводное "кряканье". Ритм был устойчивым и повторяющимся, что сначала навело на мысль о небиологическом источнике. В шутку сигнал назвали "биоуткой".

Позже выяснилось, что похожие записи делались и в других районах — у берегов Новой Зеландии и Австралии. Сопоставление данных позволило предположить: источник всё-таки живой. В разное время звучала версия о малых полосатиках, однако прямых подтверждений тогда не было.

Новая гипотеза: не шум, а разговор

На недавней встрече Американского акустического общества исследователи представили обновлённый анализ. Использованная система гидрофонов позволяла не просто записывать звук, но и определять направление каждого импульса. Это показало, что сигналы исходят от разных точек, словно от нескольких "собеседников".

"Мы обнаружили, что в разных местах за морем часто бывает несколько говорящих, и все они издают одни и те же звуки, — объяснил учёный Университета Виктории Росс Чепмен. — Больше всего нас поразило то, что, когда один говорящий "разговаривал”, остальные молчали, как будто слушали. Затем первый замолчал, и остальные начали "отвечать”".

Такое чередование "реплик" плохо согласуется со случайными шумами и всё больше напоминает обмен сигналами.

О чём может идти речь под водой

Учёные осторожны в интерпретациях. Пока невозможно точно сказать, какой вид издаёт эти звуки и какую информацию они несут. Версии варьируются от координации внутри группы до общения между родителями и детёнышами.

"На этот вопрос я никогда не мог ответить, — признаётся Росс Чепмен. — Может быть, они говорили об ужине. Может быть, родители беседовали со своими детьми. А может быть, они просто обсуждали тот странный корабль, который ходил туда-сюда, волоча за собой длинный канат".

Популярные вопросы о загадочных подводных звуках

Кто может быть источником этих сигналов?

Пока рассматриваются морские млекопитающие, но конкретный вид не подтверждён.

Почему их не могли расшифровать раньше?

Ранее не хватало технологий для точного определения направления и очередности сигналов.

Можно ли назвать это настоящим языком?

Учёные осторожны с термином, но признают признаки осознанной коммуникации.