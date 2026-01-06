Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Южный океан говорит кодом: всплески, записанные 40 лет назад, складываются в пугающе осмысленный ритм

Подводные звуки в Южном океане оказались диалогом — FUTURA
Наука

На протяжении более сорока лет странные импульсные звуки из глубин океана вызывали споры и догадки. Их фиксировали в Южном океане, но природа сигналов оставалась неясной — от технических помех до экзотических версий. Новые исследования указывают на неожиданную версию: это может быть форма подводного общения. Об этом сообщает FUTURA.

Глубина моря
Фото: Designed by Freepik by vecstock is licensed under publik domain
Глубина моря

Как всё началось: биоутка из глубины

История уходит в 1982 год, когда новозеландские исследователи записали серию необычных звуков — четыре быстрых импульса, напоминавших подводное "кряканье". Ритм был устойчивым и повторяющимся, что сначала навело на мысль о небиологическом источнике. В шутку сигнал назвали "биоуткой".

Позже выяснилось, что похожие записи делались и в других районах — у берегов Новой Зеландии и Австралии. Сопоставление данных позволило предположить: источник всё-таки живой. В разное время звучала версия о малых полосатиках, однако прямых подтверждений тогда не было.

Новая гипотеза: не шум, а разговор

На недавней встрече Американского акустического общества исследователи представили обновлённый анализ. Использованная система гидрофонов позволяла не просто записывать звук, но и определять направление каждого импульса. Это показало, что сигналы исходят от разных точек, словно от нескольких "собеседников".

"Мы обнаружили, что в разных местах за морем часто бывает несколько говорящих, и все они издают одни и те же звуки, — объяснил учёный Университета Виктории Росс Чепмен. — Больше всего нас поразило то, что, когда один говорящий "разговаривал”, остальные молчали, как будто слушали. Затем первый замолчал, и остальные начали "отвечать”".

Такое чередование "реплик" плохо согласуется со случайными шумами и всё больше напоминает обмен сигналами.

О чём может идти речь под водой

Учёные осторожны в интерпретациях. Пока невозможно точно сказать, какой вид издаёт эти звуки и какую информацию они несут. Версии варьируются от координации внутри группы до общения между родителями и детёнышами.

"На этот вопрос я никогда не мог ответить, — признаётся Росс Чепмен. — Может быть, они говорили об ужине. Может быть, родители беседовали со своими детьми. А может быть, они просто обсуждали тот странный корабль, который ходил туда-сюда, волоча за собой длинный канат".

Популярные вопросы о загадочных подводных звуках

Кто может быть источником этих сигналов?
Пока рассматриваются морские млекопитающие, но конкретный вид не подтверждён.

Почему их не могли расшифровать раньше?
Ранее не хватало технологий для точного определения направления и очередности сигналов.

Можно ли назвать это настоящим языком?
Учёные осторожны с термином, но признают признаки осознанной коммуникации.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые
Новости Все >
На этапе заливки бетона закладывают шумоизоляцию и доступ к стоякам
Постепенное сокращение рациона снижает стресс для организма после праздников
Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером в России в 2025 году
Оса-блестянка откладывает до сотни яиц в одно яйцо жука
Украина получит первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро позже, чем рассчитывала
Старые носки подходят для уборки труднодоступных мест — Southern Living
Морская игуана на Галапагосах задерживает дыхание до одного часа
Белая эмульсия на щупе указывает на попадание антифриза в масло — Actualno
Турция вошла в новый год с "горячими" ценниками
Землетрясение в Японии магнитудой 6,2 вызвало кратковременную угрозу цунами
Сейчас читают
Гигантскую анаконду нашли во время съёмок в Амазонии
Домашние животные
Гигантскую анаконду нашли во время съёмок в Амазонии
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Последние материалы
Календарь Луны на 2026 год включает 13 редких событий — Space.com
На этапе заливки бетона закладывают шумоизоляцию и доступ к стоякам
Постепенное сокращение рациона снижает стресс для организма после праздников
Плоскоголовую кошку снова зафиксировали в Таиланде — LiveScience
Очки с прозрачной оправой признаны самой актуальной моделью
Текущий период способствует мягким, но долгосрочным переменам
Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером в России в 2025 году
Белые брюки стали ключевым элементом зимних образов - Marie Claire
Метод укладки дров с зазором повышает эффективность отопления — Bе
Комбинированный подход к погашению кредитов снижает долговую нагрузку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.