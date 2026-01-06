2026 станет годом, когда Луна заговорит: 13 редких явлений создадут сюжет, достойный фантастики

Календарь Луны на 2026 год включает 13 редких событий — Space.com

В 2026 году Луна будет регулярно перетягивать внимание на себя. Ночной небосвод подарит череду ярких и легко наблюдаемых явлений, которые не потребуют телескопов или специальной подготовки. Суперлуния, затмения и редкие сближения с планетами растянутся на весь год, превращая наблюдение за Луной в почти ежемесячный ритуал. Об этом сообщает Space. com.

Сильное начало года: суперлуние и первые затмения

Лунный календарь 2026 года стартует эффектно. Уже 3 января появится так называемая Волчья Луна в формате суперлуния - спутник окажется ближе к Земле, чем обычно, из-за чего будет выглядеть крупнее и ярче. Это станет первым из серии крупных лунных событий года.

В феврале Луна сыграет ключевую роль сразу в двух астрономических явлениях. 17 февраля произойдет кольцевое солнечное затмение, видимое преимущественно в южных регионах планеты. А уже 18 февраля тонкий лунный серп приблизится к Меркурию вскоре после заката, образовав редкое и изящное соединение, заметное внимательным наблюдателям.

Весенние события и редкая Красная Луна

Начало марта станет одним из самых зрелищных моментов года. В ночь со 2 на 3 марта полное лунное затмение окрасит Луну в насыщенные красноватые оттенки. Это явление, часто называемое Кровавой или Красной Луной, будет видно на обширных территориях Земли и станет последним полным лунным затмением на несколько лет вперед.

Весной Луна продолжит радовать любителей астрономии визуальными союзами. 20 марта молодой лунный серп появится рядом с Венерой, а в апреле к этому дуэту добавятся Плеяды — одно из самых узнаваемых звездных скоплений. Подобные сцены хорошо дополняют сезонные наблюдения, включая мощный звездопад Квадрантид, который приходится на начало года.

Лето 2026 года: главное солнечное затмение

Самым ожидаемым летним событием станет 12 августа. В этот день Луна полностью закроет Солнце во время полного солнечного затмения, которое будет видно из ряда регионов Европы, включая север Испании. В других странах континента наблюдатели смогут увидеть частичную фазу.

Европейское космическое агентство относит это затмение к ключевым астрономическим событиям года. Спустя несколько дней Луна вновь окажется в тени Земли — на этот раз во время частичного лунного затмения, которое создаст медленную игру света и тени на поверхности спутника.

Осенние сближения и встречи с Сатурном

Конец лета и начало осени продолжат лунную серию. В августе произойдет еще одно частичное лунное затмение, заметное в Европе, Африке и Америке. Даже без полной фазы потемнение диска будет хорошо различимо.

В сентябре Луна пройдет рядом со звездным скоплением Вертеп, а затем приблизится к Сатурну. Эти сближения украсят вечернее и рассветное небо и будут доступны для наблюдений без специальной техники. Более длинные ночи и прохладная погода сделают наблюдения особенно комфортными.

Финал года: декабрьское суперлуние

Заключительные месяцы 2026 года подтвердят его исключительность. В октябре и ноябре тонкие лунные серпы выстроятся рядом с Юпитером и Марсом перед восходом Солнца, создавая эффектный небесный "балет".

Кульминацией года станет декабрьское суперлуние. В этот период Луна вновь приблизится к Земле и будет выглядеть особенно большой и яркой на вечернем небе. Космические агентства подчеркивают образовательную ценность этого явления, которое наглядно демонстрирует динамику орбиты Луны и завершает насыщенный астрономический год.

Сравнение: обычное полнолуние и суперлуние

При стандартном полнолунии Луна находится на среднем расстоянии от Земли и выглядит привычно. Во время суперлуния спутник оказывается заметно ближе, из-за чего его видимый размер и яркость увеличиваются. Разница особенно заметна при наблюдении Луны у горизонта, где эффект усиливается атмосферными условиями.

