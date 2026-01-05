Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

2041-й назовут годом великого ледяного исхода: природа готовит нам новый климатический порядок

Пик исчезновения ледников наступит в 2041 году — Nature Climate Change
Наука

Ученые предупреждают: мир стремительно приближается к моменту, когда исчезновение ледников станет массовым и необратимым процессом. Уже в ближайшие десятилетия планета может пройти точку максимальных потерь ледяного покрова. Это изменит не только ландшафты, но и условия жизни миллионов людей. Об этом сообщает журнал Nature Climate Change.

Таящийся ледник
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Таящийся ледник

Почему ледники исчезают быстрее, чем ожидалось

Ледники — это древние массы льда, сформированные тысячелетиями в горах и полярных регионах. Они медленно движутся вниз, подпитываясь снегом и низкими температурами. Однако глобальное потепление нарушает этот баланс: снега становится меньше, а таяние усиливается изнутри.

Сейчас на Земле насчитывается более 200 тысяч ледников, но климатические модели показывают, что при сохранении текущих тенденций их число может сократиться в разы уже в этом столетии. Основная причина — рост средней температуры, который мешает формированию нового льда.

Что такое пик исчезновения ледников

Исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха проанализировали несколько климатических сценариев и ввели понятие "пик исчезновения ледников". Это момент, когда за один год исчезает наибольшее количество ледников по всему миру.

Если человечеству удастся сдержать потепление на уровне +1,5 °C, максимальные потери придутся примерно на 2041 год. В этот период за один год может исчезнуть около 2000 ледников. Однако даже такой относительно мягкий сценарий не означает сохранение ледяного наследия планеты.

Сценарий экстремального потепления

При росте глобальной температуры до +4 °C, который ученые называют сценарием "обычного ведения дел", пик исчезновения смещается к 2055 году. В этом случае потери будут куда масштабнее: за год может растаять до 4000 ледников.

Даже ледники среднего размера, считавшиеся устойчивыми, окажутся под угрозой. В Альпах, по расчетам, к 2100 году может сохраниться лишь несколько десятков ледников, что радикально изменит региональный климат и экосистемы.

Региональные различия потерь

Скорость и масштаб таяния будут отличаться в зависимости от региона. Горные системы реагируют на потепление по-разному из-за высоты, количества осадков и температурного режима. В Альпах и Скалистых горах ледники исчезают особенно быстро, тогда как в Андах и Центральной Азии процесс растянут, но итог остается схожим — подавляющее большинство ледников будет утрачено.

Последствия для людей и природы

Хотя исчезновение одного ледника почти незаметно влияет на уровень Мирового океана, совокупные потери приведут к его повышению. Но еще серьезнее локальные последствия. Даже небольшие ледники обеспечивают питьевой водой, поддерживают сельское хозяйство, гидроэнергетику и туризм.

Исчезновение этих источников приведет к дефициту воды, экономическим потерям и росту уязвимости целых регионов. Особенно это затронет горные и засушливые территории.

"Каждый ледник связан с местом, историей и людьми, которые переживают его исчезновение", — отмечает профессор гляциологии Швейцарской высшей технической школы Цюриха Ландер Ван Трихт.

Популярные вопросы о таянии ледников

Когда наступит пик исчезновения ледников?
При умеренном сценарии — около 2041 года, при экстремальном — ближе к 2055-му.

Исчезнут ли все ледники?
Большинство — да, если рост температуры не будет остановлен.

Как это повлияет на уровень моря?
Совокупное таяние ледников приведет к заметному повышению уровня океана.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
