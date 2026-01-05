Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Пирамида Менкаура подала странный сигнал: в камне нашли то, что не вписывается в её историю

За гранитной облицовкой пирамиды Менкаура нашли полости — NDT & E International
Наука

В пирамиде Менкаура в Гизе исследователи зафиксировали необычные зоны, которые могут изменить представления об устройстве этого памятника Древнего Египта. Речь идёт о двух крупных пустотах, скрытых за внешней облицовкой сооружения и ранее не зафиксированных археологами. Их обнаружили с помощью современных неразрушающих методов, позволяющих "заглянуть" внутрь каменной кладки. Об этом сообщает научное издание NDT & E International.

Пирамида Менкаура
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирамида Менкаура

Пирамида Менкаура и её загадки

Пирамида Менкаура, также известная как пирамида Микерина, была возведена для фараона IV династии, правившего в XXV веке до нашей эры. Она считается самой небольшой из трёх великих пирамид Гизы, но при этом сохранилась лучше многих других сооружений эпохи Древнего царства. Археологи давно отмечают, что история её строительства и использования куда сложнее, чем кажется по внешнему виду.

Ещё в начале XX века египтолог Джордж Рейснер во время раскопок обнаружил следы перестроек и изменений, которые не укладывались в первоначальный архитектурный замысел. Эти находки намекали на многоэтапную "жизнь" пирамиды, но многие вопросы так и остались без ответа.

Необычная облицовка как ключ к тайне

Одной из главных загадок остаётся гранитная облицовка пирамиды. Предполагается, что изначально гранитом планировали покрыть всё сооружение, однако сегодня сохранилось лишь несколько нижних рядов блоков. Особенно выделяются участки на восточной стороне: там камни тщательно отполированы и подогнаны заметно аккуратнее остальных.

"Недавно было высказано предположение о возможном существовании второго входа в пирамиду, основанное на визуальном сходстве между участками гранитной облицовки на восточной стороне и зонами вокруг главного входа на севере", — отмечается в исследовании команды ScanPyramids.

Как нашли скрытые пустоты

Чтобы проверить гипотезу и не повредить памятник, учёные применили сразу несколько неинвазивных методов. Среди них — георадар, ультразвуковой контроль и томография электрического сопротивления. Эти технологии часто используют и в современной инженерии, например при обследовании зданий или тоннелей, но в археологии они особенно ценны из-за бережного подхода.

Сканирование показало две отчётливые аномалии, получившие обозначения A1 и A2. По интерпретации исследователей, это полости, заполненные воздухом, расположенные сразу за гранитной облицовкой восточной стены. Первая из них достигает примерно 1,5x1 метра и начинается на глубине около 1,35 метра, вторая немного меньше — около 0,9x0,7 метра.

"На основании данных электротомографии, георадара и ультразвукового сканирования было сделано заключение, что обе аномалии, скорее всего, представляют собой заполненные воздухом пустоты в известняковой породе", — говорится в публикации.

Возможен ли второй вход

Учёные подчёркивают, что такие результаты допускают разные трактовки, а глубина "просвечивания" методов имеет ограничения. Тем не менее размеры и расположение полостей выглядят нетипично для случайных дефектов кладки. Это усиливает версию о существовании дополнительного входа или технического прохода, который со временем был утрачен или намеренно скрыт.

"Гипотеза о существовании другого входа весьма правдоподобна, и наши результаты значительно приближают нас к её подтверждению", — заявил профессор неразрушающего контроля Мюнхенского технического университета Кристиан Гросс.

Популярные вопросы о пирамиде Менкаура

Можно ли точно утверждать, что найден второй вход?
Пока речь идёт лишь о вероятной интерпретации данных, требующей дальнейших исследований.

Чем томография электрического сопротивления отличается от мюонной?
Она измеряет свойства пород с помощью электрических сигналов, тогда как мюонная томография использует космические частицы.

Почему пирамида Менкаура изучена хуже других?
Из-за меньших размеров и фокуса исследователей на более масштабных сооружениях Гизы.

