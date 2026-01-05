Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Штормы убивали младенцев неба: тайна, из-за которой в камне находят только детёнышей птерозавров

Штормы стали причиной гибели птерозавров — палеонтолог Рэб Смит
Наука

Крошечные птерозавры из немецкого Зольнхофена десятилетиями ставили палеонтологов в тупик. Почему среди сотен находок почти нет взрослых особей, а детёныши сохранились так хорошо, казалось загадкой. Новое исследование проливает свет на драматические события юрского периода.

Детеныши птерозавров в шторм
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Детеныши птерозавров в шторм

Почему детёныши птерозавров погибли

Учёные из Лестерского университета изучили две редкие окаменелости молодых птеродактилей возрастом около 150 миллионов лет. Оба детёныша погибли почти сразу после вылупления и сохранились в исключительном состоянии, включая следы серьёзных травм крыльев. Анализ показал, что причиной их гибели стали мощные тропические штормы, бушевавшие над лагуной Зольнхофен.

"У птерозавров были невероятно лёгкие скелеты. Полые кости с тонкими стенками идеально подходили для полёта, но почти не имели шансов сохраниться в виде окаменелостей", — говорит ведущий автор исследования, палеонтолог Лестерского университета Рэб Смит.

Как штормы сохранили окаменелости

Сильные порывы ветра ломали крылья неопытных птенцов, после чего они падали в воду и быстро тонули. Штормы поднимали со дна лагуны мелкий известковый ил, который почти мгновенно погребал тела, защищая их от падальщиков и разложения. Подобные катастрофические события нередко влияли на ход эволюции, как это происходило и во времена мезозоя, о чём напоминает история Великого вымирания.

Зольнхофен — ловушка для молодых особей

Большинство найденных здесь птерозавров оказались совсем юными. Взрослые особи, более сильные и опытные, вероятно, переживали штормы и погибали позже, уже вне условий, способствующих окаменению. Климатические катаклизмы не раз меняли экосистемы Земли, и их роль в истории планеты сопоставима с тем, как непогода разрушала великие империи в куда более поздние эпохи. Об этом сообщает SciTech Daily.

"Теперь мы понимаем, что многие птерозавры Зольнхофена не были местными. Это были молодые особи, которых штормы унесли с прибрежных островов", — отмечает соавтор работы доктор Дэвид Анвин.

Новое понимание разнообразия птерозавров

Открытие меняет представление о древних экосистемах. Зольнхофен больше не выглядит местом, где доминировали мелкие виды. Напротив, он стал естественной "ловушкой", сохранившей именно тех, кто был наименее защищён перед силами природы.

Детёныши и взрослые птерозавры

Молодые птерозавры отличались малым размахом крыльев и отсутствием опыта полёта. Взрослые особи были крупнее, сильнее и лучше приспособлены к резким изменениям погоды. Именно это различие определило, кто попадал в геологическую летопись.

Плюсы и минусы гипотезы о штормах

Гипотеза хорошо объясняет массовую сохранность детёнышей и редкость взрослых особей. Она согласуется с геологическими данными и следами травм. При этом остаётся открытым вопрос, насколько часто подобные штормы происходили в юрском периоде.

Популярные вопросы о птерозаврах Зольнхофена

Почему находят так мало взрослых птерозавров?

Их тела реже попадали в условия быстрого захоронения.

Могли ли детёныши летать сразу после вылупления?

Да, но они были крайне уязвимы к сильному ветру.

Что даёт это открытие науке?

Оно помогает точнее реконструировать экосистемы юрского периода.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые
