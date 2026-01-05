Штормы убивали младенцев неба: тайна, из-за которой в камне находят только детёнышей птерозавров

Крошечные птерозавры из немецкого Зольнхофена десятилетиями ставили палеонтологов в тупик. Почему среди сотен находок почти нет взрослых особей, а детёныши сохранились так хорошо, казалось загадкой. Новое исследование проливает свет на драматические события юрского периода.
Учёные из Лестерского университета изучили две редкие окаменелости молодых птеродактилей возрастом около 150 миллионов лет. Оба детёныша погибли почти сразу после вылупления и сохранились в исключительном состоянии, включая следы серьёзных травм крыльев. Анализ показал, что причиной их гибели стали мощные тропические штормы, бушевавшие над лагуной Зольнхофен.
"У птерозавров были невероятно лёгкие скелеты. Полые кости с тонкими стенками идеально подходили для полёта, но почти не имели шансов сохраниться в виде окаменелостей", — говорит ведущий автор исследования, палеонтолог Лестерского университета Рэб Смит.
Сильные порывы ветра ломали крылья неопытных птенцов, после чего они падали в воду и быстро тонули. Штормы поднимали со дна лагуны мелкий известковый ил, который почти мгновенно погребал тела, защищая их от падальщиков и разложения. Подобные катастрофические события нередко влияли на ход эволюции, как это происходило и во времена мезозоя, о чём напоминает история Великого вымирания.
Большинство найденных здесь птерозавров оказались совсем юными. Взрослые особи, более сильные и опытные, вероятно, переживали штормы и погибали позже, уже вне условий, способствующих окаменению. Климатические катаклизмы не раз меняли экосистемы Земли, и их роль в истории планеты сопоставима с тем, как непогода разрушала великие империи в куда более поздние эпохи. Об этом сообщает SciTech Daily.
"Теперь мы понимаем, что многие птерозавры Зольнхофена не были местными. Это были молодые особи, которых штормы унесли с прибрежных островов", — отмечает соавтор работы доктор Дэвид Анвин.
Открытие меняет представление о древних экосистемах. Зольнхофен больше не выглядит местом, где доминировали мелкие виды. Напротив, он стал естественной "ловушкой", сохранившей именно тех, кто был наименее защищён перед силами природы.
Молодые птерозавры отличались малым размахом крыльев и отсутствием опыта полёта. Взрослые особи были крупнее, сильнее и лучше приспособлены к резким изменениям погоды. Именно это различие определило, кто попадал в геологическую летопись.
Гипотеза хорошо объясняет массовую сохранность детёнышей и редкость взрослых особей. Она согласуется с геологическими данными и следами травм. При этом остаётся открытым вопрос, насколько часто подобные штормы происходили в юрском периоде.
Их тела реже попадали в условия быстрого захоронения.
Да, но они были крайне уязвимы к сильному ветру.
Оно помогает точнее реконструировать экосистемы юрского периода.
Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.