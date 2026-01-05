Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Альпы словно подчиняются древнему заклятию: снег становится алым и меняет судьбу ледников

Красный снег в Альпах вызвала водоросль Sanguina nivaloides — CNRS
Наука

Весной альпийские вершины все чаще выглядят так, будто покрыты следами крови. Красноватый снег поражает туристов и ученых, нарушая привычный образ белоснежных гор. За этим эффектным, но тревожным зрелищем скрывается микроскопический организм. Об этом сообщает CNRS.

Альпы
Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Альпы

Что такое кровь ледников и почему она появляется

Явление, получившее поэтичное и пугающее название "кровь ледников", связано не с загрязнением или минералами, а с деятельностью одноклеточной водоросли Sanguina nivaloides. Именно она окрашивает снег и лед в оттенки розового и красного.

Эта микроводоросль обитает в экстремальных условиях высокогорья, где температура большую часть года остается отрицательной, а питательных веществ крайне мало. Тем не менее она успешно размножается на высотах свыше 2000 метров, меняя внешний вид альпийских ландшафтов.

Как водоросль выживает в снегу

Ученые CNRS, CEA, Météo-France, INRAE и Гренобльского университета Альп в рамках программы AlpAlga подробно изучили механизм выживания Sanguina nivaloides. Поскольку культивировать ее в лаборатории невозможно, исследования проводились на природных образцах с использованием 3D-электронной микроскопии.

"Кисты водоросли обитают в жидкой воде на границе льда, остаются фотосинтетически активными, могут выживать месяцами и чувствительны к замерзанию", — отмечается в научной публикации.

Клеточная мембрана водоросли имеет морщинистую структуру, что увеличивает площадь контакта с окружающей средой. Благодаря этому организм способен извлекать необходимые ионы даже из крайне бедной питательными веществами снежной воды.

Фотосинтез и роль красного пигмента

Несмотря на суровые условия, Sanguina nivaloides активно фотосинтезирует. В ее клетке присутствует всего один хлоропласт, но он устроен необычно. Тилакоиды — структуры, улавливающие свет, — расположены веерообразно, что позволяет эффективно использовать рассеянное отражение света от снега.

Красный цвет водоросли объясняется высоким содержанием каротиноидов. Эти пигменты выполняют защитную функцию, предохраняя клетку от разрушительного действия свободных радикалов и ультрафиолетового излучения.

Почему красный снег ускоряет таяние

Красная окраска имеет серьезные климатические последствия. Она снижает альбедо снега — его способность отражать солнечный свет. В результате поверхность начинает поглощать больше тепла и таять быстрее.

Согласно исследованиям, опубликованным в Nature Communications, присутствие Sanguina nivaloides может способствовать дополнительному таянию до 13% льда за один сезон. Это превращает красивое природное явление в фактор, усиливающий деградацию ледников.

Связь с глобальным потеплением

Активное распространение красных микроводорослей считается важным биологическим индикатором роста температур. Чем теплее весна и лето, тем благоприятнее условия для их размножения.

Именно поэтому интерес к таким исследованиям растет. Ученые рассматривают "кровь ледников" как наглядное проявление климатических изменений, которые затрагивают горные экосистемы одними из первых.

Сравнение: чистый снег и снег с микроводорослями

Чистый снег отражает большую часть солнечного света и замедляет таяние. Снег, окрашенный микроводорослями, быстрее нагревается, активнее тает и запускает цепную реакцию дальнейшего потепления поверхности.

Популярные вопросы о крови ледников

Опасна ли водоросль для человека?
Нет, она не токсична и не представляет прямой угрозы.

Почему явление стало заметнее в последние годы?
Из-за повышения температур и более длительных периодов таяния.

Можно ли остановить распространение красного снега?
Напрямую — нет, но замедление глобального потепления снизит масштабы явления.

