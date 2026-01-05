Тот, кто стал на две ноги первым: кости из Чада заставили учёных пересмотреть происхождение человека

Первые миллионы лет эволюции человека остаются одной из самых интригующих тем антропологии. Учёные давно спорят, когда именно наши предки сделали решающий шаг к двуногому передвижению и какие виды стояли у истоков этой линии. Новый анализ древнейших костей сахелантропа помогает приблизиться к ответу. Об этом сообщает Science Advances.
Сахелантроп считается одним из древнейших представителей гомининов, живших около семи миллионов лет назад. Его останки нашли в пустынном регионе Чада, но долгое время основной опорой для выводов был лишь череп. Теперь исследователи подробно изучили кости бедра и предплечья, используя трёхмерные измерения и сравнительный анализ с современными приматами. Такой подход позволил точнее оценить, каким образом древний вид передвигался и какие функции сохранял.
Ученые обращают внимание на особенности строения бедра, которые характерны для двуногих существ. Именно нижние конечности отражают переход от лазания к стабильной ходьбе по земле, тогда как руки могут сохранять элементы древесной подвижности. Подобная мозаичность встречается у ранних гомининов и рассматривается как важный этап эволюции.
Исследователи также подчёркивают, что найденные кости долгое время не были детально описаны, что порождало противоречивые интерпретации. Новая работа предлагает цельную картину развития опорно-двигательного аппарата одного из древнейших возможных предков человека.
Главным объектом анализа стала бедренная кость. Хотя она сохранилась фрагментарно, именно диафиз и его особенности дают информацию о движении. Исследование показало, что её строение напоминает ранних гомининов и отличается от современных обезьян, передвигающихся на полусогнутых конечностях.
Анатомия бедра позволяет сделать выводы об осанке и устойчивости тела при движении. Геометрия кости указывает на перераспределение нагрузки, необходимое для вертикального положения. Подобные изменения ранее фиксировали у австралопитеков, что позволяет проследить линии эволюционных преобразований.
Дополнительные параметры показывают, что бедро сахелантропа приспособлено к разгибанию и фиксации при шаге, что облегчало движение по земле. Это важная характеристика ранней адаптации к прямохождению.
Исследование локтевой кости дало иной результат. По строению и степени изогнутости она ближе к современным крупным человекообразным обезьянам. Такая форма отражает нагрузки, возникающие при лазании и удерживании на ветвях. Это говорит о том, что древний вид сохранял навыки передвижения по деревьям и мог сочетать несколько стратегий поведения.
Анализ мышечных креплений подтверждает, что предплечья были приспособлены к сильным тяговым движениям. Таким образом, сахелантроп обладал набором черт, характерных для переходной стадии эволюции: устойчивость на земле сочеталась с маневренностью в древесной среде.
Совокупность данных показывает, что двуногое передвижение возникало постепенно. На ранних этапах оно не было полностью сформированной системой, а представляло собой гибрид разных форм локомоции. Сахелантроп демонстрирует важный этап: перестройка нижних конечностей уже началась, тогда как руки ещё сохраняли первородные функции. Вопросы, касающиеся интеллекта и его структуры, тесно связаны с подобными выводами, поскольку понимание того, как формируется разум, помогает точнее оценивать эволюционные тенденции.
Эти данные поддерживают классическую модель эволюции гомининов, согласно которой наши предки произошли от видов, близких по строению к современным африканским человекообразным обезьянам.
Такое сравнение помогает понять, как шаг за шагом формировалось вертикальное положение тела.
Строение бедра, отражающее ранние признаки прямохождения.
Потому что нижние конечности ближе к человеческим, а руки — к древесным приматам.
Именно конечности дают более точные сведения о способах передвижения.
