Тот, кто стал на две ноги первым: кости из Чада заставили учёных пересмотреть происхождение человека

Бедренная кость указала на прямохождение древнего гоминина — Science Advances

Первые миллионы лет эволюции человека остаются одной из самых интригующих тем антропологии. Учёные давно спорят, когда именно наши предки сделали решающий шаг к двуногому передвижению и какие виды стояли у истоков этой линии. Новый анализ древнейших костей сахелантропа помогает приблизиться к ответу. Об этом сообщает Science Advances.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Ранний гоминин

Что показывает новое исследование

Сахелантроп считается одним из древнейших представителей гомининов, живших около семи миллионов лет назад. Его останки нашли в пустынном регионе Чада, но долгое время основной опорой для выводов был лишь череп. Теперь исследователи подробно изучили кости бедра и предплечья, используя трёхмерные измерения и сравнительный анализ с современными приматами. Такой подход позволил точнее оценить, каким образом древний вид передвигался и какие функции сохранял.

Ученые обращают внимание на особенности строения бедра, которые характерны для двуногих существ. Именно нижние конечности отражают переход от лазания к стабильной ходьбе по земле, тогда как руки могут сохранять элементы древесной подвижности. Подобная мозаичность встречается у ранних гомининов и рассматривается как важный этап эволюции.

Исследователи также подчёркивают, что найденные кости долгое время не были детально описаны, что порождало противоречивые интерпретации. Новая работа предлагает цельную картину развития опорно-двигательного аппарата одного из древнейших возможных предков человека.

Нижние конечности: признаки двуногой ходьбы

Главным объектом анализа стала бедренная кость. Хотя она сохранилась фрагментарно, именно диафиз и его особенности дают информацию о движении. Исследование показало, что её строение напоминает ранних гомининов и отличается от современных обезьян, передвигающихся на полусогнутых конечностях.

Анатомия бедра позволяет сделать выводы об осанке и устойчивости тела при движении. Геометрия кости указывает на перераспределение нагрузки, необходимое для вертикального положения. Подобные изменения ранее фиксировали у австралопитеков, что позволяет проследить линии эволюционных преобразований.

Дополнительные параметры показывают, что бедро сахелантропа приспособлено к разгибанию и фиксации при шаге, что облегчало движение по земле. Это важная характеристика ранней адаптации к прямохождению.

Верхние конечности: сохранённая древесная активность

Исследование локтевой кости дало иной результат. По строению и степени изогнутости она ближе к современным крупным человекообразным обезьянам. Такая форма отражает нагрузки, возникающие при лазании и удерживании на ветвях. Это говорит о том, что древний вид сохранял навыки передвижения по деревьям и мог сочетать несколько стратегий поведения.

Анализ мышечных креплений подтверждает, что предплечья были приспособлены к сильным тяговым движениям. Таким образом, сахелантроп обладал набором черт, характерных для переходной стадии эволюции: устойчивость на земле сочеталась с маневренностью в древесной среде.

Эволюционная модель

Совокупность данных показывает, что двуногое передвижение возникало постепенно. На ранних этапах оно не было полностью сформированной системой, а представляло собой гибрид разных форм локомоции. Сахелантроп демонстрирует важный этап: перестройка нижних конечностей уже началась, тогда как руки ещё сохраняли первородные функции. Вопросы, касающиеся интеллекта и его структуры, тесно связаны с подобными выводами, поскольку понимание того, как формируется разум, помогает точнее оценивать эволюционные тенденции.

Эти данные поддерживают классическую модель эволюции гомининов, согласно которой наши предки произошли от видов, близких по строению к современным африканским человекообразным обезьянам.

Сравнение сахелантропа и других приматов

У современных людей нижние конечности анатомически полностью адаптированы к ходьбе, а руки утратили древесные функции.

У шимпанзе и бонобо руки и ноги приспособлены к лазанию и опоре на передние конечности.

Сахелантроп располагается между ними: бедро тяготеет к человеческому типу, а предплечье — к обезьяньему.

Такое сравнение помогает понять, как шаг за шагом формировалось вертикальное положение тела.

Популярные вопросы

Что делает сахелантропа возможным предком людей

Строение бедра, отражающее ранние признаки прямохождения.

Почему его анатомия считается мозаичной

Потому что нижние конечности ближе к человеческим, а руки — к древесным приматам.

Что лучше отражает образ жизни древних видов — череп или конечности

Именно конечности дают более точные сведения о способах передвижения.