Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Рождены не Землёй: гипотеза о марсианском следе в нашем происхождении получает новые аргументы

Метеориты с Марса могли занести микробы на раннюю Землю — The Conversation
Наука

Когда речь заходит о происхождении земной жизни, самые невероятные идеи нередко оказываются не столь уж фантастическими. Одной из таких гипотез учёные называют версию о марсианском следе, согласно которой первые микроорганизмы могли попасть на Землю с Красной планеты. Эта теория долго считалась экзотической, но новые данные заставляют взглянуть на неё внимательнее, сообщает The Conversation.

Космонавт на Марсе
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Космонавт на Марсе

Что могло происходить на раннем Марсе

Марс сформировался раньше Земли, и его поверхность относительно быстро приобрела твёрдую кору. На самых ранних этапах планета, вероятно, имела плотную атмосферу, жидкую воду и активные геотермальные зоны. Согласно ряду исследований, условия могли напоминать те, что существовали на молодой Земле: тёплые моря, горячие источники и химически насыщенная среда, способная поддержать первые микроскопические формы жизни.

Учёные предполагают, что некоторые области Марса могли оставаться стабильными в течение сотен миллионов лет фиксировал атмосферные явления, показывающие, как менялись процессы на планете.

Когда давление упало, а поверхность охладилась, жизнь, если она существовала, оказалась под ударом космической радиации.

Почему Земле могло не хватить времени

На Земле ситуация развивалась иначе. Гигантское столкновение с протопланетой Тейя около 4,51 миллиарда лет назад привело к формированию Луны и частичному расплавлению коры. Если какие-либо формы жизни существовали до удара, они не смогли бы пережить это событие. Согласно генетическим реконструкциям, последний универсальный общий предок всех современных организмов — Лука — мог жить примерно 4,2 миллиарда лет назад, то есть спустя несколько сотен миллионов лет после формирования Земли.

Такой промежуток времени кажется достаточным, однако вопрос остаётся открытым: успели ли химические реакции за эти сотни миллионов лет привести к появлению первичной биологии? Если нет, гипотеза о марсианском происхождении становится более логичной: микроорганизмы могли попасть на молодую Землю как раз в период, когда условия стали благоприятными.

Сложности космического путешествия

Теория о переносе жизни с одной планеты на другую сталкивается с трудностями. Микроорганизмам пришлось бы выдержать удар, выброс в космос, длительное пребывание под воздействием радиации, вход в земную атмосферу и новое столкновение с поверхностью. Ни один из известных признаков ранних организмов не указывает на их особую устойчивость к таким испытаниям. Тем не менее обсуждение продолжается, поскольку многие формы микробов на Земле демонстрируют удивительную выносливость и способность выдерживать экстремальные условия.

Как учёные оценивают вероятность марсианского следа

Исследователи подчёркивают: жизнь могла возникнуть на Земле естественным путём, и 290 миллионов лет — достаточный срок для формирования первых живых структур. Однако возможность "марсианского импорта" по-прежнему рассматривается как одна из рабочих гипотез. Доказательств её пока недостаточно, но собранные факты позволяют сравнивать сценарии, не исключая ни один из них.

"Если жизнь попала с Марса на Землю в течение первых 500 миллионов лет существования нашей Солнечной системы, то почему за последующие четыре миллиарда лет она не распространилась с Земли на остальную часть Солнечной системы? Может быть, мы все-таки не марсиане", — отметил доцент Шон Джордан.

Параллельно известно, что от 4,2 до 3,7 миллиарда лет назад Марс постепенно терял воду: реки и озёра исчезали под воздействием солнечного ветра, который разрушал атмосферу. Именно этому периоду приписывают окончательное изменение климата планеты.

Плюсы и минусы гипотезы марсианского происхождения

Каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны. Марсианская теория позволяет объяснить раннее возникновение сложных микробных сообществ, но осложняется космическими рисками. Земной путь убедителен с точки зрения доступных ресурсов и условий.

Основные преимущества и ограничения выглядят так:

  • возможность более раннего зарождения жизни на Марсе;
  • наличие благоприятных условий в первые сотни миллионов лет;
  • сложности космического переноса микроорганизмов;
  • отсутствие прямых доказательств марсианского происхождения.

Популярные вопросы

Могла ли жизнь реально попасть на Землю с метеоритами

Такой сценарий теоретически возможен, но требует очень стойких микроорганизмов и удачного стечения обстоятельств.

Почему Марс рассматривается как кандидат

Он сформировался раньше Земли и, вероятно, дольше сохранял условия, подходящие для химической эволюции.

Есть ли прямые доказательства

Нет. Учёные опираются на сопоставление данных о ранних условиях и биологических следах, но подтверждений происхождения жизни с Марса пока не обнаружено.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы марс наука ученые исследование
Новости Все >
Турбина, ТНВД и DPF чаще всего выходят из строя у дизельных моторов — Car And Motor
Ручная стирка рекомендована для шелка, шерсти и кашемира — Southern Living
Амамийский кролик с островов Рюкю признан реликтовым видом — данные японских учёных
Растения синтезировали запахи для выживания и размножения — Ciceksel
Комфорт спальни и качество сна зависят от матраса, света и интерьера — 20 Minutes
В Мексиканском заливе замечена китовая акула с деформацией позвоночника — Metro
Оценена стоимость и сроки восстановления нефтяной отрасли Венесуэлы до уровня 2010-х
Акклиматизация важна для подъёма на Килиманджаро по маршруту Лемошо — The Guardian
В Кении умер знаменитый слон Крейг, известный своими огромными бивнями
Автомобили в среднем расходуют на 20% больше топлива, чем заявлено — Car And Motor
Сейчас читают
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Недвижимость
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Наука и техника
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
США нанесли удары по Венесуэле, сирийский сценарий России не нужен
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
Последние материалы
Прижим дворников уменьшается из-за износа пружины
Ручная стирка рекомендована для шелка, шерсти и кашемира — Southern Living
Амамийский кролик с островов Рюкю признан реликтовым видом — данные японских учёных
Джакарта обогнала Токио по численности населения города
Метеориты с Марса могли занести микробы на раннюю Землю — The Conversation
Картофельную запеканку с колбасой, яйцом и сыром готовят из простых продуктов
Растения синтезировали запахи для выживания и размножения — Ciceksel
В салатах с майонезом быстро размножается кишечная палочка — Литвинова-Гразион
Пылесос, фен и блендер раздражают кошек из-за гула и вибраций — To Pet Mou
Одно из ведущих колёс авто используют как замену стартера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.