Рождены не Землёй: гипотеза о марсианском следе в нашем происхождении получает новые аргументы

Метеориты с Марса могли занести микробы на раннюю Землю — The Conversation

Когда речь заходит о происхождении земной жизни, самые невероятные идеи нередко оказываются не столь уж фантастическими. Одной из таких гипотез учёные называют версию о марсианском следе, согласно которой первые микроорганизмы могли попасть на Землю с Красной планеты. Эта теория долго считалась экзотической, но новые данные заставляют взглянуть на неё внимательнее, сообщает The Conversation.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Космонавт на Марсе

Что могло происходить на раннем Марсе

Марс сформировался раньше Земли, и его поверхность относительно быстро приобрела твёрдую кору. На самых ранних этапах планета, вероятно, имела плотную атмосферу, жидкую воду и активные геотермальные зоны. Согласно ряду исследований, условия могли напоминать те, что существовали на молодой Земле: тёплые моря, горячие источники и химически насыщенная среда, способная поддержать первые микроскопические формы жизни.

Учёные предполагают, что некоторые области Марса могли оставаться стабильными в течение сотен миллионов лет фиксировал атмосферные явления, показывающие, как менялись процессы на планете.

Когда давление упало, а поверхность охладилась, жизнь, если она существовала, оказалась под ударом космической радиации.

Почему Земле могло не хватить времени

На Земле ситуация развивалась иначе. Гигантское столкновение с протопланетой Тейя около 4,51 миллиарда лет назад привело к формированию Луны и частичному расплавлению коры. Если какие-либо формы жизни существовали до удара, они не смогли бы пережить это событие. Согласно генетическим реконструкциям, последний универсальный общий предок всех современных организмов — Лука — мог жить примерно 4,2 миллиарда лет назад, то есть спустя несколько сотен миллионов лет после формирования Земли.

Такой промежуток времени кажется достаточным, однако вопрос остаётся открытым: успели ли химические реакции за эти сотни миллионов лет привести к появлению первичной биологии? Если нет, гипотеза о марсианском происхождении становится более логичной: микроорганизмы могли попасть на молодую Землю как раз в период, когда условия стали благоприятными.

Сложности космического путешествия

Теория о переносе жизни с одной планеты на другую сталкивается с трудностями. Микроорганизмам пришлось бы выдержать удар, выброс в космос, длительное пребывание под воздействием радиации, вход в земную атмосферу и новое столкновение с поверхностью. Ни один из известных признаков ранних организмов не указывает на их особую устойчивость к таким испытаниям. Тем не менее обсуждение продолжается, поскольку многие формы микробов на Земле демонстрируют удивительную выносливость и способность выдерживать экстремальные условия.

Как учёные оценивают вероятность марсианского следа

Исследователи подчёркивают: жизнь могла возникнуть на Земле естественным путём, и 290 миллионов лет — достаточный срок для формирования первых живых структур. Однако возможность "марсианского импорта" по-прежнему рассматривается как одна из рабочих гипотез. Доказательств её пока недостаточно, но собранные факты позволяют сравнивать сценарии, не исключая ни один из них.

"Если жизнь попала с Марса на Землю в течение первых 500 миллионов лет существования нашей Солнечной системы, то почему за последующие четыре миллиарда лет она не распространилась с Земли на остальную часть Солнечной системы? Может быть, мы все-таки не марсиане", — отметил доцент Шон Джордан.

Параллельно известно, что от 4,2 до 3,7 миллиарда лет назад Марс постепенно терял воду: реки и озёра исчезали под воздействием солнечного ветра, который разрушал атмосферу. Именно этому периоду приписывают окончательное изменение климата планеты.

Плюсы и минусы гипотезы марсианского происхождения

Каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны. Марсианская теория позволяет объяснить раннее возникновение сложных микробных сообществ, но осложняется космическими рисками. Земной путь убедителен с точки зрения доступных ресурсов и условий.

Основные преимущества и ограничения выглядят так:

возможность более раннего зарождения жизни на Марсе;

наличие благоприятных условий в первые сотни миллионов лет;

сложности космического переноса микроорганизмов;

отсутствие прямых доказательств марсианского происхождения.

Популярные вопросы

Могла ли жизнь реально попасть на Землю с метеоритами

Такой сценарий теоретически возможен, но требует очень стойких микроорганизмов и удачного стечения обстоятельств.

Почему Марс рассматривается как кандидат

Он сформировался раньше Земли и, вероятно, дольше сохранял условия, подходящие для химической эволюции.

Есть ли прямые доказательства

Нет. Учёные опираются на сопоставление данных о ранних условиях и биологических следах, но подтверждений происхождения жизни с Марса пока не обнаружено.