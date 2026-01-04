Рождены не Землёй: гипотеза о марсианском следе в нашем происхождении получает новые аргументы

Когда речь заходит о происхождении земной жизни, самые невероятные идеи нередко оказываются не столь уж фантастическими. Одной из таких гипотез учёные называют версию о марсианском следе, согласно которой первые микроорганизмы могли попасть на Землю с Красной планеты. Эта теория долго считалась экзотической, но новые данные заставляют взглянуть на неё внимательнее, сообщает The Conversation.
Марс сформировался раньше Земли, и его поверхность относительно быстро приобрела твёрдую кору. На самых ранних этапах планета, вероятно, имела плотную атмосферу, жидкую воду и активные геотермальные зоны. Согласно ряду исследований, условия могли напоминать те, что существовали на молодой Земле: тёплые моря, горячие источники и химически насыщенная среда, способная поддержать первые микроскопические формы жизни.
Учёные предполагают, что некоторые области Марса могли оставаться стабильными в течение сотен миллионов лет фиксировал атмосферные явления, показывающие, как менялись процессы на планете.
Когда давление упало, а поверхность охладилась, жизнь, если она существовала, оказалась под ударом космической радиации.
На Земле ситуация развивалась иначе. Гигантское столкновение с протопланетой Тейя около 4,51 миллиарда лет назад привело к формированию Луны и частичному расплавлению коры. Если какие-либо формы жизни существовали до удара, они не смогли бы пережить это событие. Согласно генетическим реконструкциям, последний универсальный общий предок всех современных организмов — Лука — мог жить примерно 4,2 миллиарда лет назад, то есть спустя несколько сотен миллионов лет после формирования Земли.
Такой промежуток времени кажется достаточным, однако вопрос остаётся открытым: успели ли химические реакции за эти сотни миллионов лет привести к появлению первичной биологии? Если нет, гипотеза о марсианском происхождении становится более логичной: микроорганизмы могли попасть на молодую Землю как раз в период, когда условия стали благоприятными.
Теория о переносе жизни с одной планеты на другую сталкивается с трудностями. Микроорганизмам пришлось бы выдержать удар, выброс в космос, длительное пребывание под воздействием радиации, вход в земную атмосферу и новое столкновение с поверхностью. Ни один из известных признаков ранних организмов не указывает на их особую устойчивость к таким испытаниям. Тем не менее обсуждение продолжается, поскольку многие формы микробов на Земле демонстрируют удивительную выносливость и способность выдерживать экстремальные условия.
Исследователи подчёркивают: жизнь могла возникнуть на Земле естественным путём, и 290 миллионов лет — достаточный срок для формирования первых живых структур. Однако возможность "марсианского импорта" по-прежнему рассматривается как одна из рабочих гипотез. Доказательств её пока недостаточно, но собранные факты позволяют сравнивать сценарии, не исключая ни один из них.
"Если жизнь попала с Марса на Землю в течение первых 500 миллионов лет существования нашей Солнечной системы, то почему за последующие четыре миллиарда лет она не распространилась с Земли на остальную часть Солнечной системы? Может быть, мы все-таки не марсиане", — отметил доцент Шон Джордан.
Параллельно известно, что от 4,2 до 3,7 миллиарда лет назад Марс постепенно терял воду: реки и озёра исчезали под воздействием солнечного ветра, который разрушал атмосферу. Именно этому периоду приписывают окончательное изменение климата планеты.
Каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны. Марсианская теория позволяет объяснить раннее возникновение сложных микробных сообществ, но осложняется космическими рисками. Земной путь убедителен с точки зрения доступных ресурсов и условий.
Основные преимущества и ограничения выглядят так:
Такой сценарий теоретически возможен, но требует очень стойких микроорганизмов и удачного стечения обстоятельств.
Он сформировался раньше Земли и, вероятно, дольше сохранял условия, подходящие для химической эволюции.
Нет. Учёные опираются на сопоставление данных о ранних условиях и биологических следах, но подтверждений происхождения жизни с Марса пока не обнаружено.
