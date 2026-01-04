Красная планета раскрывает земные тайны: гигантские водоразделы ломают взгляд на прошлое Марса

Марсианские дренажные системы превышают 100 тыс. км² — PNAS

Марс долго считался планетой без сложной водной истории, но новые данные заставляют пересмотреть этот взгляд. Учёные обнаружили на Красной планете древнюю сеть водоразделов, по масштабам сопоставимую с крупнейшими земными дренажными системами. Эти структуры могли концентрировать воду, осадки и химические элементы, создавая потенциально благоприятные условия для жизни. Об этом сообщает PNAS.

Марс, который был похож на Землю

Современный Марс выглядит сухим и безжизненным, однако его поверхность хранит многочисленные следы воды. Дельты рек, озёрные отложения, русла и осадочные слои в кратере Езеро указывают на то, что миллиарды лет назад вода активно формировала рельеф планеты.

Главный вопрос долгое время заключался в масштабах этих процессов. Были ли это локальные эпизоды или устойчивая система, способная существовать достаточно долго для появления жизни.

Первая глобальная карта водоразделов

Новое исследование дало неожиданный ответ. Объединив глобальные топографические и геологические данные, учёные впервые составили карту марсианских водоразделов — территорий, где вода стекала в единые бассейны.

Выяснилось, что на Марсе существовало 16 крупных дренажных систем, некоторые из которых охватывали более 100 тысяч квадратных километров. Для планеты без тектонических плит это оказалось неожиданно сложной и организованной структурой.

Сравнение с Землёй

На Земле водораздел — это область, где осадки стекают в одну реку, озеро или океан. Сегодня на нашей планете насчитывается 91 бассейн площадью более 100 тысяч квадратных километров, крупнейший из которых — Амазонка — занимает около 6,2 млн км².

Марс выглядит скромнее: его водоразделов меньше, и они компактнее. Учёные связывают это с отсутствием тектоники плит, которая на Земле постоянно обновляет рельеф. Тем не менее даже ограниченные марсианские системы могли играть ключевую роль в истории планеты.

Небольшая площадь — огромная значимость

Хотя марсианские водоразделы занимают лишь около 5 % древней поверхности планеты, в них сосредоточено 42 % всех известных речных осадков.

Это делает их настоящими "архивами" водной активности Марса. Осадочные породы накапливают минералы, химические элементы и органические соединения, которые на Земле часто связаны с развитием жизни.

Почему именно здесь могла появиться жизнь

Там, где вода долго контактирует с горными породами, возникают химические реакции, способные обеспечивать энергию и питательные вещества для микроорганизмов.

Исследователи подчёркивают, что такие условия считаются одними из наиболее благоприятных для зарождения примитивной жизни. Поэтому древние марсианские водоразделы рассматриваются как приоритетные зоны для поиска биосигнатур.

Ключевые регионы для будущих миссий

Все 16 крупных бассейнов теперь рассматриваются как перспективные цели для будущих марсианских миссий. Детальное изучение этих районов может помочь ответить на фундаментальный вопрос: существовала ли когда-либо жизнь на Марсе.

Особый интерес вызывают области с плотными осадочными слоями, где вероятность сохранения химических и структурных следов прошлого особенно высока.

Популярные вопросы о водоразделах Марса

Сколько крупных водоразделов найдено?

Шестнадцать.

Почему они важны?

В них сосредоточена большая часть речных осадков.

Могла ли там быть жизнь?

Учёные считают эти зоны наиболее перспективными.