Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Красная планета раскрывает земные тайны: гигантские водоразделы ломают взгляд на прошлое Марса

Марсианские дренажные системы превышают 100 тыс. км² — PNAS
Наука

Марс долго считался планетой без сложной водной истории, но новые данные заставляют пересмотреть этот взгляд. Учёные обнаружили на Красной планете древнюю сеть водоразделов, по масштабам сопоставимую с крупнейшими земными дренажными системами. Эти структуры могли концентрировать воду, осадки и химические элементы, создавая потенциально благоприятные условия для жизни. Об этом сообщает PNAS.

Древние реки на Марсе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древние реки на Марсе

Марс, который был похож на Землю

Современный Марс выглядит сухим и безжизненным, однако его поверхность хранит многочисленные следы воды. Дельты рек, озёрные отложения, русла и осадочные слои в кратере Езеро указывают на то, что миллиарды лет назад вода активно формировала рельеф планеты.
Главный вопрос долгое время заключался в масштабах этих процессов. Были ли это локальные эпизоды или устойчивая система, способная существовать достаточно долго для появления жизни.

Первая глобальная карта водоразделов

Новое исследование дало неожиданный ответ. Объединив глобальные топографические и геологические данные, учёные впервые составили карту марсианских водоразделов — территорий, где вода стекала в единые бассейны.
Выяснилось, что на Марсе существовало 16 крупных дренажных систем, некоторые из которых охватывали более 100 тысяч квадратных километров. Для планеты без тектонических плит это оказалось неожиданно сложной и организованной структурой.

Сравнение с Землёй

На Земле водораздел — это область, где осадки стекают в одну реку, озеро или океан. Сегодня на нашей планете насчитывается 91 бассейн площадью более 100 тысяч квадратных километров, крупнейший из которых — Амазонка — занимает около 6,2 млн км².
Марс выглядит скромнее: его водоразделов меньше, и они компактнее. Учёные связывают это с отсутствием тектоники плит, которая на Земле постоянно обновляет рельеф. Тем не менее даже ограниченные марсианские системы могли играть ключевую роль в истории планеты.

Небольшая площадь — огромная значимость

Хотя марсианские водоразделы занимают лишь около 5 % древней поверхности планеты, в них сосредоточено 42 % всех известных речных осадков.
Это делает их настоящими "архивами" водной активности Марса. Осадочные породы накапливают минералы, химические элементы и органические соединения, которые на Земле часто связаны с развитием жизни.

Почему именно здесь могла появиться жизнь

Там, где вода долго контактирует с горными породами, возникают химические реакции, способные обеспечивать энергию и питательные вещества для микроорганизмов.
Исследователи подчёркивают, что такие условия считаются одними из наиболее благоприятных для зарождения примитивной жизни. Поэтому древние марсианские водоразделы рассматриваются как приоритетные зоны для поиска биосигнатур.

Ключевые регионы для будущих миссий

Все 16 крупных бассейнов теперь рассматриваются как перспективные цели для будущих марсианских миссий. Детальное изучение этих районов может помочь ответить на фундаментальный вопрос: существовала ли когда-либо жизнь на Марсе.
Особый интерес вызывают области с плотными осадочными слоями, где вероятность сохранения химических и структурных следов прошлого особенно высока.

Популярные вопросы о водоразделах Марса

Сколько крупных водоразделов найдено?
Шестнадцать.

Почему они важны?
В них сосредоточена большая часть речных осадков.

Могла ли там быть жизнь?
 Учёные считают эти зоны наиболее перспективными.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы марс наука космос
Новости Все >
Исследователи из Нидерландов связали простуду в отпуске с эффектом leisure sickness
Открытая ванная комната заменяет душевые кабины в новых интерьерах — Ouest France
Якамейн — традиционный суп Нового Орлеана на говяжьем бульоне — Allrecipes
Инвесторы США готовят портфели для мартовской поездки в Венесуэлу — Business Insider
3D-анализ костей показал двуногое передвижение Sahelanthropus tchadensis
Сорняки на участке стали источником мульчи и удобрений
Повышенная влажность в квартире приводит к конденсату и повреждению отделки
Обмороки и аритмия перед внезапной остановкой сердца — кардиолог Яковлев
Лимонно-горчичный соус подчеркивает вкус рукколы — кулинары
Щетка и скребок зимой обеспечили обзор и соблюдение ПДД
Сейчас читают
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Авто
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Птицы закладывают змеиную кожу в гнезда для отпугивания хищников
Домашние животные
Птицы закладывают змеиную кожу в гнезда для отпугивания хищников
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Новости спорта
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
Последние материалы
Инвесторы США готовят портфели для мартовской поездки в Венесуэлу — Business Insider
3D-анализ костей показал двуногое передвижение Sahelanthropus tchadensis
Сорняки на участке стали источником мульчи и удобрений
На Соловках круглый год проживают около 800 человек
Сокращение светового дня влияет на гормональный фон собаки — ветеринар Джордин Зоу
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Повышенная влажность в квартире приводит к конденсату и повреждению отделки
Использование двух тушей усиливает объем и длину ресниц
Средние и поздние сорта капусты сеют в конце марта
Каньоны Антарктиды влияют на движение океанических вод — Marine Geology
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.