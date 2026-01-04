Подо льдом — мир, которого никто не ожидал: каньоны Антарктиды переписывают модели климата

Каньоны Антарктиды влияют на движение океанических вод — Marine Geology

Под толщей ледяных вод у берегов Антарктиды скрывается сложный подводный ландшафт, о масштабах которого раньше лишь догадывались. Новые данные показали, что морское дно здесь больше похоже на разветвлённый лабиринт, чем на ровную равнину. Эта сеть способна влиять на движение океанических масс и, как следствие, на климат всей планеты. Об этом сообщает журнал Marine Geology.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Ледник

Неожиданная карта Южного океана

Международная команда исследователей под руководством Дэвида Амброза из Барселонского университета и Риккардо Арозио из Университетского колледжа Корка проанализировала данные IBCSO v2 — самой детализированной батиметрической модели Южного океана на сегодняшний день.

Эта карта охватывает акваторию южнее 50-й параллели и имеет разрешение 500x500 метров, что существенно превосходит предыдущие версии. Благодаря такой точности учёным удалось выявить 332 системы подводных каньонов, часть из которых уходит в глубины более чем на четыре километра.

Подводные каньоны как ключ к пониманию рельефа

Обнаруженное количество структур оказалось значительно выше прежних оценок. Это наглядно показало, насколько сложен рельеф морского дна у Антарктиды и какую роль он играет в формировании океанической динамики.

Анализ также выявил заметные различия между регионами континента, что помогло по-новому взглянуть на историю формирования ледниковых щитов.

Восток и Запад Антарктиды: два разных сценария

В Восточной Антарктиде преобладают протяжённые и разветвлённые каньоны с относительно пологими профилями. Учёные связывают их форму с длительным воздействием ледников, постепенным накоплением осадков и медленными геологическими процессами.

Западная Антарктида, напротив, характеризуется более короткими и крутыми каньонами. Такая структура указывает на более "молодой" ландшафт, сформировавшийся в иных условиях. Эти различия подтверждают гипотезу о том, что восточный ледяной щит значительно старше западного.

Почему каньоны важны для океана

Подводные каньоны — это не просто следы древних процессов. Они работают как естественные коридоры, соединяющие шельфовые зоны с глубоководными областями океана.

Именно по этим путям движутся антарктические придонные воды — одни из самых плотных и холодных на планете. Эти потоки являются частью глобального океанического "конвейера", который участвует в распределении тепла и кислорода по всей системе мирового океана.

Связь с таянием ледников

Рельеф дна также влияет на проникновение более тёплых вод к основаниям шельфовых ледников. В отдельных районах, например в море Амундсена, именно форма подводных каньонов определяет траекторию таких потоков.

Некоторые исследования показывают, что приполярные глубокие воды способны достигать ледниковых оснований, ускоряя процессы таяния. Это делает детальное знание батиметрии критически важным для оценки устойчивости ледяных щитов.

Проблема недостаточных данных

Недостаточная детализация карт морского дна остаётся серьёзным препятствием для климатических и океанографических моделей. Без точных данных сложно корректно воспроизводить циркуляцию вод и прогнозировать изменения климата.

Ситуация осложняется тем, что значительная часть мирового океана до сих пор изучена фрагментарно, а полярные регионы остаются одними из самых труднодоступных для исследований.

Зачем нужно продолжать картографирование

Авторы работы подчёркивают: высокоточное батиметрическое картирование необходимо не только для понимания геологического прошлого, но и для прогнозирования будущего.

Чем лучше исследователи понимают структуру морского дна, тем точнее можно оценить взаимодействие океана и ледников, а также роль Антарктиды в глобальной климатической системе.

Популярные вопросы о подводных каньонах Антарктиды

Сколько каньонов обнаружено?

332 системы.

Почему они важны?

Они направляют океанические течения и влияют на климат.

Все ли районы изучены?

Нет, многие участки всё ещё требуют детального картирования.