Сутки на Земле рассыпаются по минутам: раковины моллюсков выдали космический разрыв прошлого

Луна ежегодно удаляется от Земли на 3,8 см — Science

Сутки на Земле когда-то были короче, а год — длиннее, и это не теория, а факт, зафиксированный в камне. Учёные восстановили ритм планеты десятки миллионов лет назад, изучив древние морские раковины. Оказалось, что причина перемен — медленное, но неотвратимое удаление Луны от Земли. Об этом сообщает журнал Science.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Луна и Земля в космосе

Луна была ближе — дни короче

Современные сутки длятся 24 часа, но так было не всегда. В конце мелового периода, около 70 миллионов лет назад, день на Земле занимал примерно 23,5 часа. Этот вывод сделали на основе анализа окаменелых раковин двустворчатых моллюсков Torreites sanchezi.

Их раковины сохраняют микроскопические полосы роста, формирующиеся ежедневно. Подсчитав количество таких полос за год, исследователи установили, что в то время год состоял примерно из 372 суток. Больше дней — значит, каждый из них был короче.

Как раковины стали часами планеты

Исследование, опубликованное в Paleoceanography and Paleoclimatology в 2020 году, показало, что морские организмы буквально записывают ритмы Земли. Суточные и сезонные циклы роста в раковинах позволяют реконструировать вращение планеты в далёком прошлом.

Эти данные хорошо согласуются с космологической моделью происхождения Луны. Считается, что она образовалась около 4,5 миллиарда лет назад после столкновения Земли с протопланетой размером с Марс. Тогда спутник находился значительно ближе, занимая огромную часть ночного неба.

Почему Луна удаляется от Земли

Ключевой механизм — приливное взаимодействие. Гравитация Луны вызывает приливы в океанах, формируя два водяных "горба". Земля вращается быстрее, чем Луна движется по орбите, поэтому приливный выступ слегка смещён вперёд.

Это создаёт дополнительный гравитационный момент, который постепенно ускоряет Луну и переводит её на более далёкую орбиту. В результате спутник ежегодно удаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра.

"Мы можем измерить это движение с миллиметровой точностью благодаря лазерным отражателям, оставленным миссиями "Аполлон"", — отмечается в научных обзорах.

Как это влияет на вращение Земли

Удаление Луны происходит не "бесплатно". Энергия, необходимая для расширения её орбиты, берётся из вращения Земли. Планета постепенно теряет угловой момент, из-за чего её вращение замедляется.

В материалах The Conversation подчёркивается: именно поэтому сутки медленно, но неуклонно удлиняются. Процесс крайне медленный — чтобы день стал длиннее хотя бы на несколько минут, нужны миллионы лет, — но он непрерывен.

Последствия для климата и жизни

Изменение длины суток влияет не только на астрономические расчёты. Оно отражается на приливах, океанической циркуляции и климатических ритмах. В долгосрочной перспективе такие сдвиги могут влиять и на эволюцию живых организмов, адаптирующихся к суточным и сезонным циклам.

Таким образом, взаимодействие Земли и Луны связывает геологическую историю, климат и биосферу в единую систему.

Постепенная перестройка системы Земля — Луна

Современные исследования объединяют данные палеонтологии, астрофизики и геофизики. Они показывают, что удаление Луны — не абстрактное явление, а фундаментальный процесс, продолжающий формировать планету.

Ритмы, к которым человечество привыкло за историческое время, не являются постоянными. Они — лишь момент в длинной цепи изменений, запущенных космическим событием миллиардолетней давности.

Популярные вопросы о движении Луны

Удаляется ли Луна и сегодня?

Да, примерно на 3,8 см в год.

Опасно ли это для Земли?

Нет, процесс крайне медленный и стабильный.

Будут ли сутки длиннее?

Да, но заметно это станет лишь через миллионы лет.