Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Мегалодон опоздал: океанами уже правила гигантская акула, сломавшая привычную историю хищников

Древняя акула превзошла по размеру современных белых акул — палеонтолог Кир
Наука

Задолго до появления мегалодона океаны уже знали хищников по-настоящему исполинских масштабов. Новое исследование показало, что одна из древних акул превосходила по размерам современных белых акул и охотилась у берегов Австралии более 100 миллионов лет назад. Находка меняет представления о времени появления гигантов в морях.

Акула
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Акула

Акула-гигант задолго до мегалодона

Палеонтологи изучили пять позвонков, обнаруженных на австралийском побережье, и пришли к выводу, что древняя акула могла достигать примерно восьми метров в длину. Это заметно больше средних размеров современных больших белых акул, которые редко превышают шесть метров. Такая оценка основана на сопоставлении размеров позвонков с известными анатомическими пропорциями хрящевых рыб.

"Со стороны она выглядела бы как современная гигантская акула, и в этом её прелесть. Эта модель тела работала 115 миллионов лет, как история эволюционного успеха", — сказал старший куратор Шведского музея естественной истории Бенджамин Кир.

Интересно, что подобные находки хорошо вписываются в картину морской эволюции, где рядом с меняющимися видами существуют и формы, напоминающие живое ископаемое без эволюции на протяжении десятков миллионов лет.

Что это значит для эволюции акул

Акулы существуют на Земле около 450 миллионов лет, но предки современных белых акул появились сравнительно поздно и долгое время оставались небольшими. Ранее считалось, что настоящие гиганты возникли лишь около 100 миллионов лет назад, однако новые данные сдвигают эту границу в прошлое. Это говорит о том, что крупные размеры у акул возникали не один раз и были успешной стратегией выживания.

Такие открытия перекликаются с более широкими процессами биологической истории, где периоды резких изменений и катастроф, нередко становились толчком к появлению новых доминирующих форм жизни.

Древняя акула и мегалодон

Древняя акула длиной около восьми метров уступала мегалодону, который, по оценкам, мог вырастать до 17 метров. Однако по отношению к своему времени она была столь же грозным хищником, как мегалодон в более поздние эпохи. Обе формы демонстрируют, что океаны неоднократно "производили" сверхкрупных хищников. Об этом сообщает Communications Biology.

Плюсы и минусы открытия

Это открытие расширяет знания об эволюции морских экосистем и помогает точнее выстраивать эволюционное древо акул. В то же время исследование опирается на ограниченное число находок, поэтому требует подтверждения новыми окаменелостями.

Популярные вопросы о древних гигантских акулах

Когда жила эта акула?

Около 115 миллионов лет назад, в меловом периоде.

Была ли она предком мегалодона?

Прямых доказательств нет, но у неё, вероятно, были собственные предки и эволюционная линия.

Почему находят так мало останков?

Хрящевой скелет акул плохо сохраняется в ископаемой летописи.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые
Новости Все >
Банки Германии увеличили резервы из-за роста просрочки — риск-менеджер Илья Гусев
Агент Тимур Гурцкая назвал результаты "Зенита" провалом года
Анафилактический шок случился у клиентки во время косметологической процедуры
Александр Легков пожелал Непряевой и Коростелеву медаль Олимпиады-2026
Мягкое покрытие седины и глоссинг вытесняют полное окрашивание — Bovary
Ипотечный портфель банков вырос до 21,3 трлн рублей — ЦБ РФ
Журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Коростелева фаворитом Олимпиады
Рыба и мясо поднимали чек в 2025 году
Поздние праздничные ужины замедляют пищеварение и ухудшают сон — Marie Claire
Сметана делает пирог "Зебра" нежным, как облако
Сейчас читают
Кожаная куртка прямого кроя вошла в офисный дресс-код 2026 — ELLE
Красота и стиль
Кожаная куртка прямого кроя вошла в офисный дресс-код 2026 — ELLE
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Недвижимость
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Жир выбирает высоту: средства, которые снимают липкую плёнку со шкафов без вреда
Жир выбирает высоту: средства, которые снимают липкую плёнку со шкафов без вреда
Последние материалы
Анафилактический шок случился у клиентки во время косметологической процедуры
Александр Легков пожелал Непряевой и Коростелеву медаль Олимпиады-2026
Овощная заливка защищает куриное филе от пересыхания
Мягкое покрытие седины и глоссинг вытесняют полное окрашивание — Bovary
Ипотечный портфель банков вырос до 21,3 трлн рублей — ЦБ РФ
Журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Коростелева фаворитом Олимпиады
Ретроградный Меркурий длится около 21 дня
Ледяной ветер повреждает эскаллонию сильнее морозов
Древняя акула превзошла по размеру современных белых акул — палеонтолог Кир
Рыба и мясо поднимали чек в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.