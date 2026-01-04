Мегалодон опоздал: океанами уже правила гигантская акула, сломавшая привычную историю хищников

Древняя акула превзошла по размеру современных белых акул — палеонтолог Кир

Задолго до появления мегалодона океаны уже знали хищников по-настоящему исполинских масштабов. Новое исследование показало, что одна из древних акул превосходила по размерам современных белых акул и охотилась у берегов Австралии более 100 миллионов лет назад. Находка меняет представления о времени появления гигантов в морях.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Акула

Акула-гигант задолго до мегалодона

Палеонтологи изучили пять позвонков, обнаруженных на австралийском побережье, и пришли к выводу, что древняя акула могла достигать примерно восьми метров в длину. Это заметно больше средних размеров современных больших белых акул, которые редко превышают шесть метров. Такая оценка основана на сопоставлении размеров позвонков с известными анатомическими пропорциями хрящевых рыб.

"Со стороны она выглядела бы как современная гигантская акула, и в этом её прелесть. Эта модель тела работала 115 миллионов лет, как история эволюционного успеха", — сказал старший куратор Шведского музея естественной истории Бенджамин Кир.

Интересно, что подобные находки хорошо вписываются в картину морской эволюции, где рядом с меняющимися видами существуют и формы, напоминающие живое ископаемое без эволюции на протяжении десятков миллионов лет.

Что это значит для эволюции акул

Акулы существуют на Земле около 450 миллионов лет, но предки современных белых акул появились сравнительно поздно и долгое время оставались небольшими. Ранее считалось, что настоящие гиганты возникли лишь около 100 миллионов лет назад, однако новые данные сдвигают эту границу в прошлое. Это говорит о том, что крупные размеры у акул возникали не один раз и были успешной стратегией выживания.

Такие открытия перекликаются с более широкими процессами биологической истории, где периоды резких изменений и катастроф, нередко становились толчком к появлению новых доминирующих форм жизни.

Древняя акула и мегалодон

Древняя акула длиной около восьми метров уступала мегалодону, который, по оценкам, мог вырастать до 17 метров. Однако по отношению к своему времени она была столь же грозным хищником, как мегалодон в более поздние эпохи. Обе формы демонстрируют, что океаны неоднократно "производили" сверхкрупных хищников. Об этом сообщает Communications Biology.

Плюсы и минусы открытия

Это открытие расширяет знания об эволюции морских экосистем и помогает точнее выстраивать эволюционное древо акул. В то же время исследование опирается на ограниченное число находок, поэтому требует подтверждения новыми окаменелостями.

Популярные вопросы о древних гигантских акулах

Когда жила эта акула?

Около 115 миллионов лет назад, в меловом периоде.

Была ли она предком мегалодона?

Прямых доказательств нет, но у неё, вероятно, были собственные предки и эволюционная линия.

Почему находят так мало останков?

Хрящевой скелет акул плохо сохраняется в ископаемой летописи.