Мегалодон опоздал: океанами уже правила гигантская акула, сломавшая привычную историю хищников

Задолго до появления мегалодона океаны уже знали хищников по-настоящему исполинских масштабов. Новое исследование показало, что одна из древних акул превосходила по размерам современных белых акул и охотилась у берегов Австралии более 100 миллионов лет назад. Находка меняет представления о времени появления гигантов в морях.
Палеонтологи изучили пять позвонков, обнаруженных на австралийском побережье, и пришли к выводу, что древняя акула могла достигать примерно восьми метров в длину. Это заметно больше средних размеров современных больших белых акул, которые редко превышают шесть метров. Такая оценка основана на сопоставлении размеров позвонков с известными анатомическими пропорциями хрящевых рыб.
"Со стороны она выглядела бы как современная гигантская акула, и в этом её прелесть. Эта модель тела работала 115 миллионов лет, как история эволюционного успеха", — сказал старший куратор Шведского музея естественной истории Бенджамин Кир.
Интересно, что подобные находки хорошо вписываются в картину морской эволюции, где рядом с меняющимися видами существуют и формы, напоминающие живое ископаемое без эволюции на протяжении десятков миллионов лет.
Акулы существуют на Земле около 450 миллионов лет, но предки современных белых акул появились сравнительно поздно и долгое время оставались небольшими. Ранее считалось, что настоящие гиганты возникли лишь около 100 миллионов лет назад, однако новые данные сдвигают эту границу в прошлое. Это говорит о том, что крупные размеры у акул возникали не один раз и были успешной стратегией выживания.
Такие открытия перекликаются с более широкими процессами биологической истории, где периоды резких изменений и катастроф, нередко становились толчком к появлению новых доминирующих форм жизни.
Древняя акула длиной около восьми метров уступала мегалодону, который, по оценкам, мог вырастать до 17 метров. Однако по отношению к своему времени она была столь же грозным хищником, как мегалодон в более поздние эпохи. Обе формы демонстрируют, что океаны неоднократно "производили" сверхкрупных хищников. Об этом сообщает Communications Biology.
Это открытие расширяет знания об эволюции морских экосистем и помогает точнее выстраивать эволюционное древо акул. В то же время исследование опирается на ограниченное число находок, поэтому требует подтверждения новыми окаменелостями.
Около 115 миллионов лет назад, в меловом периоде.
Прямых доказательств нет, но у неё, вероятно, были собственные предки и эволюционная линия.
Хрящевой скелет акул плохо сохраняется в ископаемой летописи.
