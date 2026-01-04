Антарктида оказалась изрезанной изнутри: под океаном обнаружены сотни гигантских каньонов

Батиметрия обнаружила каньоны глубиной более 4000 метров

Антарктида остаётся одной из самых малоизученных территорий Земли, особенно если речь идёт о скрытом под толщей воды рельефе. Новое исследование показало, что подводный ландшафт у берегов континента гораздо сложнее, чем считалось ранее. Эти данные меняют представление о циркуляции океана и её роли в климатических процессах.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Исследователи в Антарктиде

Что скрывает дно Южного океана

Учёные выявили 332 системы подводных каньонов вокруг Антарктиды. Некоторые из них уходят на глубину более 4000 метров, что значительно превышает прежние оценки. Для анализа использовалась обновлённая Международная батиметрическая карта Южного океана IBCSO v2 с высоким разрешением, позволившая рассмотреть детали, ранее недоступные исследователям.

Работу выполнили Давид Амброс из Университета Барселоны и Риккардо Арозио из Университетского колледжа Корка. Благодаря точной картографии стало ясно, что морское дно здесь не однородно, а изрезано сложной сетью природных структур.

Восточная и Западная Антарктида: разные истории

Исследование выявило заметные различия между регионами. В Восточной Антарктиде преобладают длинные и разветвлённые каньоны с пологими склонами, что указывает на длительное воздействие ледников и постепенное накопление осадков. В Западной Антарктиде каньоны короче и круче, что говорит о более позднем формировании рельефа.

Эти различия поддерживают гипотезу о том, что Восточный антарктический ледниковый щит старше Западного. Ранее это предположение основывалось на осадочных данных, а теперь получило подтверждение и на уровне крупномасштабной геоморфологии.

Роль каньонов в океанических процессах

Подводные каньоны выполняют функцию естественных коридоров между шельфом и глубоким океаном. Через них происходит обмен водой, теплом и осадками, что напрямую влияет на формирование антарктических глубинных вод. Эти водные массы являются важной частью глобальной циркуляции океана и связаны с процессами, лежащими в основе изменения климата.

Кроме того, рельеф дна способен направлять тёплые течения, включая циркумполярные глубинные воды, к шельфовым ледникам. В таких районах, как море Амундсена, именно форма дна определяет, насколько интенсивно тёплая вода воздействует на лёд.

Почему это усложняет прогнозы

Авторы подчёркивают, что климатические и океанографические модели часто не учитывают сложный рельеф морского дна. При недостатке детальных данных точность прогнозов снижается, особенно в условиях ускоряющегося глобального потепления.

Проблема остаётся актуальной, поскольку значительная часть морского дна планеты до сих пор картографирована лишь в общих чертах. Антарктика в этом смысле остаётся одним из самых "белых пятен" на карте Земли. Об этом сообщает Marine Geology.

Прежние и новые представления

Ранее дно Южного океана считалось относительно ровным и слабо структурированным. Новые данные показывают противоположное: сотни каньонов формируют сложную систему, активно влияющую на движение воды и тепла. Это требует пересмотра подходов к моделированию океанических процессов.

Плюсы и минусы открытия

С одной стороны, исследование даёт более точное понимание роли Антарктиды в климатической системе. С другой — подчёркивает, насколько ограничены наши знания о морском дне и как много ещё предстоит изучить.

Популярные вопросы об открытии подводных каньонов Антарктиды

Сколько подводных каньонов обнаружили?

Учёные идентифицировали 332 системы, некоторые глубиной более 4000 метров.

Как они связаны с климатом?

Каньоны влияют на формирование глубинных вод и могут усиливать приток тёплых течений к ледникам.

Изучено ли дно Антарктиды полностью?

Нет, большая часть морского дна всё ещё требует детальной картографии.