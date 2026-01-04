Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Антарктида оказалась изрезанной изнутри: под океаном обнаружены сотни гигантских каньонов

Батиметрия обнаружила каньоны глубиной более 4000 метров
Наука

Антарктида остаётся одной из самых малоизученных территорий Земли, особенно если речь идёт о скрытом под толщей воды рельефе. Новое исследование показало, что подводный ландшафт у берегов континента гораздо сложнее, чем считалось ранее. Эти данные меняют представление о циркуляции океана и её роли в климатических процессах.

Исследователи в Антарктиде
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Исследователи в Антарктиде

Что скрывает дно Южного океана

Учёные выявили 332 системы подводных каньонов вокруг Антарктиды. Некоторые из них уходят на глубину более 4000 метров, что значительно превышает прежние оценки. Для анализа использовалась обновлённая Международная батиметрическая карта Южного океана IBCSO v2 с высоким разрешением, позволившая рассмотреть детали, ранее недоступные исследователям.

Работу выполнили Давид Амброс из Университета Барселоны и Риккардо Арозио из Университетского колледжа Корка. Благодаря точной картографии стало ясно, что морское дно здесь не однородно, а изрезано сложной сетью природных структур.

Восточная и Западная Антарктида: разные истории

Исследование выявило заметные различия между регионами. В Восточной Антарктиде преобладают длинные и разветвлённые каньоны с пологими склонами, что указывает на длительное воздействие ледников и постепенное накопление осадков. В Западной Антарктиде каньоны короче и круче, что говорит о более позднем формировании рельефа.

Эти различия поддерживают гипотезу о том, что Восточный антарктический ледниковый щит старше Западного. Ранее это предположение основывалось на осадочных данных, а теперь получило подтверждение и на уровне крупномасштабной геоморфологии.

Роль каньонов в океанических процессах

Подводные каньоны выполняют функцию естественных коридоров между шельфом и глубоким океаном. Через них происходит обмен водой, теплом и осадками, что напрямую влияет на формирование антарктических глубинных вод. Эти водные массы являются важной частью глобальной циркуляции океана и связаны с процессами, лежащими в основе изменения климата.

Кроме того, рельеф дна способен направлять тёплые течения, включая циркумполярные глубинные воды, к шельфовым ледникам. В таких районах, как море Амундсена, именно форма дна определяет, насколько интенсивно тёплая вода воздействует на лёд.

Почему это усложняет прогнозы

Авторы подчёркивают, что климатические и океанографические модели часто не учитывают сложный рельеф морского дна. При недостатке детальных данных точность прогнозов снижается, особенно в условиях ускоряющегося глобального потепления.

Проблема остаётся актуальной, поскольку значительная часть морского дна планеты до сих пор картографирована лишь в общих чертах. Антарктика в этом смысле остаётся одним из самых "белых пятен" на карте Земли. Об этом сообщает Marine Geology.

Прежние и новые представления

Ранее дно Южного океана считалось относительно ровным и слабо структурированным. Новые данные показывают противоположное: сотни каньонов формируют сложную систему, активно влияющую на движение воды и тепла. Это требует пересмотра подходов к моделированию океанических процессов.

Плюсы и минусы открытия

С одной стороны, исследование даёт более точное понимание роли Антарктиды в климатической системе. С другой — подчёркивает, насколько ограничены наши знания о морском дне и как много ещё предстоит изучить.

Популярные вопросы об открытии подводных каньонов Антарктиды

Сколько подводных каньонов обнаружили?

Учёные идентифицировали 332 системы, некоторые глубиной более 4000 метров.

Как они связаны с климатом?

Каньоны влияют на формирование глубинных вод и могут усиливать приток тёплых течений к ледникам.

Изучено ли дно Антарктиды полностью?

Нет, большая часть морского дна всё ещё требует детальной картографии.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука климат ученые антарктида
Новости Все >
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Слизни повредили овощи и рассаду за несколько ночей
Mercedes ограничил заряд электрокроссоверов EQB до 80% — Carscoops
В январе 2026 года Юпитер, Луна и астероид Гармония окажутся в оппозиции — Popsci
Хлопковые полотенца под горшками снижают риск конденсата на листьях зимой — Actualno
Запасы газа в европейских ПХГ стремительно сокращаются — GIE
Китайский Новый год начинают с двухнедельных праздников – культурологи
Планка снижает риск болей в пояснице при регулярном выполнении — тренеры
Зимой вредители чаще проникают в дома через щели и коммуникации — Martha Stewart
Подголовник на уровне ушей снизил риск травм — инженер Джастин Саммонс
Сейчас читают
Бордовый остаётся мягкой альтернативой чёрному в нейл-арте
Красота и стиль
Бордовый остаётся мягкой альтернативой чёрному в нейл-арте
Птицы закладывают змеиную кожу в гнезда для отпугивания хищников
Домашние животные
Птицы закладывают змеиную кожу в гнезда для отпугивания хищников
Спатифиллум стал популярным комнатным растением зимой 2026 года
Садоводство, цветоводство
Спатифиллум стал популярным комнатным растением зимой 2026 года
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Последние материалы
Нашатырный спирт усиливает действие порошка при стирке
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Батиметрия обнаружила каньоны глубиной более 4000 метров
Слизни повредили овощи и рассаду за несколько ночей
Mercedes ограничил заряд электрокроссоверов EQB до 80% — Carscoops
Скандинавский метод сна повышает удовлетворенность сном у пар — CNET
В январе 2026 года Юпитер, Луна и астероид Гармония окажутся в оппозиции — Popsci
Хлопковые полотенца под горшками снижают риск конденсата на листьях зимой — Actualno
Дата рождения 19 связана с лидерством и ответственностью
Шерстяная косынка заменяет шапки в зимних образах без вреда укладке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.