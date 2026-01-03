Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Антарктида оказалась архивом Земли: подо льдом нашли жизнь, пережившую катастрофу

Бурение выявило экосистему Антарктиды возрастом 34 млн лет
Наука

Под толщей антарктического льда, сравнимой с высотой двух небоскрёбов, исследователи наткнулись на следы мира, который исчез задолго до появления человека. На глубине около двух километров бур вскрыл слои, хранящие отпечатки древней жизни и климата, не похожего на современный. Эти находки меняют представление о прошлом континента и его роли в климатической истории планеты.

Бурение льда
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Бурение льда

Что скрывал лед миллионы лет

Работа началась в условиях, где любое движение даётся с трудом: мороз, ветер и бесконечная белизна. Когда керн оказался на поверхности, стало ясно, что подо льдом сохранились не просто минералы, а целая летопись экосистемы. В образцах обнаружили пыльцу, фрагменты растений и микроскопические следы организмов, напоминающих формы жизни умеренных широт.

Исследователи отмечают, что подобные находки перекликаются с данными о микроорганизмах, выживавших в экстремальных условиях, о чём ранее говорили работы вроде исследования про антарктические льды и бактерии. Это подтверждает, что даже в эпохи глобальных перемен жизнь находила убежища.

Антарктида до великого похолодания

Около 34 миллионов лет назад континент выглядел иначе: реки, заболоченные равнины и леса формировали устойчивый биом. Химический анализ осадков показал, что климат был мягким и влажным, а экосистема существовала достаточно долго, чтобы оставить мощные органические слои.

Резкое похолодание изменило всё. Перестройка океанических течений и формирование ледяного щита стали частью глобальных процессов, которые, как считают учёные, влияли на судьбы цивилизаций и природных систем — подобно тому, как климатические сдвиги отражались в истории, описанной в материале о влиянии климата на империи.

Как исследуют затерянный мир сегодня

Чтобы добраться до древних слоёв, применяют бурение горячей водой — метод, позволяющий создать гладкий канал во льду без его разрушения. Основная сложность заключается в том, чтобы туннель не замёрз вновь и не повредил образцы. Об этом сообщает Accesscleaningservice.

Плюсы и минусы глубокого бурения

Метод даёт доступ к уникальным данным и минимально вмешивается в среду. Однако он требует огромных энергетических затрат и сложной логистики в условиях полярного климата.

Популярные вопросы о древней Антарктиде

Можно ли считать эти находки доказательством древней жизни?

Они указывают на существование благоприятных условий, но требуют дальнейших исследований.

Почему именно Антарктида так важна для науки?

Лёд законсервировал данные о климате и биосфере, недоступные в других регионах.

Что это даёт современным климатологам?

Понимание прошлых переломных моментов помогает точнее оценивать риски будущих изменений.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука климат антарктида
Новости Все >
Подогрев руля повысил точность манёвров на скользкой дороге
Почему соевый соус нельзя использовать в чистом виде — объясняет кулинар
Зимняя подкормка комнатных растений повышает риск повреждения корней — Actualno
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Десятки тонн лосося преградили путь немецким автомобилистам — Bild
Зимой у большинства людей снижается уровень витамина D — эндокринолог
Исламораду признали мировой столицей спортивной рыбалки — гиды
Тёплый минимализм применяют для уютных интерьеров без перегруза — Martha Stewart
Владельцы Tesla чаще оправдывают нарушения на дороге — CAR & MOTOR
Пожелтение ногтей усиливается при дефиците витаминов и частом маникюре — Jenny
Сейчас читают
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Наука и техника
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Последние материалы
Подогрев руля повысил точность манёвров на скользкой дороге
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Бурение выявило экосистему Антарктиды возрастом 34 млн лет
Почему соевый соус нельзя использовать в чистом виде — объясняет кулинар
Лошади начинают приветствие с обнюхивания ноздрей
Зимняя подкормка комнатных растений повышает риск повреждения корней — Actualno
Итальянки оживляют базовый образ украшениями с историей
Январь 2026 не благоприятен для быстрых заработков
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Десятки тонн лосося преградили путь немецким автомобилистам — Bild
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.