Антарктида оказалась архивом Земли: подо льдом нашли жизнь, пережившую катастрофу

Бурение выявило экосистему Антарктиды возрастом 34 млн лет

Под толщей антарктического льда, сравнимой с высотой двух небоскрёбов, исследователи наткнулись на следы мира, который исчез задолго до появления человека. На глубине около двух километров бур вскрыл слои, хранящие отпечатки древней жизни и климата, не похожего на современный. Эти находки меняют представление о прошлом континента и его роли в климатической истории планеты.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Бурение льда

Что скрывал лед миллионы лет

Работа началась в условиях, где любое движение даётся с трудом: мороз, ветер и бесконечная белизна. Когда керн оказался на поверхности, стало ясно, что подо льдом сохранились не просто минералы, а целая летопись экосистемы. В образцах обнаружили пыльцу, фрагменты растений и микроскопические следы организмов, напоминающих формы жизни умеренных широт.

Исследователи отмечают, что подобные находки перекликаются с данными о микроорганизмах, выживавших в экстремальных условиях, о чём ранее говорили работы вроде исследования про антарктические льды и бактерии. Это подтверждает, что даже в эпохи глобальных перемен жизнь находила убежища.

Антарктида до великого похолодания

Около 34 миллионов лет назад континент выглядел иначе: реки, заболоченные равнины и леса формировали устойчивый биом. Химический анализ осадков показал, что климат был мягким и влажным, а экосистема существовала достаточно долго, чтобы оставить мощные органические слои.

Резкое похолодание изменило всё. Перестройка океанических течений и формирование ледяного щита стали частью глобальных процессов, которые, как считают учёные, влияли на судьбы цивилизаций и природных систем — подобно тому, как климатические сдвиги отражались в истории, описанной в материале о влиянии климата на империи.

Как исследуют затерянный мир сегодня

Чтобы добраться до древних слоёв, применяют бурение горячей водой — метод, позволяющий создать гладкий канал во льду без его разрушения. Основная сложность заключается в том, чтобы туннель не замёрз вновь и не повредил образцы. Об этом сообщает Accesscleaningservice.

Плюсы и минусы глубокого бурения

Метод даёт доступ к уникальным данным и минимально вмешивается в среду. Однако он требует огромных энергетических затрат и сложной логистики в условиях полярного климата.

Популярные вопросы о древней Антарктиде

Можно ли считать эти находки доказательством древней жизни?

Они указывают на существование благоприятных условий, но требуют дальнейших исследований.

Почему именно Антарктида так важна для науки?

Лёд законсервировал данные о климате и биосфере, недоступные в других регионах.

Что это даёт современным климатологам?

Понимание прошлых переломных моментов помогает точнее оценивать риски будущих изменений.