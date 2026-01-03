2000 лет огня: что заставляет этот остров извергаться так, будто им управляет невидимая сила

Стромболи извергается почти непрерывно уже более 2000 лет — IFLscience

Пока одни вулканы засыпали на тысячелетия, Стромболи продолжал работать почти без перерыва. Этот небольшой вулканический остров у берегов Италии извергает лаву так долго, что для геологов он стал живым учебником вулканической активности. Его история — это редкий пример почти непрерывного извержения на протяжении двух тысяч лет. Об этом сообщает IFLscience.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Извержение Вулкана

Вулкан, который почти никогда не спит

Стромболи расположен к северу от Сицилии и давно известен как один из самых активных вулканов планеты. Согласно общепринятой версии, первые задокументированные упоминания его извержений относятся к 350 году до нашей эры. С тех пор вулкан практически не прекращал активность.

Некоторые учёные предполагают, что Стромболи начал извергаться ещё раньше, однако именно античные источники дают наиболее надёжную хронологию, подтверждённую геологическими слоями лавы.

Почему его называют маяком Средиземноморья

Большая часть извержений Стромболи относится к умеренно взрывным. Это короткие, но частые выбросы раскалённой базальтовой лавы, которые взмывают в воздух на десятки и сотни метров.

Ночью эти вспышки создают яркое оранжевое свечение, видимое издалека. Именно поэтому моряки веками называли вулкан "маяком Средиземноморья" — он действительно служил ориентиром в море.

Стромболианский тип извержений

Частая, ритмичная активность вулкана дала название целому типу извержений — стромболианскому. Под этим термином понимают прерывистые и относительно кратковременные взрывы, при которых лава выбрасывается вверх без формирования гигантских столбов пепла.

Такие извержения выглядят эффектно, но чаще всего не приводят к масштабным разрушениям, что отличает Стромболи от более "агрессивных" вулканов.

Когда вулкан становится по-настоящему опасным

Несмотря на репутацию относительно "спокойного", Стромболи способен на гораздо более разрушительные эпизоды. Особенно интенсивный период активности длился с 1910 по 1931 год.

22 мая 1919 года вулкан выбросил обломок породы весом около тонны, который упал на деревню, вызвал пожары и даже цунами. Тогда были разрушены десятки домов, пострадали люди, а четыре человека погибли.

Самое мощное извержение XX века

11 сентября 1930 года произошло самое сильное извержение Стромболи в XX веке. Вулкан пережил два мощных взрыва, сформировав облако выбросов высотой около 2,5 километра.

В море устремились перегретые газо-пепловые потоки, а гигантские глыбы породы, одна из которых весила около 30 тонн, упали неподалёку от населённых районов. В результате погибли шесть человек, а остров серьёзно пострадал.

Почти непрерывная активность до наших дней

После краткого затишья в 1931 году вулкан снова проявил силу, а с 2 февраля 1934 года его активность продолжается без остановки до настоящего времени.

Именно эта непрерывность делает Стромболи уникальным: он считается самым долго извергающимся вулканом в мире, чья активность наблюдается и фиксируется на протяжении минимум 2000 лет.

Популярные вопросы о вулкане Стромболи

Почему он извергается так долго?

Из-за стабильного притока магмы из глубин земной коры.

Опасен ли он сегодня?

Да, несмотря на умеренный характер извержений.

Можно ли его предсказать?

Крупные взрывы частично прогнозируемы, но риск сохраняется всегда.