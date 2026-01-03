Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Амазонка входит в климат, которого Земля не видела 10 миллионов лет: природа даёт последний сигнал

Амазония впервые за 10 млн лет входит в гипертропию климата — IFLscience
Наука

Амазонские тропические леса входят в климатическое состояние, которого на планете не существовало миллионы лет. Усиливающаяся жара и засухи выводят экосистему за пределы привычных для тропиков условий, угрожая массовой гибелью деревьев. Учёные предупреждают, что последствия могут быть глобальными и затронуть климат всей Земли. Об этом сообщает IFLscience.

Река Амазонка
Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Амазонка

Что означает гипертропический климат

Исследователи используют термин "гипертропический", чтобы описать климатические условия, выходящие за рамки того, что сегодня считается нормой для тропических лесов. Речь идёт о сочетании экстремальной жары и длительных засух, при которых экосистема теряет способность к самовосстановлению.
По оценкам учёных, подобные биомы существовали на Земле от 10 до 40 миллионов лет назад, когда глобальная температура была значительно выше современной. Теперь аналогичные условия начинают формироваться в бассейне Амазонки.

"Когда происходят такие жаркие засухи, мы связываем этот климат с гипертропическими лесами, потому что они находятся за пределами того, что мы сейчас считаем тропическими лесами", — заявил ведущий автор исследования Джефф Чемберс.

Насколько часто это может происходить

Пока экстремальные засухи остаются относительно редкими, но ситуация быстро меняется. Согласно прогнозам, к концу XXI века гипертропические условия могут сохраняться в Амазонии до 150 дней в году.
Анализ демографических данных лесов за последние 30 лет показал, что в годы таких засух смертность деревьев увеличивается в среднем на 55 процентов. Это означает резкое сокращение биомассы и ослабление всей экосистемы.

Почему деревья начинают массово погибать

Чтобы понять механизмы вымирания, учёные изучали транспирацию — испарение влаги листьями — во время сильных эпизодов Эль-Ниньо в 2015 и 2023 годах. Наблюдения проводились в двух разных районах Амазонии.
Когда содержание влаги в почве снижалось примерно до одной трети от нормального объёма, деревья начинали закрывать устьица в листьях, чтобы сократить потерю воды. В результате резко падало поглощение углекислого газа, необходимого для фотосинтеза.

От углеродного голодания к гибели

Закрытые устьица приводят к так называемому углеродному голоданию. Деревья перестают получать достаточное количество углерода, их энергетические ресурсы истощаются, а затем наступает гидравлический коллапс.
В тканях растений образуются пузырьки воздуха — эмболии, которые блокируют движение воды по сосудистой системе.

"Если возникает достаточное количество эмболий, дерево просто погибает", — поясняет Джефф Чемберс.

Глобальные последствия для климата

Амазонские леса играют ключевую роль в регулировании углеродного баланса планеты. Массовая гибель деревьев и снижение способности выживших растений поглощать углекислый газ могут усилить глобальное потепление.
Проанализировав пять климатических моделей, исследователи пришли к выводу, что уже в ближайшие 20-40 лет гипертропические условия могут стать обычным явлением в сухой сезон. К 2100 году они рискуют закрепиться на протяжении всего года.

Можно ли остановить этот сценарий

Учёные подчёркивают, что развитие событий не является предопределённым. Ключевым фактором остаётся объём выбросов парниковых газов и скорость реакции человечества.

"От нас зависит, в какой степени мы будем способствовать созданию гипертропического климата. Если выбросы будут продолжаться без контроля, такие условия наступят гораздо раньше", — отмечает Чемберс.

Популярные вопросы о гипертропическом климате

Что такое гипертропический климат?
Это экстремальный режим жары и засух, выходящий за рамки привычных тропических условий

Когда он может стать постоянным?
 По прогнозам, в течение ближайших десятилетий в сухой сезон, а к 2100 году — круглый год.

Можно ли предотвратить этот сценарий?
 Да, при существенном сокращении выбросов и защите лесов.

