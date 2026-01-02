Пещера превратила его дни в хаос: 36 часов бодрствования, 12 сна — и никакой связи с реальностью

Геолог Мишель Сиффр прожил 63 дня в пещере без времени — IFLscience

Человек, который спустился в ледниковую пещеру всего ради геологических наблюдений, не ожидал, что тьма изменит его представления о времени. Его эксперимент без часов и солнечного света превратился в научное открытие, которое позже стало фундаментом новой биологической дисциплины. Спустя два месяца под землёй он понял, что вернулся другим человеком, сообщает IFLscience.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Человек в пещере

Как зародилась идея необычного эксперимента

Мишель Сиффр вырос в Ницце и получил образование геолога, однако именно случайная находка в Альпах изменила его научный путь. Он планировал краткое исследование ледника, но увеличил срок пребывания, решив провести под землёй два месяца без связи с внешним миром. Это решение стало отправной точкой будущей хронобиологии человека.

По словам Сиффра, условия были суровыми: температура держалась ниже нуля, влажность почти достигала полного насыщения, а снаряжение оставляло желать лучшего. Он сообщал, что постоянно мёрз, а тело остывало до 34°C. Несмотря на трудности, исследователь продолжал фиксировать изменения состояния и наблюдать свои реакции на полную изоляцию от времени.

Именно в этот период он впервые заметил, как искажается восприятие часов и суток. Подземный ритм не совпадал с привычным циклом Земли, и его внутренние сутки постепенно уходили от 24-часового режима.

Что произошло с биоритмами Сиффра

Сиффр планировал завершить эксперимент 14 сентября и был уверен, что у него впереди ещё месяц работы. Когда ему назвали реальную дату, он был потрясён: время для него будто текло вдвое медленнее.

Он обнаружил, что периоды бодрствования удлиняются, а циклы сна и отдыха становятся нерегулярными. Позднее, в новом подземном эксперименте, его внутренние сутки растянулись почти до 48 часов — тридцать шесть часов активности и двенадцать сна.

Те, кто повторял его опыт, также сообщали о нестабильных ритмах. У некоторых "дни" длились по три дня подряд, у других сон достигал более тридцати часов. Эти наблюдения показали: человек способен существовать вне солнечного ритма, опираясь на собственные биологические механизмы.

Реакция научного сообщества и последствия

Эксперименты Сиффра вызывали споры. Его упрекали в рискованном подходе, отмечали возможный вред пещерным экосистемам и сомневались в серьёзности его выводов. Однако время показало значимость проделанной работы. Полученные данные легли в основу исследований циркадных ритмов, процессов адаптации к смене часовых поясов, транскрипции генов и даже механизмов развития некоторых заболеваний.

Интерес к исследованиям проявили и военные структуры. В период холодной войны США и Франция изучали вопросы сна экипажей подводных лодок и космических миссий, и результаты Сиффра оказались востребованы.

Подземные эксперименты Сиффра и современные исследования сна

Эксперименты Сиффра отличались экстремальными условиями и длительной изоляцией. Современные лаборатории сна используют мягкие методы наблюдений, датчики, контролируемое освещение и медицинский мониторинг. Однако ключевые принципы — изучение внутренних часов и влияние среды — остаются общими. Такой подход позволяет лучше понимать реакцию организма на смену ритмов и условия длительных экспедиций. Подобные выводы пересекаются с тем, что известно о том, как недосып воздействует на работу мозга.

Популярные вопросы

Что изучает хронобиология

Работу внутренних биологических часов и их влияние на сон, обмен веществ и поведение.

Какие факторы сильнее всего влияют на биоритмы

Освещение, график работы, стресс, режим питания и смена часовых поясов.

Как выбрать оптимальный режим сна

Ориентироваться на собственный цикл бодрствования, постепенно корректировать время отхода ко сну и избегать резких изменений.