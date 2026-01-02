Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Взрыв без обломков и объяснений: что именно пронеслось над Сибирью в 1984 году и исчезло бесследно

Сибирский болид 1984 года оказался фрагментом кометы
Тайна Чулымского болида, яркого небесного явления, наблюдавшегося над Западной Сибирью 26 февраля 1984 года, получила принципиально новые доказательства спустя более четырёх десятилетий. Новые данные помогли не только понять происхождение этого феномена, но и расширяют представления о космических телах, входящих в атмосферу Земли.

Метеорит над лесом
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Метеорит над лесом

Что известно о Чулымском болиде

Вечером того февральского дня над территорией Томской области и Красноярского края появился яркий огненный шар, сопровождавшийся громким взрывом и ударной волной, зарегистрированной сейсмическими станциями. Никаких крупных фрагментов космического тела тогда найдено не было, что долго оставалось загадкой.

Исследование, опубликованное в журнале Литосфера в 2025 году, проливает свет на природу этого события. Международная команда российских и белорусских исследователей изучила образцы торфа, взятые вдоль предполагаемой трассы полёта болида.

Новые доказательства и их значение

Под электронным микроскопом в пробах были обнаружены микросферы из железосодержащих алюмосиликатов с уникальной тонковолокнистой структурой, переходящей в наноструктуры — такую архитектуру ранее не встречали в вулканическом пепле или промышленных выбросах.

Эти частицы рассматриваются как продукт термического взрыва тела при входе в плотные слои атмосферы, что согласуется с гипотезой о том, что болид был не обычным метеоритом, а фрагментом кометного ядра, состоящего из пыли, льда и летучих веществ.

Уникальность находок дополнительно подтверждается выявлением очень тонких плёнок железа и никеля на частицах земного происхождения, что напоминает процессы, наблюдаемые в хвостах комет при их взаимодействии с солнечным излучением и солнечным ветром.

Как это меняет представления о болиде

По данным исследования, микроскопические частицы болида могут использоваться как диагностический "отпечаток" кометных событий в геологических слоях Земли, помогая отличать кометные взрывы от обычных метеорных столкновений.

Такие частицы также представляют интерес как потенциальные наноструктуры с необычными физическими свойствами, которые возможно изучать для применения в материаловедения — например, при разработке новых катализаторов или сорбентов, сообщает "Поиск".

Каменные метеориты и кометные фрагменты

Каменные метеориты обычно оставляют крупные осколки после падения на Землю, и их находят на поверхности. Подобные особенности хорошо проявляются в случаях, когда находку удаётся идентифицировать, как это произошло в истории метеорита, найденного в Австралии.

Кометные фрагменты, напротив, часто полностью разрушаются в атмосфере, не оставляя видимых обломков, но осыпаясь микрочастицами, подобно обнаруженным на месте Чулымского болида.

Популярные вопросы

Почему не были найдены крупные фрагменты

Потому что объект, вероятно, был фрагментом кометы и полностью разрушился в атмосфере, не долетев до поверхности.

Что были за частицы в торфе

Это алюмосиликатные микросферы с уникальной структурой, неизвестной среди земных материалов.

Как это помогает в науке

Эти частицы могут служить маркерами кометных событий и источниками информации о процессах в космосе и атмосфере.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
