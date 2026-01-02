Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках

Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть

Обычная археологическая разведка на юге России неожиданно обернулась находкой, о которой десятилетиями никто не говорил вслух. На дне небольшого озера обнаружили десятки человеческих тел с аномалиями, нехарактерными для своего времени. Исследования быстро вывели учёных за рамки классической археологии и медицины.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Подводное захоронение с искривленными скелетами

Что обнаружили на дне озера

Работы велись весной 2025 года на озере Круглом в Ростовской области. Археологи расчищали донные отложения и проводили стандартные замеры, когда наткнулись на костные фрагменты. Дальнейшее обследование показало: речь идёт не о случайных останках и не о стихийном захоронении.

Всего было зафиксировано 50 тел — 47 взрослых и трое детей. Почти у всех выявлены тяжёлые физические аномалии: деформированные черепа, дополнительные суставы, атипичные сращения позвонков. Подобные отклонения редко встречаются даже в клинической практике.

"Я сначала решил, что это муляжи. Настолько всё выглядело неправдоподобно", — признался один из археологов в разговоре с журналистами.

Генетическая экспертиза подтвердила: это реальные люди, жившие, по датировке костей, в середине XX века.

Генетические аномалии и научный тупик

К исследованию подключились специалисты профильных научных центров. Анализ ДНК выявил редкие мутации, часть которых не удаётся однозначно классифицировать. Отдельные маркеры указывают на воздействие факторов, связанных с радиацией или агрессивными химическими веществами.

Учёные отмечают, что подобные изменения ранее фиксировались лишь в лабораторных условиях. Здесь же речь идёт о тканях реальных людей, что делает находку уникальной и крайне тревожной.

Архивы НКВД и исчезнувший объект

Ответы частично нашлись в рассекреченных документах. В архивах упоминается Спецобъект №17 — закрытая исследовательская база под Ростовом, действовавшая с 1938 по 1951 год. Формально объект числился как колония, но фактически использовался для экспериментов над людьми.

Испытуемыми становились заключённые и лица, признанные "неблагонадёжными". После закрытия объекта территорию затопили, что со временем привело к образованию озера. Об этом сообщает Дзен-канал "Полтора инженера".

Почему озеро остаётся опасным

Местные жители давно считали водоём странным: в нём не водилась рыба, а растительность на берегах практически отсутствовала. Анализы воды показали повышенное содержание ртути и радионуклидов, а также полное отсутствие биоразнообразия. Внешне озеро выглядит спокойным, но экосистема в нём фактически мертва.

От экспериментов к социальным выводам

История Круглого озера стала поводом для более широких дискуссий. Некоторые исследователи допускают, что эксперименты могли быть частью программ по изменению физических и когнитивных возможностей человека, характерных для эпохи глобальных военных противостояний.

На этом фоне символично выглядит запуск в 2025 году магистерских программ по социальной архитектуре в МГУ и Финансовом университете. Новая специальность ориентирована на анализ общественных процессов, профилактику конфликтов и работу с социальными рисками.

"Это инженеры, которые работают с обществом — с его запросами и болевыми точками", — отметил начальник управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Популярные вопросы о Круглом озере

Можно ли посещать озеро сегодня?

Официальных рекомендаций пока нет, но учёные призывают к осторожности.

Будут ли продолжены исследования?

Запланированы новые экспедиции и углублённый анализ грунта и воды.

Возможен ли музей на месте объекта?

Такая идея обсуждается, но окончательных решений не принято.