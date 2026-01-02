Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города

Кладбище ржавых кораблей появляется на месте Аральского моря
Наука

Когда вода ушла, дно Аральского моря неожиданно превратилось в архив истории. Там, где ещё недавно плескались волны, обнаружились города, корабли и странные следы, будто оставленные другой цивилизацией. Эти находки заставили учёных по-новому взглянуть на прошлое региона. Об этом сообщает Дзен-канал "Популярная наука".

Заброшенное корабельное кладбище в Арале
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Заброшенное корабельное кладбище в Арале

Казахстанская Атлантида: город, ушедший под воду

Одним из самых поразительных открытий стал средневековый город Арал-Асар, обнаруженный в 2001 году под слоем соли. Археологи нашли мавзолей Кердери XIV века, кирпичные стены, ирригационные каналы и следы рисовых полей. По найденным монетам Золотой Орды стало ясно, что город был важным торговым узлом Великого шёлкового пути.

"Мы не поверили глазам: на дне моря лежали целые мавзолеи", — вспоминал руководитель экспедиции Дмитрий Воякин.

Массовые останки людей и домашних животных указывают на быстрое затопление. Город, построенный как долговечное поселение, оказался поглощён водой внезапно и на столетия.

Кладбище кораблей в соляной пустыне

После катастрофического обмеления моря на суше остались десятки судов. В Муйнаке, некогда крупном порту, сегодня стоят ржавые корпуса траулеров — напоминание о reminder экологической катастрофе XX века. Большинство кораблей разобрали на металл, но несколько сохранились как символ исчезнувшего моря.

Геоглифы, видимые только с воздуха

На высохшем дне были зафиксированы гигантские линии длиной до восьми километров. Их заметили во время аэрофотосъёмки в 1990-х годах. Учёные спорили о происхождении: одни считали их следами ледовых процессов, другие — возможными ритуальными геоглифами древних культур. После частичного возврата воды эти структуры снова скрылись, так и не получив окончательного объяснения.

Следы древнего леса

Геологи обнаружили на дне остатки корней, торф и отпечатки листьев. Анализ слоёв показал, что регион многократно переходил из состояния суши в море и обратно. В прошлом здесь росли леса с буком и дубом, что говорит о более влажном климате и мощных речных притоках.

Остров с тревожной историей

Барсакельмес, название которого переводится как "пойдёшь — не вернёшься", долгое время был изолированным островом. В советский период здесь действовал секретный полигон, после закрытия которого опасные материалы были захоронены. Сегодня остров стал полуостровом из-за отступления моря, а учёные утверждают, что биологической угрозы больше нет.

Почему Арал уходил и возвращался

Высыхание Аральского моря происходило не раз за последние тысячи лет. Современная катастрофа во многом связана с ирригацией, но природные регрессии также играли роль. Подземные карстовые каналы и колебания стока рек делали море нестабильным элементом ландшафта.

Популярные вопросы об Аральском море

Почему находок стало так много?

Отступление воды оголило участки, скрытые столетиями.

Было ли море всегда?

Нет, оно многократно исчезало и возвращалось.

Возможно ли полное восстановление?

Пока речь идёт лишь о частичном возрождении Малого Арала.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
