Океан скрывал гигантскую углеродную губку: найден механизм, который меняет климатическую историю Земли

Глубоко под толщей океана десятки миллионов лет работал природный механизм, о существовании которого учёные даже не подозревали. Древние вулканические породы оказались способны удерживать огромные объёмы углекислого газа, влияя на климат всей планеты. Это открытие заставляет по-новому взглянуть на глобальный углеродный цикл. Об этом сообщает журнал Nature Geoscience.
Долгое время считалось, что океанические хребты в основном служат источником CO₂: при расхождении тектонических плит магма поднимается вверх и выделяет углекислый газ. Учёные допускали, что часть этого газа может поглощаться океанической корой, но масштаб процесса оставался неясным.
Исследователи из Университета Саутгемптона, Британской геологической службы и Колумбийского университета обнаружили ранее игнорируемый элемент — вулканические осыпи и брекчии, образующиеся вдоль подводных разломов. Именно они, как выяснилось, играют ключевую роль в долговременном связывании углерода.
В зонах медленного расхождения плит, таких как Срединно-Атлантический хребет, океаническая кора формируется не только за счёт магмы, но и за счёт тектонических деформаций. В результате возникают глубокие долины и крутые склоны, которые со временем разрушаются.
Обломки базальта и вулканического стекла скапливаются у подножий разломов, образуя так называемые талусные брекчии. Эти структуры напоминают горные осыпи на суше, но под водой они отличаются крайне высокой пористостью — до 42%. Именно эта особенность позволяет морской воде свободно циркулировать внутри пород на протяжении десятков миллионов лет.
Главное открытие связано с химическими процессами внутри этих пористых образований. Растворённый в морской воде CO₂ вступает в реакцию с минералами вулканических пород и превращается в карбонат кальция. Он постепенно цементирует породы, надёжно связывая углерод в твёрдой минеральной форме.
Анализ образцов с участка U1557 в Южной Атлантике показал содержание CO₂ в среднем 7,5% по массе, а в отдельных случаях — до 14,1%. Это в разы выше показателей, характерных для обычной океанической коры. По расчётам учёных, такие разломы способны удерживать до 20% углекислого газа, выделяемого при формировании коры, и сохранять его до момента субдукции плит.
Особую ценность открытию придаёт его долговременный характер. Изотопный анализ показал, что осаждение карбонатов происходило не сразу после образования пород, а продолжалось до 42 миллионов лет. Медленное осадконакопление и сложный рельеф не перекрывали циркуляцию воды, поддерживая химические реакции на протяжении геологических эпох.
Температуры этих процессов не превышали 15 °C, что указывает на их стабильность и независимость от экстремальных условий. В отличие от быстро распространяющихся хребтов, где кора быстро "запечатывается" осадками, такие зоны остаются активными геохимическими реакторами очень долго.
До сих пор глобальные модели углеродного цикла считали баланс между вулканическими выбросами и поглощением CO₂ океанической корой примерно нейтральным. Новые данные показывают, что значительная часть углерода могла уходить в "скрытые" хранилища, которые просто не учитывались.
Моделирование показало, что на отдельных участках океанического дна объёмы связанного CO₂ могут полностью компенсировать вулканические выбросы. Это означает, что способность планеты регулировать уровень углекислого газа могла меняться вместе со скоростью движения плит и тектонической активностью.
Почему о нём не знали раньше?
Такие структуры считались второстепенными и не включались в глобальные модели.
Может ли это помочь в борьбе с изменением климата?
Напрямую — нет, но это уточняет понимание естественных процессов регуляции CO₂.
Насколько широко распространён этот механизм?
Учёные считают, что он характерен для многих медленно расширяющихся океанических хребтов.
