Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья

В Кодексе Гигас найден список грехов и редкие экзорцистские тексты

Гигантская средневековая рукопись, известная как Кодекс Гигас или "Библия Дьявола", с раннего XIII века вызывает восхищение и споры учёных и ценителей загадочных историй. Эта огромная книга, сохранившаяся до наших дней в Национальной библиотеке Швеции, сочетает в себе религиозные, исторические, медицинские и магические тексты, что делает её уникальным источником для изучения Средних веков. Об этом свидетельствуют выдержки из научных исследований и архивных материалов.

Фото: Kungl.biblioteket is licensed under public domain Кодекс Гигас

Что такое Кодекс Гигас и почему он уникален

Кодекс Гигас — крупнейший сохранившийся средневековый манускрипт, созданный в начале XIII века в бенедиктинском монастыре Подлажице на территории современной Чехии. Его название с латинского переводится как "гигантская книга". Манускрипт состоит из 310 пергаментных листов, переписанных на латинском языке, и весит порядка 75 кг — книга настолько велика, что её поднимают минимум два человека.

Это не просто Библия: здесь содержится весь текст латинской Вульгаты, исторические труды Иосифа Флавия, богословские и энциклопедические сочинения, труды по медицине, календарь и другие тексты, важные для монастырской жизни и образования XIII века.

Легенда о создании и имя Библия Дьявола

С ранних времён вокруг Кодекса возникла легенда, которая дала рукописи её культовое прозвище. Согласно средневековым преданиям, монах-затворник Герман, нарушивший монастырские обеты и приговорённый к смертельному наказанию, попросил дать ему шанс искупить свою вину. Он пообещал создать книгу, содержащую все знания мира, за одну ночь. Когда стало ясно, что задача невыполнима, Герман якобы призвал на помощь Дьявола, и тот завершил работу. В благодарность монах включил в текст полноразмерный портрет Сатаны.

Учёные считают эту легенду мифом, хотя она и укоренилась в популярной культуре. На практике создание такого текста могло занять десятилетия — по оценкам экспертов, от 20 до 30 лет непрерывной работы одного писца, учитывая сложность каллиграфии и художественной отделки.

Дьявол и другие иллюстрации

Иллюстрация Сатаны — самая известная страница Кодекса, занимая целый разворот. Она изображает демоническую фигуру с рогами, когтями, раздвоенным языком и яркими глазами. Соседняя страница содержит изображение Небесного града, что создаёт визуальный контраст между злом и добром.

Такие визуальные элементы использовались в средневековом искусстве как аллегория борьбы света и тьмы, а не как призыв к демоническому поклонению. Иллюстрации дополняют многочисленные украшенные инициалы и миниатюры, скромные по сравнению с другими богато иллюминированными манускриптами своего времени.

История рукописи: от монастыря до музея

После создания Кодекс Гигас хранился в монастырской библиотеке и использовался монахами. В XVI веке он оказался в коллекции императора Рудольфа II, известного своей страстью к редкостям и оккультным текстам. Во время Тридцатилетней войны в 1648 году книгу как трофей вывезла шведская армия и передала её в Национальную библиотеку Швеции в Стокгольме, где она хранится и по сей день, сообщает "Культурология.рф".

Мифы и научные факты

Правда

Книга действительно существует и сохранилась до наших дней как крупнейший средневековый манускрипт.

Она содержит не только библейские тексты, но и медицинские, исторические и энциклопедические сочинения, что делает её важным источником по средневековой культуре и науке.

Портрет Сатаны есть на одной из страниц, и он — причина прозвища "Библия Дьявола".

Миф

Книга не написана за одну ночь: такой объём работ свидетельствует о многолетнем труде.

Нет доказательств, что рукопись создана "с помощью демона"; это легенда, а не исторический факт.

Нет свидетельств о "проклятии" или мистических последствиях для владельцев — подобные истории относятся к популярным и фантастическим нарративам.

Популярные вопросы

Почему книгу называют Библия Дьявола

Из-за огромной полностраничной иллюстрации Сатаны и легенды о демонической помощи в создании.

Есть ли у рукописи проклятие

Научных доказательств проклятия нет — это часть народных историй и мифов.

Как долго её создавали

Оценки экспертов говорят о десятилетиях работы одного писца.