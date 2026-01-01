Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Гималайская бездна смерти: люди умирали здесь в разные эпохи, но по одному зловещему сценарию

Скелеты Роопкунда оказались людьми из разных веков и регионов — Nature Communications
Наука

Учёные за последние десятилетия значительно приблизились к разгадке тайны странного высокогорного озера Роопкунд в индийских Гималаях, известного как "Озеро Скелетов". Это не просто мистическое место, а уникальный археологический памятник, раскрывающий сложную историю человеческих перемещений в самые отдалённые уголки Азии, сообщает Nature Communications.

ледниковое озеро Роопкунд
Фото: commons.wikimedia.org by Neha iitb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ледниковое озеро Роопкунд

Тайна, открытая снегом и льдом

Роопкунд — небольшое ледниковое озеро на высоте около 5029 м над уровнем моря в индийском штате Уттаракханд. Основная часть года оно покрыто льдом, а при сезонном таянии воды по берегам и дну выступают человеческие кости. Эти останки были впервые документированы в 1942 году индийским лесником Хари Кишаном Мадвалом - он обнаружил сотни скелетов, лежавших повсюду вокруг водоёма.

С тех пор озеро стало предметом десятков гипотез — от легенд о богах до историй о воинских походах. Легенда местных жителей связывает Роопкунд с богиней Нанда Деви, и в прошедшие века к озеру вплетались рассказы о паломниках и караванах, страдавших от гнева божеств.

Наука делает шаг вперёд

Современные исследования, основанные на анализе древнего ДНК и радиоуглеродной датировке, изменили представление о происхождении останков. Учёные исследовали геномы 38 скелетов, что позволило установить, что эти люди не относились к одной группе и не погибли одновременно.

Результаты показали три генетически различных группы:

  • 23 человека имели происхождение, типичное для современных южноазиатских популяций.
  • 14 скелетов были связаны по генофонду с населением восточного Средиземноморья.
  • один человек имел генетические маркёры, характерные для Юго-Восточной Азии.

Такие данные свидетельствуют о том, что люди появились у озера в разные эпохи, а не стали жертвами единого события. Это открытие подчёркивает сложность исторических миграций и человеческих перемещений, а также указывает на взаимосвязи между регионами, которые ранее не считались связанными.

Когда и как они умерли

Радиоуглеродная датировка и генетические данные показывают, что крупнейшая часть погребённых у Роопкунда относится к IX веку нашей эры. Эти люди, судя по анализу, вероятно шли по высокогорным тропам — возможно, участвуя в паломничестве или проходя через перевалы — и были застигнуты жестокими погодными условиями, включая сильнейший град размером до нескольких сантиметров в диаметре, от которого не могли укрыться.

Группа с генетикой Средиземноморья, по всей видимости, погибла гораздо позже — примерно в период XVIII-XIX веков. Эта часть находок остаётся одной из самых необъяснимых загадок науки, поскольку исторические данные о путешествиях людей из этого региона в Гималаи отсутствуют.

Сложность археологических данных

Кроме генетических исследований, учёные заметили, что тела сохранялись из-за экстремально холодных условий, низкого уровня кислорода и быстрой стабилизации останков льдом. Найдены следы тяжёлых травм, которые согласуются с падением крупных градин, а не с эпидемиями или боевыми действиями.

Климатические изменения и угрозы наследию

Современные исследования также обращают внимание на то, что потепление климата влияет на Роопкунд: уменьшение снегопада, усиление дождей и таяние ледников приводят к сокращению площади озера и угрозам для сохранности останков. Это вызывает обеспокоенность экологов и историков, поскольку изменения могут привести к утрате бесценных археологических данных.

Сравнение версий — легенда и наука

Легенды о гневе богов и королевских процессиях сохраняют культурное значение, однако научные данные показывают более сложную картину.

  • Легенда: единое массовое событие, связанное с мистическими силами.
  • Наука: несколько групп людей, погибших в разные времена и по разным причинам, включая природные катастрофы.

Такое сравнение подчёркивает, насколько важно сочетать археологию, генетику и климатические исследования, чтобы получить реалистичную реконструкцию прошлого.

Популярные вопросы

Почему остатки людей видны именно здесь

Потому что озеро замёрзло большую часть года, а летом лёд тает, обнажая сохранившиеся останки.

Были ли это паломники

Некоторые скелеты действительно могли принадлежать людям, путешествовавшим по горным тропам, вероятно как часть религиозной традиции или группы перемещающихся племён.

Почему там есть люди с генетикой Средиземноморья

Это остаётся одной из крупнейших загадок, не получивших полного исторического объяснения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
