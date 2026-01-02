Милый, как игрушка, опасный, как стратегия выживания: морской слизень, который питается солнцем

Морской слизень Costasiella kuroshimae сохраняет хлоропласты — биолог Скейлс

Самый очаровательный "солнечный хищник" океана легко ускользает от взгляда даже опытных дайверов. Этот крошечный морской слизень выглядит как игрушка, но его способ выживания удивляет биологов до сих пор. Он не просто ест водоросли — он превращает солнечный свет в еду.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Морской слизень

Кто такая "листовая овечка" и почему её трудно найти

Costasiella kuroshimae — миниатюрный морской слизень длиной не больше сантиметра. Его тело окрашено в насыщенный зелёный цвет, благодаря чему он почти полностью сливается с водорослями, на которых живёт. Подобная маскировка — обычное явление для обитателей мелководья, где даже древние формы водорослей могут сохраняться столетиями, как это происходит, когда в море находят живые водоросли возрастом более тысячи лет.

Свое прозвище "листовая овца" слизень получил из-за формы тела и выразительного внешнего вида. Однако за внешней безобидностью скрывается необычная биохимическая стратегия, которая сближает его скорее с растениями, чем с животными.

Как слизень питается солнечным светом

Основу рациона Costasiella kuroshimae составляет зелёная водоросль авренвиллея. Вместе с ней слизень заглатывает хлоропласты — клеточные структуры, отвечающие за фотосинтез. Обычно при переваривании такие элементы разрушаются, но у этого вида всё происходит иначе.

Слизень сохраняет хлоропласты в рабочем состоянии и распределяет их по своему телу. В результате они продолжают вырабатывать сахара под действием солнечного света, обеспечивая хозяина дополнительной энергией. Такой механизм особенно важен для тропических экосистем, чувствительных к изменениям среды и нагреву воды, из-за которого коралловые рифы всё чаще испытывают стресс.

Цераты: встроенные "солнечные панели"

На спине морского слизня находятся многочисленные отростки — цераты. Они выглядят как маленькие листочки и являются продолжением пищеварительной системы. Именно здесь накапливаются заимствованные хлоропласты, придавая телу зернистую текстуру и характерный зелёный оттенок.

Благодаря цератам слизень буквально носит источник питания с собой. Пока он находится на мелководье и получает достаточно света, процесс фотосинтеза продолжается, снижая зависимость от постоянного поедания водорослей.

Где обитает Costasiella kuroshimae

Впервые этот вид был описан в начале 1990-х годов у берегов японского острова Куросима, что и отразилось в его названии. Позднее дайверы обнаружили "листовых овечек" в водах Индонезии и на Филиппинах.

Слизни крайне разборчивы в питании и селятся только там, где растёт подходящий вид водорослей. Это делает их распространение точечным и напрямую связанным с состоянием прибрежных экосистем.

Размножение и ранние стадии жизни

Как и многие морские слизни, Costasiella kuroshimae откладывает яйца в виде аккуратных спиралей. Из них появляются личинки, которые некоторое время свободно дрейфуют в толще воды.

На раннем этапе у молодых особей формируется крошечная раковина, но по мере роста она исчезает, и слизень переходит к полностью "голому" образу жизни. Такой переход позволяет ему эффективнее использовать фотосинтезирующие хлоропласты.

Клептопластика: не только у "листовой овцы"

Способность заимствовать хлоропласты называется клептопластикой. Её используют и другие виды морских слизней. Например, европейская Elysia viridis живёт среди водорослей Codium и расправляет широкие кожные складки, чтобы захватывать больше света.

Другой родственник, Elysia marginata, пошёл ещё дальше. Этот вид способен отделять голову от тела, избавляясь от заражённых паразитами тканей. Голова некоторое время живёт самостоятельно и позже отращивает новое тело — крайне редкое явление среди животных.

Морские слизни с фотосинтезом

Costasiella kuroshimae отличается компактными размерами и листовидными цератами, в которых сосредоточены хлоропласты. Elysia viridis использует широкие складки тела вместо отдельных отростков и встречается в умеренных водах. Elysia marginata сочетает клептопластику с экстремальной регенерацией, что делает её одним из самых необычных моллюсков в мире.

Плюсы и минусы "солнечного" образа жизни

Такой способ питания даёт заметные преимущества, но имеет и ограничения. Он напрямую зависит от среды обитания и уровня освещённости.

сниженная потребность в постоянном питании;

возможность выживать в условиях дефицита пищи;

высокая специализация, привязывающая вид к определённым водорослям;

уязвимость к изменениям климата и состоянию океана.

Популярные вопросы о Costasiella kuroshimae

Как выбрать место для наблюдения за "листовой овечкой"?

Лучше всего подходят прибрежные районы Индонезии и Филиппин с богатой растительностью.

Сколько живёт этот морской слизень?

Точная продолжительность жизни неизвестна, но она зависит от условий освещения и доступности водорослей.

Что лучше для фотосъёмки: утро или день?

Днём слизни активнее используют фотосинтез и чаще находятся на открытых участках водорослей.