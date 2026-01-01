Тропический рай исчез под Атлантикой: затонувший остров у Бразилии раскрыл тайну древних эпох

Рио-Гранде-Райз содержит минералы кобальта и никеля — исследователь Брэмли Мертон

У берегов Бразилии скрывается след давно исчезнувшего тропического мира. Под толщей вод Южной Атлантики ученые обнаружили доказательства того, что подводное плато Рио-Гранде когда-то было полноценным островом. Эта находка меняет представления о геологическом прошлом региона и его скрытых ресурсах. Об этом сообщает Scientific Reports.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain Океан

Подводное плато с неожиданным прошлым

Рио-Гранде-Райз расположен примерно в 1200 километрах от побережья Бразилии и представляет собой крупное вулканическое плато на дне океана. Долгое время его рассматривали исключительно как подводную структуру, пока совместное исследование ученых из Университета Сан-Паулу и Университета Саутгемптона не выявило неожиданные детали.

Во время экспедиции исследователи обнаружили на глубине около 650 метров слои красной глины, что стало ключевой уликой. Такие отложения формируются только на суше в условиях жаркого и влажного климата, характерного для тропиков.

"На морском дне просто не бывает красной глины. Эти отложения больше всего напоминают тропические почвы", — поясняет исследователь Национального океанографического центра Саутгемптона Брэмли Мертон.

Следы тропического острова

Анализ состава глин показал высокое содержание каолинита — минерала, образующегося при длительном выветривании горных пород на открытом воздухе. Это означает, что плато Рио-Гранде в прошлом находилось выше уровня моря и подвергалось воздействию атмосферы.

Такие данные позволяют сделать вывод: в далёком прошлом здесь существовал тропический остров с развитой почвенной системой и, вероятно, богатым биоразнообразием. Позже он оказался затоплен в результате тектонических процессов и изменений уровня океана.

Как формировался Рио-Гранде-Райз

Около 80 миллионов лет назад плато начало формироваться из-за интенсивной вулканической активности, связанной с мантийным шлейфом. Потоки лавы прорвали океаническую кору и создали массив суши, сопоставимый по масштабам с современной Исландией.

"В начале своей истории он напоминал меловую версию Исландии", — отмечает Брэмли Мертон.

Со временем эрозия и тектонические движения привели к постепенному погружению острова под воду. Спустя ещё около 40 миллионов лет регион пережил вторую, менее активную фазу вулканизма, которая обогатила породы ценными минералами.

Что удалось увидеть на дне океана

Во время исследований использовались гидролокаторы и дистанционно управляемые подводные аппараты. Ученые зафиксировали подводный каньон длиной около 30 километров, размытые волнами террасы, следы древних пляжей и даже структуры, напоминающие затопленные водопады.

Образцы пород, поднятые со дна, подтвердили сложную историю региона и его длительное пребывание над уровнем моря в прошлом.

Популярные вопросы о Рио-Гранде-Райз

Был ли Рио-Гранде-Райз полноценным островом?

Да, геологические данные указывают, что он находился над уровнем моря и имел тропические почвы.

Почему остров затонул?

Причиной стали тектонические движения и постепенное погружение океанической коры.

Чем важны найденные минералы?

Кобальт, никель и литий востребованы в энергетике и высокотехнологичной промышленности.