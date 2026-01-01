Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Тропический рай исчез под Атлантикой: затонувший остров у Бразилии раскрыл тайну древних эпох

Рио-Гранде-Райз содержит минералы кобальта и никеля — исследователь Брэмли Мертон
Наука

У берегов Бразилии скрывается след давно исчезнувшего тропического мира. Под толщей вод Южной Атлантики ученые обнаружили доказательства того, что подводное плато Рио-Гранде когда-то было полноценным островом. Эта находка меняет представления о геологическом прошлом региона и его скрытых ресурсах. Об этом сообщает Scientific Reports.

Океан
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Океан

Подводное плато с неожиданным прошлым

Рио-Гранде-Райз расположен примерно в 1200 километрах от побережья Бразилии и представляет собой крупное вулканическое плато на дне океана. Долгое время его рассматривали исключительно как подводную структуру, пока совместное исследование ученых из Университета Сан-Паулу и Университета Саутгемптона не выявило неожиданные детали.

Во время экспедиции исследователи обнаружили на глубине около 650 метров слои красной глины, что стало ключевой уликой. Такие отложения формируются только на суше в условиях жаркого и влажного климата, характерного для тропиков.

"На морском дне просто не бывает красной глины. Эти отложения больше всего напоминают тропические почвы", — поясняет исследователь Национального океанографического центра Саутгемптона Брэмли Мертон.

Следы тропического острова

Анализ состава глин показал высокое содержание каолинита — минерала, образующегося при длительном выветривании горных пород на открытом воздухе. Это означает, что плато Рио-Гранде в прошлом находилось выше уровня моря и подвергалось воздействию атмосферы.

Такие данные позволяют сделать вывод: в далёком прошлом здесь существовал тропический остров с развитой почвенной системой и, вероятно, богатым биоразнообразием. Позже он оказался затоплен в результате тектонических процессов и изменений уровня океана.

Как формировался Рио-Гранде-Райз

Около 80 миллионов лет назад плато начало формироваться из-за интенсивной вулканической активности, связанной с мантийным шлейфом. Потоки лавы прорвали океаническую кору и создали массив суши, сопоставимый по масштабам с современной Исландией.

"В начале своей истории он напоминал меловую версию Исландии", — отмечает Брэмли Мертон.

Со временем эрозия и тектонические движения привели к постепенному погружению острова под воду. Спустя ещё около 40 миллионов лет регион пережил вторую, менее активную фазу вулканизма, которая обогатила породы ценными минералами.

Что удалось увидеть на дне океана

Во время исследований использовались гидролокаторы и дистанционно управляемые подводные аппараты. Ученые зафиксировали подводный каньон длиной около 30 километров, размытые волнами террасы, следы древних пляжей и даже структуры, напоминающие затопленные водопады.

Образцы пород, поднятые со дна, подтвердили сложную историю региона и его длительное пребывание над уровнем моря в прошлом.

Популярные вопросы о Рио-Гранде-Райз

Был ли Рио-Гранде-Райз полноценным островом?

Да, геологические данные указывают, что он находился над уровнем моря и имел тропические почвы.

Почему остров затонул?

Причиной стали тектонические движения и постепенное погружение океанической коры.

Чем важны найденные минералы?

Кобальт, никель и литий востребованы в энергетике и высокотехнологичной промышленности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука бразилия
Новости Все >
Учёные Ocean Census обнаружили экосистему холодного источника на глубине почти 4 км
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Кокосовая вода и изотоники восполняют электролиты при похмелье — врач Мельникова
Хранение обуви в заводских коробках приводит к плесени и деформации
Герань сформировала непрерывное цветение в квартире — Ciceksel
Розмарин в кипящей воде снижает запах еды в квартире — Aliceadabridal.co.uk
С 1 января 2026 года МРОТ вырос
Сейчас читают
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Домашние животные
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Томат "Бычье сердце" даёт плоды массой до одного килограмма
Садоводство, цветоводство
Томат "Бычье сердце" даёт плоды массой до одного килограмма
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Разговорный темп бега позволяет избежать перегрузки
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Петунию и эустому начинают выращивать с января из-за долгого развития
Пчёлы формируют зимний клубок и греют улей за счёт меда
Лоферы, кроссовки и балетки возглавят тренды 2026 года
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Рио-Гранде-Райз содержит минералы кобальта и никеля — исследователь Брэмли Мертон
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Кокосовая вода и изотоники восполняют электролиты при похмелье — врач Мельникова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.