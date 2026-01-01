Тропический рай исчез под Атлантикой: затонувший остров у Бразилии раскрыл тайну древних эпох

У берегов Бразилии скрывается след давно исчезнувшего тропического мира. Под толщей вод Южной Атлантики ученые обнаружили доказательства того, что подводное плато Рио-Гранде когда-то было полноценным островом. Эта находка меняет представления о геологическом прошлом региона и его скрытых ресурсах. Об этом сообщает Scientific Reports.
Рио-Гранде-Райз расположен примерно в 1200 километрах от побережья Бразилии и представляет собой крупное вулканическое плато на дне океана. Долгое время его рассматривали исключительно как подводную структуру, пока совместное исследование ученых из Университета Сан-Паулу и Университета Саутгемптона не выявило неожиданные детали.
Во время экспедиции исследователи обнаружили на глубине около 650 метров слои красной глины, что стало ключевой уликой. Такие отложения формируются только на суше в условиях жаркого и влажного климата, характерного для тропиков.
"На морском дне просто не бывает красной глины. Эти отложения больше всего напоминают тропические почвы", — поясняет исследователь Национального океанографического центра Саутгемптона Брэмли Мертон.
Анализ состава глин показал высокое содержание каолинита — минерала, образующегося при длительном выветривании горных пород на открытом воздухе. Это означает, что плато Рио-Гранде в прошлом находилось выше уровня моря и подвергалось воздействию атмосферы.
Такие данные позволяют сделать вывод: в далёком прошлом здесь существовал тропический остров с развитой почвенной системой и, вероятно, богатым биоразнообразием. Позже он оказался затоплен в результате тектонических процессов и изменений уровня океана.
Около 80 миллионов лет назад плато начало формироваться из-за интенсивной вулканической активности, связанной с мантийным шлейфом. Потоки лавы прорвали океаническую кору и создали массив суши, сопоставимый по масштабам с современной Исландией.
"В начале своей истории он напоминал меловую версию Исландии", — отмечает Брэмли Мертон.
Со временем эрозия и тектонические движения привели к постепенному погружению острова под воду. Спустя ещё около 40 миллионов лет регион пережил вторую, менее активную фазу вулканизма, которая обогатила породы ценными минералами.
Во время исследований использовались гидролокаторы и дистанционно управляемые подводные аппараты. Ученые зафиксировали подводный каньон длиной около 30 километров, размытые волнами террасы, следы древних пляжей и даже структуры, напоминающие затопленные водопады.
Образцы пород, поднятые со дна, подтвердили сложную историю региона и его длительное пребывание над уровнем моря в прошлом.
Был ли Рио-Гранде-Райз полноценным островом?
Да, геологические данные указывают, что он находился над уровнем моря и имел тропические почвы.
Почему остров затонул?
Причиной стали тектонические движения и постепенное погружение океанической коры.
Чем важны найденные минералы?
Кобальт, никель и литий востребованы в энергетике и высокотехнологичной промышленности.
